Биография народного артиста России Сергея Захарова

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 февраля 2019 года стало известно, что на 69-м году от сердечной недостаточности умер народный артист РФ певец Сергей Захаров.

Сергей Георгиевич Захаров родился 1 мая 1950 года в городе Николаеве (Украинская ССР, ныне - Украина) в семье Георгия Михайловича и Зинаиды Евгеньевны Захаровых. Отец был военным.

Во второй половине 1960-х годов Сергей Захаров учился в радиотехническом техникуме в городе Байконуре (Казахская ССР, ныне - Республика Казахстан).

В начале 1970-х годов проходил службу в рядах Советской армии. Был ротным запевалой, участвовал в художественной самодеятельности, выступал в ансамбле песни и пляски "Дружба" Дома Советской армии Среднеазиатского военного округа. В 1971 году был досрочно демобилизован и направлен в Москву для продолжения музыкального образования.

Учился на отделении музыкальной комедии Государственного музыкального училища им. Гнесиных (ныне - Музыкальное училище им. Гнесиных Российской академии музыки им. Гнесиных), затем - на вокальном отделении Ленинградского музыкального училища им. М. П. Мусоргского (ныне - Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М. П. Мусоргского). Певческий голос - баритон.

Будучи студентом училища им. Гнесиных, стал солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утесова.

В 1973-1985 годы Сергей Захаров работал в Ленинградском мюзик-холле (ныне - Санкт-Петербургский театр "Мюзик-Холл"), после чего сотрудничал с Магаданской, Ульяновской и Одесской филармониями.

В 1986 году начал сольную карьеру: изначально выступал со своим ансамблем, с 1991 года - вместе с пианистом Александром Коганом.

Сергей Захаров был известен как исполнитель романсов, арий, фрагментов из оперетт, а также лирических произведений. Среди его наиболее известных песен: "Яблони в цвету", "Что так сердце растревожено", "Мир дому твоему", "Отцвели хризантемы", "Возвращение романса", "Скажите, девушки", "За все тебя благодарю" и другие.

Исполнил роль лейтенанта Фернана Шамплатро в телефильме Леонида Квинихидзе "Небесные ласточки" (1976).

Народный артист РФ (1996).

Был награжден орденом Дружбы (2000).

Являлся обладателем первых премий международного песенного конкурса "Золотой Орфей" (1974, Солнечный Берег, Болгария), международного конкурса эстрадной песни в Сопоте (1974, Польша), международного фестиваля популярной песни "Братиславская лира" (1976, Чехословакия).

Был женат на Алле Захаровой. Имел дочь Наталью (род. 1969, специалист в области организации театрального дела).

Жизни и творчеству певца посвящены книга Елена Ерофеевой-Литвинской "Сергей Захаров" (2009) и документальные фильмы Ираиды Максимовой "Сергей Захаров. Крутые повороты судьбы" (2010) и "Сергей Захаров. Я не жалею ни о чем" (2016).