Каких известных людей задерживали по запросу США

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 декабря 2018 года стало известно, что в Ванкувере полицией Канады была задержана Мэн Ваньчжоу - финансовый директор китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о случаях задержания известных людей по запросу США.

2 мая 2005 года в швейцарском Берне по запросу США был арестован бывший министр по атомной энергии России Евгений Адамов (занимал пост в 1998-2001 годах). Его обвинили в мошенничестве и хищении $9 млн, выделенных министерством энергетики США на повышение безопасности российских АЭС. Запросы на экстрадицию поступили от США и России. 31 декабря 2005 года Адамов был экстрадирован в Россию, где ему были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. 19 февраля 2008 года он был осужден Замоскворецким судом Москвы на пять с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 18 апреля того же года Московский городской суд заменил этот срок на четыре года лишения свободы условно.

26 сентября 2009 года швейцарская полиция арестовала известного режиссера Романа Полански на основании ордера, выданного в США в 1978 году в связи с обвинением в изнасиловании в 1977 году 13-летней фотомодели Саманты Геймер. 3 декабря 2009 года режиссер был отпущен под залог в 5 млн франков и помещен под домашний арест в собственном доме в поселке Гштаад (Швейцария) на срок слушания дела об экстрадиции в США. В июле 2010 года Швейцария официально отказалась передать Полански Соединенным Штатам. Он был освобожден из-под домашнего ареста.

26 января 2010 года в Гватемале по запросу США был арестован экс-президент этой страны Альфонсо Портильо (2000-2004). В США ему было предъявлено обвинение в отмывании через американские банки денег, полученных в качестве взяток от властей Тайваня (официально считается частью Китая). В 2013 году он был экстрадирован в США. 22 мая 2014 года суд в Нью-Йорке приговорил его к пяти годам и десяти месяцам тюрьмы. В феврале 2015 года он вышел на свободу.

12 марта 2014 года в Вене австрийскими правоохранительными органами по запросу США был задержан Дмитрий Фирташ - один из богатейших бизнесменов Украины. Он находился в розыске с 2006 года в связи с обвинениями во взяточничестве и создании преступного сообщества (по данным СМИ, в США его подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана). 21 марта 2014 года Фирташ был отпущен на свободу под рекордный для Австрии залог в €125 млн. В настоящее время находится в Австрии, судебные инстанции которой рассматривают дело о его экстрадиции в США.

27 мая 2015 года в Швейцарии по запросу США были арестованы высокопоставленные чиновники Международной федерации футбола (ФИФА). Среди них вице-президенты и члены исполкома ФИФА Джеффри Уэбб и Эухенио Фигередо, экс- президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКААФ) Джек Уорнер. Им были предъявлены обвинения во взяточничестве и отмывании денег, в частности, при продаже прав на трансляции крупных футбольных соревнований. 2 декабря были задержаны еще два вице-президента ФИФА - президент КОНКААФ Альфред Хавит и глава Южноамериканской конфедерации футбола Хуан Анхель Напоут. 3 декабря генеральный прокурор США Лоретта Линч заявила, что восемь обвиняемых по делу о коррупции в ФИФА признали свою вину.