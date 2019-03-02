Биография Жореса Алферова

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 марта 2019 года на 89-м году жизни скончался нобелевский лауреат, академик РАН Жорес Алферов.

Он родился 15 марта 1930 года в Витебске Белорусской ССР. Родители - Иван Карпович Алферов и Анна Владимировна Розенблюм. Отец во время Гражданской войны командовал кавалерийским полком Рабоче-крестьянской Красной Армии, затем был служащим, начальником отдела в Министерстве бумажной и деревообрабатывающей промышленности Белорусской ССР. Иван Алферов дал своим сыновьям "революционные имена", назвав старшего Марксом в честь Карла Маркса, а младшего - Жоресом в честь Жана Жореса, лидера французской социалистической партии. Старший брат Жореса Алферова погиб в 1944 году на фронте. Во время Великой Отечественной войны семья Алферова переехала на Средний Урал, в Туринск, а после ее окончания - в Минск.

С золотой медалью окончил русскую мужскую среднюю школу №2 в Минске. После этого несколько семестров отучился в Белорусском политехническом институте (Минск, ныне - Белорусский национальный технический университет) на энергетическом факультете, но перевелся оттуда в Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ, ныне - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет) им. В. И. Ульянова (Ленина). В 1952 году с отличием окончил его по специальности "электровакуумная техника".

Доктор физико-математических наук. Кандидатскую диссертацию защитил в 1961 году, докторскую на тему "Гетеропереходы в полупроводниках" - в 1970 году. В 1972 году избран членом-корреспондентом Академии наук СССР (АН СССР, ныне - Российская академия наук, РАН), в 1979 году - академиком.

С 1953 года работал в Ленинградском физико-техническом институте (ЛФТИ, ныне - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН). После окончания вуза был зачислен младшим научным сотрудником. С 1965 года - старший научный сотрудник, с 1972 года - профессор ЛЭТИ. В 1973-2003 годах был заведующим базовой кафедрой оптоэлектроники ЛЭТИ при ЛФТИ. В 1987-2003 годах - директор, в 2003-2006 годах - научный руководитель института.

В 1988-2004 годах - декан физико-технического факультета Ленинградского, затем - Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (СПбГПУ). В 2004 году основал и возглавил кафедру физики и технологий наноструктур в Институте физики, нанотехнологии и телекоммуникаций (ИФНиТ) университета. Был научным руководителем ИФНиТ СПбГПУ.

Основные направления научной деятельности - физика полупроводников и полупроводниковая электроника. В ЛФТИ работал сначала под руководством Владимира Тучкевича, участвовал в создании первых советских транзисторов и германиевых приборов. В 1960-х годах занялся изучением полупроводниковых гетеростуктур, необходимых для создания диодных лазеров, светодиодов и солнечных батарей. Благодаря Жоресу Алферову технологический уровень СССР сравнялся в этой области с американским. В настоящее время специализируется на нанотехнологиях, полупроводниковой и квантовой электронике. Автор более 600 научных работ, 3 монографий, 50 изобретений.

В 1989 году Жорес Алферов стал председателем Ленинградского научного центра АН СССР (впоследствии - Санкт-Петербургский научный центр РАН). С 1997 года являлся ректором Санкт-Петербургского академического университета - научно-образовательного центра нанотехнологий РАН (до 2002 года - Научно-образовательный центр ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН).

В 1990-1991 годах - вице-президент АН СССР, с 1991 по 2017 год - вице-президент РАН.

С 2007 года - председатель комиссии РАН по нанотехнологиям, с 2008 года - заместитель академика-секретаря Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН.

Являлся главным редактором научного журнала "Письма в журнал технической физики" РАН.

С июня 2010 года - сопредседатель консультативного научного совета Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково" (Фонд "Сколково").

Помимо науки занимался общественной и политической деятельностью. С 1989 по 1992 год был депутатом Верховного совета СССР (избирался от АН СССР).

С 1995 года - депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ III - VII созывов.

17 декабря 1995 года был избран во II созыв Госдумы по списку движения "Наш дом - Россия" (четвертый номер общефедеральной части списка); в 1999 году перешел из фракции НДР в группу "Народовластие". С 1999 года баллотировался в Госдуму по списку КПРФ: участвовал в выборах 19 декабря 1999 года под десятым номером общефедеральной части списка; 7 декабря 2003 года - под пятым номером; 2 декабря 2007 года - под вторым, после лидера КПРФ Геннадия Зюганова; 4 декабря 2011 года - под четвертым. С 1999 года - член фракции КПРФ. В 1999-2007 годах был членом думского комитета по образованию и науке, в 2007-2016 годах - комитета по науке и наукоемким технологиям.

18 сентября 2016 года вновь избран в Госдуму РФ VII созыва от КПРФ (четвертый номер в общефедеральной части списка кандидатов). 86-летний Жорес Алферов стал самым старшим по возрасту среди депутатов нижней палаты российского парламента. Вошел во фракцию КПРФ. Член думского комитета по образованию и науке.

В 2001 году Алферов учредил благотворительный Фонд поддержки образования и науки, в который ученый перечислил часть своей Нобелевской премии. В 2002 году по инициативе ученого была учреждена международная премия "Глобальная энергия", впоследствии покинул оргкомитет, в 2005 году сам был удостоен этой премии.

Жорес Алферов - лауреат Ленинской (1972) и Государственной (1984) премий СССР, Государственной премии РФ (2001). Награжден орденами Ленина (1986), Октябрьской Революции (1980), Трудового Красного Знамени (1975), "Знак Почета" (1959), Александра Невского (2015), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III, II и I степеней (2010, 1999, 2000, 2005).

Награжден иностранными орденами: Почетного легиона (Франция, 2011), Франциска Скорины (Белоруссия, 2001), Ярослава Мудрого V степени (Украина, 2003) и Дружбы Народов (2003, Белоруссия).

В 2000 году Жоресу Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы.

Является лауреатом ряда других научных премий, в том числе премии им. А. Ф. Иоффе РАН (1996), международной энергетической премии "Глобальная энергия" (2005). Также награжден золотой медалью им. А. С. Попова РАН (2000).

Иностранный член Национальной академии наук США, Национальной инженерной академии США, Национальной академии наук Белоруссии.

Супруга - Тамара Дарская. Имеет дочь от первого брака, сына Ивана от второго брака.

В честь ученого назван астероид 3884 в главном астероидном поясе (открыт в 1977 году).