Сын банкира, отец президента: биография Джорджа Буша - старшего

30 ноября 2018 года умер бывший президент США Джордж Буш - старший. Ему было 94 года.

Школа и армия

Джордж Буш - старший родился 12 июня 1924 года в городе Милтон, штат Массачусетс. Его отец Прескотт Буш был банкиром, а в 1952-1963 годах, будучи членом Республиканской партии (РП), представлял штат Коннектикут в Сенате США.

В 1942 году после окончания Академии Филлипса - элитной частной школы в городе Андовер - Джордж Буш - старший пошел добровольцем в морскую авиацию. Окончив 10-месячные курсы, служил на авианосце San Jacinto и пилотировал торпедоносец-бомбардировщик Grumman TBF Avenger, будучи самым молодым морским летчиком того времени. Участвовал в боевых операциях в Японии и на Филиппинах. В 1945 году демобилизовался в чине младшего лейтенанта. За службу в авиации был награжден крестом и медалями.

Йель и нефть

После демобилизации поступил на экономический факультет Йельского университета. Окончив его в 1948 году, Буш переехал в Западный Техас, где занялся нефтяным бизнесом.

В 1950 году основал нефтегазовую компанию Bush-Overbey Company. В 1953-м стал соучредителем и руководителем компании Zapata Petroleum Corporation, в которую вошла Bush-Overbey. В 1954-1964 годах был президентом Zapata Offshore Company, а в 1964-1966 годах возглавлял совет директоров этой компании. К 40 годам стал миллионером.

Из Конгресса в ЦРУ

Политическую карьеру Буш-старший начал в 1958 году с участия в работе организаций Республиканской партии в Техасе. В 1963-1964 годах возглавлял РП штата Техас.

В 1964 году выставил свою кандидатуру в Сенат, но потерпел поражение. В 1964 и 1968 годах был делегатом на национальном съезде РП.

В 1967-1971 годах - член палаты представителей Конгресса США 90-го и 91-го созывов, член бюджетного комитета.

В 1971-1973 годах был постоянным представителем США при ООН.

В 1973-1974 годах возглавлял Национальный комитет Республиканской партии.

В 1976 году стал директором ЦРУ, которое переживало тогда череду разоблачений. Бушу было доверено восстановить репутацию управления.

Курс на Белый дом

В 1977 году он вернулся в Хьюстон, где стал председателем исполнительного комитета международного банка и директором Совета по международным отношениям, а также преподавал в Школе бизнеса Джоан при Университете Райс.

В 1980 году он баллотировался на президентских выборах, но проиграл праймериз Рональду Рейгану. Однако на съезде Республиканской партии Рейган выбрал его кандидатом в вице-президенты. В 1980 и 1985 годах они дважды выигрывали выборы, таким образом Буш занимал кресло вице-президента США с 1981 по 1989 год.

В ноябре 1988 года Буш вновь выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны и выиграл выборы, получив 53,4% голосов против 45,6% у демократа Майкла Дукакиса.

Панама и Ирак

20 января 1989 года Джордж Буш официально вступил в должность, сменив Рональда Рейгана. Он стал первым с 1836 года вице-президентом, возглавившим Белый дом в результате победы на выборах.

Как считают биографы, Буш следовал рейгановским политическим курсом, хотя был менее консервативен и радикален по своим взглядам, чем его предшественник.

В период его президентства произошел распад Варшавского договора и СЭВ, крушение Берлинской стены и распад СССР. В 1989 году он отдал приказ о военном вторжении в Панаму, а в 1991 году, когда Ирак отказался вывести войска из оккупированного Кувейта, санкционировал военную операцию "Буря в пустыне". Тогда рейтинг его одобрения взлетел до 89%.

Провел семь встреч на высшем уровне с руководителями СССР и России - Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным, результатом которых стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2). Несмотря на успехи во внешней политике, экономическая рецессия и повышение налогов привели к падению его популярности. В ноябре 1992 года он проиграл президентские выборы демократу Биллу Клинтону.

После президентства

Покинув пост главы государства, Буш-старший был адъюнкт-профессором Университета Райса, членом Трехсторонней комиссии (международная организация, объединяющая крупнейших политических деятелей, бизнесменов) и Совета по международным отношениям, в 1998-2003 годах - старшим советником в консультативной комиссии крупного инвестиционного фонда Carlyle Group, в 2005 году - специальным посланником ООН по вопросам последствий землетрясения в Южной Азии.

В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.

Имя Джорджа Буша - старшего носят международный аэропорт в Хьюстоне и авианосец ВМФ США.

Экс-президент является автором книги "Меняющийся мир", посвященной актуальным проблемам внешней политики, и подборки собственных писем "Всего хорошего, Джордж Буш".

Его жена Барбара Пирс умерла в 2018 году. Его старший сын Джордж Буш - младший был 43-м президентом США, другой сын - Джеб Буш - бывший губернатор Флориды.