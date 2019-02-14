История участия СССР в афганском конфликте

Высшим органом власти страны стал Революционный совет во главе с генеральным секретарем центрального комитета НДПА Нуром Мухаммедом Тараки. 5 декабря 1978 года он подписал с СССР Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. В октябре 1979 года Тараки был убит заговорщиками во главе со своим заместителем Хафизуллой Амином, объявившим себя новым главой государства. При Амине, укреплявшим свою власть с помощью массовых репрессий, НДПА, идеология которой и раньше не находила широкого отклика у жителей Афганистана, исповедовавших в основном исламские ценности, все больше теряла свою популярность. В стране началась гражданская война, вооруженную борьбу с социалистическим правительством начали так называемые моджахеды ("борцы за свободу") - боевики различных исламских оппозиционных группировок. Оружие и боеприпасы им поставляли страны - члены НАТО, арабские монархии Персидского залива, Пакистан, Иран и Китай. На территории Пакистана и Ирана располагались тренировочные лагеря, где моджахеды проходил боевую подготовку.

Советские военные, экономические и технические специалисты работали в Афганистане с 1950-х годов, при их помощи велась модернизация вооруженных сил, строительство гидроэлектростанций, заводов и других промышленных объектов. После прихода к власти социалистического правительства СССР резко увеличил число своих представителей в Афганистане. В апреле - сентябре 1979 года руководство ДРА неоднократно обращалось к руководству СССР с просьбами направить в республику крупный воинский контингент для "оказания помощи в отражении внешней агрессии". К концу 1979 года обстановка в стране осложнилась настолько, что возникла угроза падения режима НДПА. Это могло привести к росту влияния стран Запада у южных границ СССР и создавало угрозу дестабилизации среднеазиатских советских республик. Кроме того, руководство СССР расценивало как необходимую меру смену главы Афганистана, так как подозревало Хафизуллу Амина в связях с Центральным разведывательным управлением США. Москва сделала ставку на одного из оппонентов Амина, бывшего посла Афганистана в Чехословакии Бабрака Кармаля.

Решение о вводе войск

12 декабря 1979 года генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и специальная комиссия Политбюро ЦК КПСС приняли решение ввести в Афганистан советские войска "в целях оказания интернациональной помощи дружественному афганскому народу, а также создания благоприятных условий для воспрещения возможности антиафганских акций со стороны сопредельных государств". Обоснованием решения были статья 4 советско-афганского Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 5 декабря 1978 года, статья 51 Устава ООН (о праве государств на самооборону от внешней агрессии) и просьбы руководства Афганистана об оказании военной помощи. Согласно директиве министра обороны СССР Дмитрия Устинова от 24 декабря 1979 года советские войска должны были расположиться в ДРА гарнизонами и взять под охрану важные объекты. Первоначально участие их в военных действиях с исламистской оппозицией не предусматривалось.

Международная реакция

25 декабря 1979 года по наведенному мосту через реку Амударья в районе города Термез Узбекской ССР начался ввод в Афганистан на кабульском направлении 108-й советской мотострелковой дивизии. Одновременно советско-афганскую границу пересекли самолеты военно-транспортной авиации с личным составом и боевой техникой 103-й воздушно-десантной дивизии. Советские десантники быстро установили контроль над административными объектами афганской столицы. 27 декабря специальные подразделения ВС и КГБ СССР провели в Кабуле операцию "Шторм-333" по штурму дворца генсека НДПА Хафизуллы Амина, в ходе которой он был убит. Высшим государственным и партийным лидером Афганистана был провозглашен лояльный советскому руководству Бабрак Кармаль.

14 января 1980 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с протестом против "иностранной вооруженной интервенции в Афганистане", призвав в немедленному и полному выводу советских войск с территории ДРА. 20 января президент США Джимми Картер заявил о бойкоте Соединенными Штатами летней Олимпиады 1980 года в Москве в качестве ответной меры на введение советских войск в Афганистан (в итоге игры бойкотировала 61 страна). В течение почти всего периода участия советских войск в афганском конфликте США поставляли моджахедам различное современное оружие, в том числе безоткатные орудия и зенитные ракеты Stinger.

Состав советской группировки

К середине января 1980 года завершился ввод в страну главных сил советской 40-й армии, получившей официальное наименование "Ограниченный контингент советских войск в Афганистане" (ОКСВ). На территорию ДРА были введены три мотострелковые и одна воздушно-десантная дивизия, отдельная десантно-штурмовая бригада, отдельный мотострековый и отдельный парашютно-десантный полки. В дальнейшем боевой состав и численность ОКСВ менялись год от года. В первой половине 1980 года группировка была усилена еще одной мотострелковой дивизией и двумя отдельными полками. Ее общая численность на тот момент составила 81,8 тыс. человек (из них 79,8 тыс. военнослужащих ). По данным Минобороны РФ, наибольшей численности ОКСВ достиг в 1985 году (108,8 тыс. человек, в том числе 106 тыс. военнослужащих).

Общее руководство деятельностью ОКСВ осуществляла оперативная группа Минобороны СССР (в 1979 году ее возглавил Маршал Советского Союза Сергей Соколов) и представителей Генерального штаба ВС СССР. В 1984 году руководство опергруппой принял заместитель начальника Генштаба генерал армии Валентин Варенников.

Непосредственное управление ОКСВ осуществлял командующий 40-й армией в статусе уполномоченного правительства СССР по делам советских войск в Афганистане. В 1979-1989 годы 40-й армией командовали генерал-лейтенанты:

- Юрий Тухаринов (декабрь 1979 - сентябрь 1980);

- Борис Ткач (сентябрь 1980 - май 1982);

- Виктор Ермаков (май 1982 - ноябрь 1983);

- Леонид Генералов (ноябрь 1983 - апрель 1985);

- Игорь Родионов (апрель 1985 - апрель 1986);

- Виктор Дубынин (апрель 1986 - июнь 1987);

- Борис Громов (июнь 1987 - февраль 1989).

Боевые действия

В январе 1980 года подразделения ОКСВ взяли под охрану основные афганские автодороги, аэродромы и объекты, на которых работали советские специалисты. Были организованы курсы по подготовке младших офицеров и специалистов для вооруженных сил ДРА. Несмотря на запрет вступать в боевые действия, уже в начале января 1980 года несколько подразделений ОКСВ были привлечены к подавлению антиправительственного мятежа 4-го артиллерийского полка армии ДРА в уезде Нахрин.