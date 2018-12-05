В честь кого назовут российские аэропорты

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 декабря 2018 года были подведены итоги конкурса "Великие имена России", по итогам которого 42 крупным российским аэропортам были выбраны для присвоения имена выдающихся соотечественников. По двум аэропортам (Москва-Внуково и Пенза) итоги огласят позднее, по трем (Архангельск, Нижневартовск и Санкт-Петербург) - пройдет второй тур.
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал с краткими сведениями о том, в честь кого назовут аэропорты.
Анадырь (Угольный)
Юрий Сергеевич Рытхэу (1930-2008) - советский писатель, классик чукотской литературы.
Анапа (Витязево)
Владимир Константинович Коккинаки (1904-1985) - советский летчик-испытатель, дважды Герой Советского Союза. Участник беспосадочного перелета Москва - США (1939). Уроженец Новороссийска, расположенного в 53 км от Анапы.
Астрахань
Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927) - русский художник, уроженец Астрахани.
Белгород
Владимир Григорьевич Шухов (1853-1939) - архитектор и инженер. Ввел в архитектуру металлические сетчатые перекрытия-оболочки и гиперболоидные конструкции. Автор проектов более 200 гиперболоидных башен (в том числе Шаболовской телебашни в Москве). Уроженец города Грайворон, ныне расположенного в Белгородской области.
Благовещенск (Игнатьево)
Николай Николаевич Муравьев-Амурский (1809-1881) - русский государственный деятель, генерал от инфантерии. Один из инициаторов присоединения к России Приамурского края.
Владивосток
Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872-1930) - этнограф и писатель. В 1900-1920-х годах возглавлял ряд экспедиций по Северному и Южному приморью. Скончался во Владивостоке.
Волгоград (Гумрак)
Алексей Петрович Маресьев (1916-2001) - летчик, Герой Советского Союза (1943). Во время Великой Отечественной войны в 1942 году получил тяжелые ранения, в результате которых ему ампутировали голени обеих ног, несмотря на это в 1943 году вернулся к службе. Уроженец Камышина, который ныне входит в состав Волгоградской области.
Воронеж (Чертовицкое)
Петр I Великий (1672-1725) - последний царь всея Руси (1682-1721), первый российский император (1721-1725). При нем в Воронеже в 1696 годах было развернуто строительство русской гребной флотилии.
Горно-Алтайск
Николай Константинович Рерих (1874-1947) - художник, путешественник, писатель и общественный деятель. С 1923 по 1928 год руководил Центрально-Азиатской экспедицией по исследованию малодоступных районов Центральной Азии, в том числе Алтая. Важное место в художественном творчестве Рериха занимает так называемый Алтайский цикл.
Екатеринбург (Кольцово)
Акинфий Никитич Демидов (1678-1745) - русский промышленник, основатель горнозаводских предприятий на Урале.
Калининград (Храброво)
Елизавета Петровна (1709-1762) - российская императрица (1741-1762) из династии Романовых. Во время ее правления Россия вступила в Семилетнюю войну, Восточная Пруссия (ныне ее границы в целом совпадают с Калининградской областью) стала провинцией Российской империи.
Калуга (Грабцево)
Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) - физик, математик, изобретатель. Один из основоположников теоретической космонавтики. С 1892 года и до конца жизни работал в Калуге.
Казань
Габдулла Тукай (1886-1913) - поэт и переводчик, основоположник татарской национальной поэзии. Уроженец Казанской губернии.
Краснодар
Екатерина II Алексеевна (1729-1796) - российская императрица (1762-1796). В 1792 году подписала Жалованную грамоту, согласно которой Черноморскому казачьему войску "в вечное владение" были переданы кубанские земли - от правой стороны реки Кубань до Азовского моря. В 1793 году казаки основали новый город, который назвали Екатеринодаром (дар Екатерины) - современный Краснодар.
Красноярск (Емельяново)
Дмитрий Александрович Хворостовский (1962-2017) - оперный певец, народный артист РФ. Родился и вырос в Красноярске. В 1985-1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.
Магадан (Сокол)
Владимир Семенович Высоцкий (1938-1980) - поэт, бард, актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Автор и исполнитель более 600 песен, в том числе "Про Магадан".
Минеральные воды
Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) - поэт и писатель. Был убит на дуэли вблизи Пятигорска у подножия горы Машук.
Москва (Домодедово)
Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) - ученый, поэт, общественный деятель. Инициатор создания Московского государственного университета.
Москва (Шереметьево)
Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) - поэт, драматург и прозаик, основоположник русского литературного языка. Уроженец Москвы.
Мурманск (Мурмаши)
Николай II Александрович (1868-1918) - последний российский император (1894-1917). В результате Февральской революции отрекся от престола, вместе с семьей был расстрелян большевиками. Канонизирован Русской православной церковью. По его резолюции в 1916 году был основан город Романов-на-Мурмане (ныне - Мурманск).
Набережные Челны - Нижнекамск (Бегишево)
Николай Васильевич Лемаев (1929-2000) - государственный деятель, Герой Социалистического Труда. Под его руководством шло строительство и становление Нижнекамского нефтехимкомбината (возглавлял предприятие в 1963-1985 годах).
