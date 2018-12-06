В чем обвиняли Huawei

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 декабря 2018 года стало известно, что по требованию США полицией Канады была задержана в Ванкувере Мэн Ваньчжоу - финансовый директор китайской компании Huawei, одной из крупнейших в мире в сфере телекоммуникаций. Мэн Ваньчжоу подозревают в нарушении американского санкционного режима в отношении Ирана. Это не первое обвинение в адрес компании.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об обвинениях, которые предъявлялись в отношении Huawei США и другими странами.

В 2001 году индийские СМИ сообщали, что правительство Индии начало расследование в отношении отделения Huawei в Индии (Huawei Technologies India) по подозрению в разработке телекоммуникационного оборудования для талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) в Афганистане. 15 декабря 2001 года индийские власти объявили об отсутствии доказательств связи Huawei India с талибами.

В феврале 2003 года американская компания Cisco Systems, специализирующаяся на производстве телекоммуникационного оборудования, подала на Huawei в суд за нарушение патентов и незаконное копирование исходного кода, используемого в ее маршрутизаторах и коммутаторах. Иск был отозван в июле 2004 года после удаления китайской компанией оспариваемого кода.

В июне 2004 года при разборке и фотографировании системных плат фирмы-конкурента на выставке SuperComm был задержан сотрудник Huawei Чжу Ибинь, зарегистрированный на мероприятии как представитель фиктивной компании Weihua. Сотрудник обвинения отрицал, но позже был уволен.

В феврале 2009 года пресс-служба индонезийского оператора мобильной связи Excelcomindo Pratama сообщила о задержании сотрудника компании Huawei при попытке копирования служебной документации.

19 июля 2013 года член совета директоров американской электронной корпорации Motorola Solutions, бывший глава Агентства национальной безопасности США Майкл Хейден, заявил, что имеются доказательства о наличии бэкдоров (программ скрытого удаленного администрирования) в сетевом оборудовании Huawei и что компания занимается шпионажем и делится информацией о зарубежных телекоммуникационных системах с китайским правительством. Специалист по кибербезопасности Huawei Джон Саффолк охарактеризовал реплики Хейдена как "необоснованные и дискредитирующие" и попросил публично представить эти доказательства.

В сентябре 2014 года немецкая телекоммуникационная компания T-Mobile обвинила Huawei в краже технологий из американского офиса в Белвью (штат Вашингтон). В иске заявлялось, что в 2012-2013 годах сотрудники Huawei выкрали части робота Tappy, предназначенного для тестирования смартфонов, а также скопировали операционное программное обеспечение и детали дизайна. Также утверждалось, что Huawei начал использовать эту технологию для создания собственного робота-тестировщика. Впоследствии двое причастных к краже сотрудников были уволены. В мае 2017 года суд признал факт промышленного шпионажа со стороны Huawei и постановил выплатить компенсацию в размере $4,8 млн.

В 2015 году немецкая компания по кибербезопасности G Data сообщила, что обнаружила вредоносное программное обеспечение на смартфонах Huawei, которое может прослушивать звонки и отслеживать пользователей.

В феврале 2018 года французская газета Le Monde сообщила о прослушивании в 2012-2017 годах здания штаб-квартиры Африканского союза в Эфиопии, построенного китайскими подрядчиками. Согласно изданию, телекоммуникационное оборудование, использованное для прослушивания, было установлено компанией Huawei. Правительство Эфиопии и руководство Африканского союза назвали эти обвинения "абсолютно ложными".

В августе 2018 года президент США Дональд Трамп запретил американским чиновникам пользоваться гаджетами китайских компаний, в том числе Huawei. Поводом для этих мер была названа передача информации правительству КНР.