Нефтегазовая промышленность Катара и его доля в ОПЕК в цифрах

Крупнейшие запасы нефти (4,3 млрд тонн) Катара находятся в нефтегазовом месторождении Северный Парс, расположенном в центральной части Персидского залива (Южный Парс принадлежит Ирану). Это месторождение было открыто в 1971 году, его разработка началась в 1991 году.

Первое нефтегазовое месторождение в Катаре было открыто в 1935 году в Персидском заливе близ города Духан. Его нефтяные запасы были оценены в 330 млн тонн. Первая скважина была пробурена в 1939 году.

В ОПЕК, к которой Катар присоединился в 1961 году, эта страна является самой маленькой как по численности населения, так и по площади.

Катар - государство на Ближнем Востоке, расположенное в северо-восточной части Аравийского полуострова в Персидском заливе. Занимает площадь 11,6 тыс. кв. км, численность населения составляет 2,6 млн человек.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справочный материал о нефтяной и газовой промышленности Катара и его участии в Организации стран - экспортеров нефти.

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 декабря 2018 года министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что страна приняла решение покинуть ОПЕК. Его слова приводятся на официальной странице в Twitter государственной нефтяной компании Qatar Petroleum.

По данным ОПЕК, доказанные запасы сырой нефти в Катаре составляют 25,2 млн баррелей (чуть более 2% запасов ОПЕК и менее 1% от объема мировых запасов нефти - почти 1,5 трлн баррелей).

В 2016 году Катар поддержал договоренности о сокращении добычи нефти, заключенных в декабре 2016 году между ОПЕК и странами, не входящими в картель (продлены до конца 2018 года). В соответствии с соглашением, Катар сократил добычу нефти на 30 тыс. баррелей в сутки.

В 2017 году, несмотря на разрыв дипотношений Катара с ведущей страной ОПЕК - Саудовской Аравией и ОАЭ, а также рядом других арабских государств (включая Бахрейн, Египет), власти страны заявили о приверженности выполнению ранее достигнутых договоренностей в организации. В 2017 году. страна в среднем добывала 600 тыс. баррелей в сутки, или около 1,9% от суммарной добычи картеля (11-е место в ОПЕК), составляющей примерно 32 млн баррелей в сутки.

Выход из ОПЕК, по мнению руководства страны, является "техническим шагом", так как Катар не обладает значительным нефтяным потенциалом в отличие от газового.

Газовая сфера

Доказанные запасы природного газа Катара - 23,9 трлн куб. м. Это 12% всех мировых запасов (200 трлн куб. м), 2-е место в ОПЕК и 3-е место в мире после России и Ирана. Крупнейшие ресурсы газа сосредоточены в Северном Парсе и оцениваются примерно в 14 трлн куб. м.

В 2016 году Катар добыл 182,8 млрд куб. м газа, что составило 23% от общего объема добытого газа странами ОПЕК (791,4 млрд куб. м). Согласно докладу Международного газового союза от 2018 года, Катар является ведущей страной по производству сжиженного природного газа (СПГ; 77 млн тонн в год) и его крупнейшим экспортером (27,6% от мирового экспорта).

Согласно заявлению аль-Кааби, Катар намерен после выхода из ОПЕК сконцентрировать свои усилия по увеличению производства СПГ до 110 млн тонн в год.