Нижний Новгород (Стригино)
Валерий Павлович Чкалов (1904-1938) - летчик-испытатель, Герой Советского Союза. Разработал новые фигуры высшего пилотажа: восходящий штопор и замедленную бочку. Родился в селе Василево Нижегородской губернии (ныне - город Чкаловск Нижегородской области).
Новый Уренгой
Иван Михайлович Губкин (1871-1939) - геолог, основоположник советской нефтяной геологии, академик Академии наук СССР. Обосновал перспективность Волго-Уральской и Западно-Сибирской нефтегазоносных провинций.
Новосибирск (Толмачёво)
Александр Иванович Покрышкин (1913-1985) - летчик, военачальник, маршал авиации, трижды Герой Советского Союза. Родился в Новониколаевске (ныне - Новосибирск).
Норильск
Николай Николаевич Урванцев (1893-1985) - геолог, автор научных трудов, главные из которых посвящены исследованию геологии Таймыра, Северной Земли и севера Сибирской платформы. Один из первооткрывателей Норильского рудного района.
Омск
Дмитрий Михайлович Карбышев (1880-1945) - генерал-лейтенант инженерных войск, Герой Советского Союза (посмертно). Во время Великой Отечественной войны в 1941 году был взят в гитлеровский плен, отклонил предложения противника о сотрудничестве. В 1945 году погиб в результате пыток в концлагере Маутхаузен. Уроженец Омска.
Петропавловск-Камчатский (Елизово)
Витус Беринг (1681-1741) - путешественник-исследователь, капитан-командор. В ходе его экспедиций был заложен Петропавловский острог (ныне - город Петропавловск-Камчатский, 1740).
Псков (Кресты)
Княгиня Ольга (конец IX века - 969) - великая княгиня киевская. Согласно преданию, происходила из Пскова. Первая в русской истории женщина-правитель, возглавила Древнерусское государство после убийства древлянами ее мужа, князя Игоря. Первой среди русских правителей приняла христианство. Канонизирована в 1547 году.
Самара (Курумоч)
Сергей Павлович Королёв (1907-1966) - инженер-конструктор, основоположник отечественной космонавтики. Руководил созданием первых советских баллистических ракет, пилотируемых космических кораблей. Созданная Королевым и изготовленная на куйбышевском авиазаводе №1 (ныне - самарский РКЦ "Прогресс") ракета Р-7 в 1957 году вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли, а в 1961 году - первый космический корабль с человеком на борту.
Симферополь
Иван Константинович Айвазовский (1817-1900) - живописец, один из наиболее известных художников-маринистов мира. Уроженец Феодосии (Крым), в 1831-1833 годах учился в Симферопольской гимназии.
Сочи (Адлер)
Виталий Иванович Севастьянов (1935-2010) - космонавт, дважды Герой Советского Союза. Часть детства и юность провел в Сочи.
Ставрополь (Шпаковское)
Александр Васильевич Суворов (1730-1800) - военачальник, генералиссимус. Участник русско-турецких войн 1768-1774 и 1787-1791 годов. Командовал русской армией во время Итальянского и Швейцарского походов. В 1778-1779 годах руководил строительством Ставропольской крепости, ныне - город Ставрополь.
Сургут
Фарман Курбан оглы Салманов (1931-2007) - геолог, Герой Социалистического Труда. Автор трудов по геологии нефти и газа Западной Сибири. Участвовал в открытии более 130 месторождений (в том числе Сургутского, Мамонтовского, Мегионского, Правдинского, Усть-Балыкского, Федоровского и др.).
Сыктывкар
Петр Истомин (1891-1919) - уроженец села Усть-Ухта, первый летчик из Коми. Участник Первой мировой войны, Гражданской войны в России. Был расстрелян белогвардейцами.
Томск (Богашёво)
Николай Ильич Камов (1902-1973) - авиаконструктор, создатель первого советского вертолета. Учился в Томске.
Тюмень (Рощино)
Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907) - химик. Открыл периодический закон и составил периодическую таблицу химических элементов. Родился в Тобольске (ныне - в составе Тюменской области).
Уфа
Мустай Карим (1919-2005) - башкирский поэт, писатель, драматург. Герой Социалистического Труда.
Хабаровск
Геннадий Иванович Невельский (1813-1876) - мореплаватель, адмирал, руководитель дальневосточных экспедиций. В 1854 году выбрал место для основания нового города - Хабаровска.
Чебоксары
Андриян Григорьевич Николаев (1929-2004) - космонавт и писатель, дважды Герой Советского Союза. Уроженец Чувашии, большую часть жизни прожил в Чебоксарах.
Челябинск (Баландино)
Игорь Васильевич Курчатов (1903-1960) - физик. Руководитель советской атомной программы. Создатель первого в СССР промышленного атомного реактора (1948, город Озерск, Челябинская область).
Южно-Сахалинск (Хомутово)
Антон Павлович Чехов (1860-1904) - писатель, драматург. Путешествие на Сахалин в 1890 годах оказало большое влияние на его творчество.
Якутск
Платон Алексеевич Ойунский (1893-1939) - писатель, классик якутской литературы.