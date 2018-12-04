История конкурса "Великие имена России"

Практика "народного" присвоения российским аэропортам имен выдающихся соотечественников появилась в 2016 году. Тогда по итогам опроса жителей на сайте администрации Ростовской области аэропорт Ростова-на-Дону был назван в честь казачьего атамана Матвея Платова. В октябре 2017 года в результате аналогичного онлайн-голосования было выбрано имя и новому аэропорту Саратова - в честь космонавта Юрия Гагарина. Впоследствии эти названия были утверждены постановлениями правительства РФ.

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 декабря в 19:00 мск в эфире телеканала "Россия-1" будут объявлены победители конкурса "Великие имена России" по присвоению имен выдающихся соотечественников российским аэропортам.

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В октябре 2018 года возникла инициатива присвоить имена и остальным крупным российским аэропортам. Одним из авторов идеи был митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), также занимающий пост секретаря Общества русской словесности. 3 октября на встрече со студентами и преподавателями Псковского государственного университета он предложил переименовать псковский аэропорт Кресты в честь княгини Ольги, Шереметьево - в честь Федора Достоевского, а Пулково - в честь Александра Пушкина.

На следующий день в Москве прошла пресс-конференция, на которой было объявлено об общественной инициативе "Великие имена России". Ее инициаторами выступили Общественная палата, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество. Митрополит Тихон на этой пресс-конференции выразил надежду на то, что "инициатива будет позитивно воспринята в обществе, и задача присвоения этих имен станет действительно народной". В тот же день в ходе круглого стола в Общественной палате инициативу одобрил министр культуры Владимир Мединский.

Уточнялось, что присвоение имен аэропортам не повлечет за собой смену их юридического названия или международного авиационного кода, не потребует изменений в официальных регистрах. Также организаторы конкурса заявили, что аэропорты не будут называть в честь государственных деятелей, "которые жили недавно".

Целью проекта было названо сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом.

11 октября был запущен сайт конкурса великиеимена.рф (зарегистрирован 24 сентября 2018 года).

28 ноября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством". Этот документ регламентировал, что предложения о присвоении таких имен вносятся в правительство Общественной палатой по результатам общественного обсуждения.

Ход конкурса

Всего в конкурсе участвовали 47 крупных аэропортов России. Одним из исключений была Пермь, где ранее уже прошло онлайн-голосование, по итогам которого решено было оставить старое название аэропорта - Большое Савино.

По условиям проведения конкурса, аэропортам могут быть присвоены имена соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России или получивших мировое признание. Приоритетным критерием является связь претендента с конкретным историческим местом.

11-21 октября в регионах был сформирован первичный список имен-претендентов. 22-30 октября на сайте инициативы стартовало голосование по выбору имен из списка, для голосующих также была предусмотрена возможность предлагать свои идеи названий. 11 ноября был сформирован шорт-лист из "троек" и "четверок" имен финалистов по каждому из 47 аэропортов ("четверка" выдвигалась в случаях, когда кандидаты занимали третье и четвертое места с одинаковым числом голосов или разница составляла менее 1%).

12-30 ноября прошло финальное голосование. Его организовали на сайте, по горячей линии, а также в аэропортах и на вокзалах, в виде анкетирования, которое проводили члены общественного движения "Волонтеры Победы".

По данным сайта "Великие имена России", всего в финальном этапе голосования приняли участие 4 млн 828 тыс. человек.

Скандалы

Локальные акции протеста и пикеты против переименования аэропортов состоялись в Мурманске, Уфе, Казани. В интернете проходили сборы голосов под петициями о сохранении названий аэропортов Петербурга, Новосибирска, Томска, Краснодара и др.

Большой резонанс в СМИ получило предложение присвоить омскому аэропорту имя панк-рок музыканта, уроженца этого города Егора (Игоря) Летова. Однако организаторы голосования не включили его в шорт-лист. Споры вызвало включение в шорт-лист немецкого философа Иммануила Канта, именем которого предложили назвать аэропорт Храброво в Калининграде.

В частности, депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев утверждал, что к нему обращались ветераны Великой Отечественной войны с просьбой не допустить присвоения аэропорту имя немецкого философа, "который ничего не сделал для нашей страны". Вскоре после этого в Калининграде неустановленные хулиганы облили краской могилу Канта и памятник философу.