Как менялся суверенный кредитный рейтинг России

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 февраля 2019 года международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг РФ до инвестиционного уровня "Baa3" со "стабильным" прогнозом. До 8 февраля Moody's оставалось последним из большой тройки рейтинговых агентств, которое не признавало рейтинг России инвестиционным.

Что такое суверенный кредитный рейтинг

Суверенный кредитный рейтинг - инструмент оценки готовности государства своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Фактически представляет собой оценку вероятности дефолта. Рейтинги составляются специализированными агентствами, крупнейшие из них - Standard and Poor's (S&P), Moody's и Fitch. Классификация учитывает ряд показателей: общий государственный долг, баланс бюджета, риски. Рейтингами пользуются инвесторы, в том числе крупные инвестиционные фонды: они служат ориентиром того, можно ли покупать государственные облигации.

В настоящее время самые высокие рейтинги в мире ("AAA" по Fitch и S&P, "Aaa" - по Moody's) имеют такие страны, как Австралия, Германия, Швейцария, Норвегия. Низшие (ниже "B-" по Fitch и S&P, "Caa1" по Moody's) - Венесуэла, Украина, Ямайка. Суверенные рейтинги ниже "BBB-" и "Baa3" считаются неинвестиционными или "мусорными". Такой суверенный рейтинг страны осложняет ее компаниям кредитование на иностранных рынках. Иностранный бизнес также может отказаться приходить в страны с низким кредитным рейтингом, руководствуясь даже не столько объективной ситуацией в экономике, сколько корпоративными правилами.

Moody's, Standard and Poor's и Fitch публикуют суверенный кредитный рейтинг России с осени 1996 года. До 2003-2005 годов национальный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте считался неинвестиционным, но затем вырос. В 2015-2017 годах S&P, а в 2015-2019 годах Moody's опускали рейтинги России ниже инвестиционного уровня. Fitch все это время считало его инвестиционным.

Согласно государственной программе "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (утверждена правительством РФ 15 апреля 2014 года, последние поправки от 9 декабря 2017 года), Россия рассчитывала получить к 2020 году рейтинги "A-" (Fitch и S&P) и "A3" (Moody's). В настоящее время на государственном уровне целевых показателей по рейтингу нет.

S&P

S&P впервые присвоило России рейтинг 4 октября 1996 года: "BB-" (неинвестиционный, рискованные обязательства). За два месяца до дефолта 17 августа 1998 года рейтинг был понижен до "B+", 13 августа - до "B-" и затем понижен до преддефолтных: "CCC" и "CCC-". 27 января 1999 года рейтинг был понижен до "SD" (частичный дефолт) после отказа погашать третий транш валютных облигаций. Восстановление рейтинга началось 8 декабря 2000 года: сначала до уровня "B-". 31 января 2005 года S&P впервые присвоило России инвестиционный рейтинг "BBB-". 15 декабря 2005 года он был повышен до "BBB", а 4 сентября до "BBB+". После начала мирового экономического кризиса в 2008-2009 годах рейтинг был понижен до "BBB". 25 апреля 2014 года на фоне событий на Украине рейтинг был понижен до "BBB-" с негативным прогнозом. 26 января 2015 года агентство понизило рейтинг России до "BB+" с негативным прогнозом. 16 сентября 2016 года прогноз был повышен до стабильного. 17 марта 2017 года S&P вновь повысило прогноз инвестиционной привлекательности России до позитивного, оставив при этом рейтинг на уровне "BB+". 23 февраля 2018 года агентство вернуло российским обязательствам инвестиционный рейтинг - "BBB-" со стабильным прогнозом. Агентство отметило, что повышение произошло благодаря консервативной макроэкономической политике и гибкому курсу рубля.

Fitch

Fitch впервые присвоило кредитный рейтинг России 7 октября 1996 года: "BB+" (самая высокая ступень неинвестиционного уровня). Незадолго до дефолта 17 августа 1998 года рейтинг был понижен до "BB-", а затем до "B-" и, наконец, 27 августа до "CCC" (чрезвычайно спекулятивные облигации). Восстановление экономики России после дефолта привело к повышению рейтинга до "B-" 8 мая 2000 г. 18 ноября 2004 г. Fitch впервые присвоило России инвестиционный уровень: "BBB-". Самый высокий рейтинг ("BBB+" с положительным прогнозом) российские облигации имели с 25 июля 2006 года по 9 ноября 2008 года. В ноябре 2008 года прогноз был сменен на негативный, 4 февраля 2009 года рейтинг был понижен до "BBB" с негативным прогнозом. 22 января 2010 года прогноз был изменен на стабильный с сохранением рейтинга, 8 сентября 2010 года - на положительный, 16 января 2012 года - на стабильный. На фоне кризиса на Украине и вступления Крыма в состав РФ Fitch 21 марта 2014 года изменило прогноз на негативный, 9 января 2015 года из-за падения курса рубля и цен на нефть рейтинг РФ был понижен до "BBB-" с негативным прогнозом. 14 октября 2016 года агентство изменило прогноз на стабильный, а 23 сентября 2017 года - на позитивный. С тех пор прогноз и рейтинг не менялись.

Moody's

Рейтинг Moody's для России был присвоен 22 ноября 1996 года: "B2" (неинвестиционный рейтинг, высокая степень спекулятивности). Накануне дефолта 17 августа 1998 года он был понижен до "Caa1" (очень высокий риск), а 21 августа понижен до "Ca" (дефолт). Восстановление экономики после дефолта привело 1 мая 2000 года к повышению рейтинга до "Caa2". Инвестиционный рейтинг "Baa3" впервые был присвоен России 8 августа 2003 года, 25 октября 2005 года повышен до "Baa2". 16 июля 2008 года рейтинг был повышен до "Baa1" и не понижался во время мирового экономического кризиса. 17 октября 2014 года в связи с падением цен на нефть и кризисом на Украине Moody's понизило рейтинг России до "Baa2", 17 января 2015 года - до "Baa3", а 21 февраля - до "Ba1" с негативным прогнозом. 4 декабря 2015 года агентство изменило прогноз на стабильный, но из-за сокращения российских госрезервов 22 апреля 2016 года сменило его на негативный. 17 февраля 2017 года прогноз вновь стал стабильным. Как отмечали тогда в Moody's, экономика России восстанавливалась после почти двухгодичного спада. 25 января 2018 года агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне "Вa1". Как отмечалось в пресс-релизе, "макроэкономика России хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями, введенными к настоящему времени, и были проведены корректировки фискальной политики правительства".