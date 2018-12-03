Как мир переходит на цифровое телевидение

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 декабря 2018 года Тверская область стала первым регионом в России, в котором было отключено аналоговое вещание федеральных каналов. Окончательно в России аналоговое ТВ перестанет передаваться в эфир 10 июня 2019 года. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о мировом опыте по переходу на цифровое телевидение.

В настоящее время, по данным Международного союза электросвязи (октябрь 2018 года), переход на цифровое телевидение завершен в 54 странах мира, еще 75 государств находятся в процессе перевода на этот формат. Практически все страны оказывали поддержку гражданам в приобретении оборудования, прежде всего - социально незащищенным слоям населения.

Первой страной, начавшей переход на цифровой сигнал, является Великобритания. Он стал доступен в ноябре 1998 года в качестве абонентского сервиса под названием ONdigital. 24 октября 2012 года вещание полностью перешло на цифровой формат (более 100 каналов).

США в 1996 году приняли Закон о телекоммуникациях, в котором содержалось положение о выдаче лицензий для начала цифрового телевизионного вещания. Дата перехода неоднократно откладывалась. Трансляция аналогового сигнала была прекращена только 12 июня 2009 года.

Во Франции подготовка к переходу на цифровое телевидение началась в 1996 году. Постепенное отключение аналогового сигнала началось 31 марта 2005 года, полностью его вещание прекратилось 30 ноября 2011 года. В общей сложности во Франции семь цифровых мультиплексов (пакет из нескольких цифровых каналов, транслируемый на одной частоте). Зрителям предлагается более 30 каналов.

Чехия начала постепенный переход на цифровой сигнал в 2000 году, а завершила аналоговое вещание 30 ноября 2011 года. В настоящее время гражданам доступно 14 цифровых каналов через пять мультиплексов.

Австралия начала переход к цифровому телевидению в 2001 году. В 2013 году этот процесс завершился.

В Польше тестовое цифровое вещание было проведено 9 ноября 2001 года, однако процесс перехода начался только в 2012 году. Он проводился в семь этапов, каждый из которых предусматривал отключение передатчиков аналогового телевидения в разных регионах. Аналоговое вещание прекратилось 23 июля 2013 года. Поляки получили доступ к двум десяткам каналов, транслируемых через три цифровых мультиплекса.

В Германии процесс перевода начался в 2002 году, в апреле 2012 года он был завершен.

В Италии переход на цифровое телевидение начался в 2004 году, а завершился в июле 2012 года. На данный момент действует шесть национальных мультиплексов, на которых в свободном доступе находится 27 каналов, а также четыре пакета платного ТВ.

Мексика первой в Латинской Америке начала переход на цифровой формат. Программа была запущена в 2004 году и завершена в 2015 году.

В Бразилии перевод телевидения на цифровой формат был начат в 2007 году, завершение ожидается в 2023 году.

В Болгарии внедрение цифрового сигнала стартовало в 2008 году. Регулярная трансляция началась 1 марта 2013 года (параллельно с продолжением аналогового вещания). 30 сентября аналоговый сигнал был отключен. Гражданам доступно более 20 каналов, которые транслируются через четыре мультиплекса (один из них отдельно для Софии).

В Аргентине программа по замене аналогового сигнала на цифровой была запущена в 2010 году. Ожидается, что она будет реализована в 2019 году.

В Китае переход на цифровые технологии вещания начался в 1990-х годах. Ожидалось, что процесс завершится в 2015 году. Однако в ходе его реализации было выявлено множество проблем. Наземный беспроводной сигнал заменит аналоговый только после того, когда цифровой уровень покрытия будет равен существующему аналоговому. Ожидается, что это произойдет к 2020 году.