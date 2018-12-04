История волонтерского движения в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 декабря 2018 года в России во второй раз будет отмечаться День добровольца (волонтера). Праздник установлен указом президента РФ Владимира Путина от 27 ноября 2017 года. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об истории волонтерского движения в России.

Волонтерство

Волонтерство (волонтер от фр. volontaire) - деятельность, совершаемая добровольно на благо общества или отдельных социальных групп, без расчета на вознаграждение. Понятие "волонтер" появилось в Европе в XVII в. Так называли тех, кто добровольно отправлялся на войну или военную службу. В современном понятии это слово стало употребляться после Первой мировой войны. В 1920 году группа бывших солдат из Австрии, Великобритании, Германии, Швеции по собственной инициативе и бесплатно восстанавливала разрушенные войной французские фермы. В том же году была образована одна из старейших волонтерских организаций - Международная гражданская служба (англ. Service Civil International), первоначальной целью которой было восстановление европейских городов и деревень после Первой мировой войны. Именно этот год принято считать официальной датой рождения движения волонтеров.

История добровольчества в России

В России при императрице Екатерине II в конце XVIII в. была создана сеть воспитательных домов для детей-сирот и незаконнорожденных младенцев, в которых работали добровольцы. В XIX в. получили развитие различные благотворительные общества и союзы, общественные филантропические организации. Одним из крупнейших было Императорское человеколюбивое общество, образованное в 1802 году по инициативе Александра I. В учрежденных земствами народных начальных школах учителя преподавали на безвозмездной основе, в сельских больницах земские врачи оказывали бесплатную медицинскую помощь. Первыми в мире женщинами-волонтерами (сестрами милосердия) были монахини московской Свято-Никольской обители. Во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов они добровольно отправились на фронт для помощи раненым солдатам. В 1894 году в Москве были учреждены городские участковые попечительства о бедных, для сбора добровольных пожертвований в них привлекались волонтеры.

В начале XX в. в России действовало уже около 20 тыс. попечительских советов для бедных, в которых трудились волонтеры. В СССР добровольческое движение было связано с крупными всесоюзными мероприятиями, массовыми субботниками и пр. В 1990-е годы волонтерской деятельностью начали заниматься некоммерческие, общественные и благотворительные организации.

Правовая основа деятельности волонтеров в РФ

В Российской Федерации первое юридическое определение добровольца (волонтера) было дано федеральным законом "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 11 августа 1995 года. В статье 5 документа говорилось, что добровольцы - это "граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда". В том же году в Москве состоялся первый Российский форум добровольцев. Во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов появились некоммерческие, общественные и благотворительные организации, к деятельности которых стали привлекать волонтеров.

В настоящее время в России нет единого федерального нормативного акта, который регулировал бы деятельность волонтеров. В июне 2013 года на рассмотрение Госдумы РФ сенаторами Валерием Рязанским, Александром Борисовым и Юрием Воробьевым был внесен проект базового закона о волонтерстве, однако он принят не был.

Правовая основа движения заложена отдельными положениями ряда федеральных законов:

"О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (принят в 1995 году под названием "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", переименован федеральным законом от 5 февраля 2018 года);

"Об общественных объединениях" (1995);

"О некоммерческих организациях" (1996);

"О добровольной пожарной охране" (2007);

"О физической культуре и спорте" (2007) и др.

Во многих субъектах РФ действуют региональные акты, регламентирующие волонтерскую деятельность. Например, в Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Белгородской, Воронежской, Самарской областях и др.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию РФ заявил о необходимости "снять все барьеры для развития волонтерства". По поручению главы государства Общественной палатой РФ и Агентством стратегических инициатив был разработан План мероприятий по развитию волонтерского движения в РФ (утвержден правительством 5 июля 2017 года).

26 июля 2017 года Владимир Путин после встречи с представителями социально ориентированных, благотворительных организаций и волонтерского движения поручил правительству подготовить законопроект по регулированию отношений в сфере волонтерской деятельности. Соответствующий документ - проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)" - был разработан Министерством экономического развития (Минэкономразвития) РФ и внесен правительством в Государственную думу РФ 14 ноября 2017 года. Законопроект был принят Госдумой 26 января и одобрен Советом Федерации 31 января 2018 года. Президент РФ подписал федеральный закон 5 февраля 2018 года (вступил в действие с 1 мая 2018 года). Документом уравниваются понятия "волонтерство" и "добровольчество", дается определение волонтерской и добровольческой деятельности, к которой также относится "благотворительная деятельность, осуществляемая в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг". Кроме того, религиозным организациям теперь смогут привлекать волонтеров для организации богослужебной деятельности.

В рамках развития волонтерского движения Минэкономразвития в 2017 году разработало проект Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 года. Ранее действовала Концепция содействия развитию благотворительной деятельности добровольчества в РФ, утвержденная правительством 30 июля 2009 года и рассчитанная на 2009-2010 годы.