Биография нового худрука МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 декабря 2018 года стало известно, что художественным руководителем Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького назначен режиссер и продюсер Эдуард Бояков. На этом посту он сменил народную артистку СССР Татьяну Доронину, которая возглавляла театр с 1987 года. Доронина займет специально учрежденную должность президента МХАТ им. М. Горького.

Эдуард Владиславович Бояков родился 16 июня 1964 года в Кизилюрте (Дагестанская АССР).

В 1990 году окончил факультет журналистики Воронежского государственного университета (ВГУ), в 1994 году - Московскую международную школу бизнеса по специальности "Маркетинг и финансы" (получил степень магистра делового администрирования) и Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности "Маркетинг".

В 1983-1985 годах служил в пограничных войсках Комитета государственной безопасности СССР.

В 1990-1992 годах преподавал текстологию в ВГУ. Также заведовал литературной частью Воронежского театра юного зрителя.

Переехав в Москву, с 1992 по 1993 год руководил управлением общественных связей и рекламы компании "Менатеп-Импекс".

С 1993 по 1997 год был генеральным менеджером ЗАО "Аджирус" - российского отделения индийской фармацевтической компании AGIO.

В 1994-2005 годах Бояков возглавлял дирекцию театрального фестиваля "Золотая маска" (учредители - Союз театральных деятелей, Министерство культуры).

В 1998-1999 годах являлся директором Российского академического молодежного театра (Москва).

В 2002 году Бояков учредил фестиваль "Новая драма" - первый российский фестиваль, работающий с произведениями современных молодых драматургов.

С 2002 по 2004 год он являлся генеральным директором Московского Пасхального фестиваля (художественный руководитель - Валерий Гергиев).

В 2005-2013 годах Бояков занимал пост художественного руководителя московского театра "Практика". Поставил в нем спектакли "Капитал" по драме Владимира Сорокина, "Жизнь удалась" по пьесе Павла Пряжко, "Агата возвращается домой" по произведению Линор Горалик, "Человек.doc. Олег Кулик" и др.

В 2005 году открыл кинокомпанию Praktika Pictures, продюсировал фильмы "Мертвые дочери" (2007, режиссер Павел Руминов), "Доброволец" (2009, Руслан Маликов и Эдуард Бояков).

С 2009 года участвовал в проекте арт-менеджера Марата Гельмана по развитию современного искусства в Перми. В 2009-2013 годах Бояков был арт-директором пермского театра "Сцена-Молот", в 2010 году организовал в Перми фестиваль театра и кино "Текстура".

С 2012 года являлся художественным руководителем проекта "Политеатр". Его спектакли шли в Большой аудитории лектория московского Политехнического музея. В "Политеатре" Эдуард Бояков поставил спектакли "Волны" по рассказам Владимира Сорокина, "Вера Павлова. Стихи о любви" и "Вера Полозкова. Избранные".

С мая 2013 года по июнь 2015 года - ректор Воронежского государственного института искусств (до 2014 года - Воронежская государственная академия искусств).

В 2016 году в театре "Практика" поставил поэтический спектакль "Наше", в котором звучат стихи Николая Гумилева, Иосифа Бродского, Беллы Ахмадулиной и Веры Павловой.

В июле - октябре 2016 года руководил проектом горного шоу "Кавказские пленники" на курорте "Роза Хутор" (Краснодарский край).

В 2018 году являлся доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

Учредитель продюсерского центра "Глагол" (2016), соучредитель и председатель Русского художественного союза (2017).

Член правления Института культурной политики.

Женат. Супруга - Людмила Боякова. Пара воспитывает сына и дочь. Также у Эдуарда Боякова есть две взрослые дочери.