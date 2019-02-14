Как вспоминают россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

ТАСС-ДОСЬЕ: 15 февраля ежегодно с 2011 года в России отмечается официальная памятная дата - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Она была установлена федеральным законом "О внесении изменений в статью 1.1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" (подписан президентом РФ Дмитрием Медведевым 29 ноября 2010 года).

Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. В ходе боевых действий на территории этой страны в период с 1979 по 1989 годы погибли около 15 тыс. советских военнослужащих. До 2011 года 15 февраля отмечался День памяти воинов-интернационалистов, но официального статуса он не имел.

Новая дата учреждена как единый день памяти обо всех гражданах России, проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых действиях за рубежом.

По данным Минобороны РФ, после окончания Второй мировой войны 1,5 млн советских и российских граждан приняли участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны в нескольких десятках государств Азии, Африки и Латинской Америки (Афганистане, Анголе, Эфиопии, Вьетнаме, Корее, Мозамбике, Никарагуа, на Кубе, в республиках бывшего СССР, Югославии и др.). При исполнении служебного долга за рубежом погибли около 25 тыс. советских и российских граждан.

Операция ВС РФ в Сирии

По данным официальных публикаций Минобороны РФ и представителей российских региональных властей, во время военной операции в Сирии, начавшейся 30 сентября 2015 года, погибли 112 российских военнослужащих. Шестеро из них посмертно удостоены звания Героя Российской Федерации (подполковник Олег Пешков, старший лейтенант Александр Прохоренко, капитан Марат Ахметшин, полковник Ряфагать Хабибуллин, майор Роман Филипов и генерал-лейтенант Валерий Асапов. Последний - самый высокопоставленный российский военный, погибший в Сирии, он был старшим группы российских военных советников, в сентябре 2017 года получил смертельное ранение при попадании минометной мины в командный пункт.

Памятные мероприятия

15 февраля служащие Вооруженных сил РФ принимают участие в церемониях возложения венков к памятникам воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Во многих российских городах проходят торжественные мероприятия, митинги и акции с участием ветеранов боевых действий, представителями власти, общественности и учреждений военно-патриотического воспитания молодежи.

15 февраля 2017 года впервые состоялась всероссийская акция "Бессмертный батальон", в которой приняли участие ветераны Афганистана и других локальных войн и конфликтов. В Москве участники акции прошли с портретами погибших боевых товарищей по Поклонной горе.