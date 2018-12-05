В честь кого назовут российские аэропорты

4 декабря подведены итоги конкурса "Великие имена России", по его итогам 42 крупным аэропортам выбраны для присвоения имена выдающихся россиян

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 декабря 2018 года были подведены итоги конкурса "Великие имена России", по итогам которого 42 крупным российским аэропортам были выбраны для присвоения имена выдающихся соотечественников. По двум аэропортам (Москва-Внуково и Пенза) итоги огласят позднее, по трем (Архангельск, Нижневартовск и Санкт-Петербург) - пройдет второй тур. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал с краткими сведениями о том, в честь кого назовут аэропорты. Анадырь (Угольный) Юрий Сергеевич Рытхэу (1930-2008) - советский писатель, классик чукотской литературы. Анапа (Витязево)

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