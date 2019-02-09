История Дня дипломатического работника

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 февраля в России ежегодно отмечается профессиональный праздник российских дипломатов - День дипломатического работника. Дата была установлена указом президента РФ Владимира Путина от 31 октября 2002 года. Мероприятия, посвященные этому празднику, как правило, включают в себя торжественные собрания, награждения, объявление благодарностей сотрудникам внешнеполитического ведомства.

История образования дипслужбы

Дату 10 февраля 1549 года в отечественной историографии считают самым ранним упоминанием о первом внешнеполитическом ведомстве России - Посольском приказе (в "Краткой выписке о бывших между Польшей и Россиею переписках, войнах и перемирьях"; около 1565-1566 годов).

Посольский приказ был образован в 1549 году, когда русский царь Иван IV приказал "ведать посольское дело" думному дьяку (делопроизводитель в Боярской думе) Ивану Висковатому. В ведении приказа находились общее руководство внешней политикой страны и дипломатическая деятельность. Здесь же хранились государственные печати и архив.

Со второй половины XVII века российское внешнеполитическое ведомство стало называться Государственным приказом посольской печати или Государственной посольской канцелярией. Указом царя Петра I 22 декабря (11 декабря по старому стилю) 1718 года оно было преобразовано в Коллегию иностранных дел.

20 (8) сентября 1802 года, согласно манифесту императора Александра I, было создано Министерство иностранных дел Российской империи. К началу Первой мировой войны в 1914 году Россия поддерживала дипломатические отношения с 47 странами и имела более 200 представительств за рубежом.

Советский период

После Октябрьской революции 1917 года декретом II Всероссийского съезда Советов был образован Народный комиссариат по иностранным делам РСФСР во главе со Львом Троцким (Бронштейном). В 1918 году на этом посту его сменил Георгий Чичерин.

В 1923 году в связи с образованием Советского Союза ведомство было преобразовано в Народный комиссариат по иностранным делам СССР (с 1936 года - Народный комиссариат иностранных дел, НКИД). В 1920-х годах Советский Союз установил дипломатические отношения с Великобританией, Францией, Италией, Австрией, Японией, Китаем и другими. В 1925 году СССР поддерживал дипотношения с 22 государствами мира, к маю 1945 года их число возросло до 41.

В годы Второй мировой войны основной задачей внешнеполитического ведомства, которое с 1939 года возглавлял Вячеслав Молотов, была организация антигитлеровской коалиции, открытие второго фронта в Европе, разработка межсоюзнических договоров. После войны советские дипломаты участвовали в налаживании отношений с освобожденными государствами Европы, внешнеполитическое ведомство сыграло важную роль в создании Организации Объединенных Наций.

В 1946 году НКИД был переименован в Министерство иностранных дел (МИД) СССР. Пост главы ведомства сохранил за собой Вячеслав Молотов. В 1949 году министерство возглавил Андрей Вышинский, в 1953 году - вновь Вячеслав Молотов, в 1956 году - Дмитрий Шепилов. В 1957 году главой МИД стал Андрей Громыко, который занимал этот пост 28 лет - до 1985 года. Затем во главе ведомства стояли Эдуард Шеварднадзе (1985-1990), Александр Бессмертных (1990-1991) и Борис Панкин (август-ноябрь 1991 года).

Приоритетом советской внешней политики было предотвращение прямых военных конфликтов, ограничение гонки вооружений. При содействии МИД СССР были подготовлены, а затем подписаны советско-американские договоры о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой (1963), о нераспространении ядерного оружия (1968), об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО; 1972) и ограничении стратегических вооружений (ОСВ-I, 1972; ОСВ-II, 1979) и другие. В 1975 году в Хельсинки был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

МИД России

После распада СССР первым министром иностранных дел России стал Андрей Козырев (1990-1996), затем ведомство возглавляли Евгений Примаков (1996-1998) и Игорь Иванов (1998-2004). С 9 марта 2004 года пост главы МИД РФ занимает Сергей Лавров. Основы внешнеполитической стратегии страны определены Концепцией внешней политики РФ, утвержденной главой государства 30 декабря 2016 года.

В систему Министерства иностранных дел РФ входят руководство ведомства, его центральный аппарат, загранучреждения, территориальные органы в субъектах РФ, а также подведомственные организации. МИД также контролирует деятельность подчиненного ему Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Согласно данным официального сайта МИД РФ, Россия поддерживает дипломатические отношения со 193 государствами, в 146 из них открыты российские диппредставительства. В центральном аппарате МИД России и его загранучреждениях служат более 10 тыс. сотрудников, их них 7 тыс. - за рубежом. Предельная численность работников центрального аппарата МИД РФ составляет 3 358 человек, территориальных органов - представительств МИД в субъектах РФ - 380 человек. По данным Росстата, в конце 2017 года в штате ведомства находилось 3 199 человек, средняя зарплата сотрудников в 2017 году составляла 149 тыс. рублей (более поздние данные не опубликованы).

Подготовка кадров

Дипломатическая служба России пополняется выпускниками более чем 20 вузов страны. Лидером по подготовке дипломатических кадров является Московский государственный институт международных отношений МИД России, подготовивший за годы своего существования свыше 40 тыс. специалистов.

Награды

МИД России имеет собственные награды, среди которых Памятная медаль А. М. Горчакова (учреждена 6 ноября 1997 года в связи с 200-летием со дня рождения выдающегося российского дипломата), нагрудные знаки "За отличие", "За вклад в международное сотрудничество", "За взаимодействие", медаль и нагрудный знак "Министерство иностранных дел Российской Федерации. 200 лет". Кроме того, МИД поощряет своих бывших и ныне действующих сотрудников, присваивая звание "Почетный работник МИД России".