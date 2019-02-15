Биография основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 февраля 2019 года основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Майкл Джон Калви (Michael John Calvey) родился 3 октября 1967 года в штате Висконсин (США) в семье инженера, специалиста по бурильному оборудованию Гарри Джозефа Калви. В 1988 году окончил Университет штата Оклахома (бакалавр бизнеса), в 1995 году - Лондонскую школу экономики и политических наук (магистр финансов).

Работал в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР), где отвечал за инвестиции в энергетическую промышленность в странах Центральной и Восточной Европы, а также в брокерской компании Salomon Brothers, в которой руководил проектами по слиянию и поглощению в нефтяной и газовой отраслях.

В 1994 году начал работать в Москве, занимался инвестиционными проектами для "Первого регионального фонда Независимых государств" (НИС-Фонд).

В 1994 году стал одним из основателей и партнером, с 2004 года - управляющим партнером фонда Baring Vostok (зарегистрирован на британском острове Гернси). Фонд специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. В портфель Baring Vostok в разное время входили такие компании, как "Яндекс", "Вкусвилл", "Гетт-такси", "Волга-Газ", "Ренессанс Страхование" и др. По данным отчетности, Майкл Калви является основным владельцем фонда.

Начиная с 2000-х годов Майкл Калви входил в состав директоров активов Baring Vostok: "Волга-Газ" (с 2006 года), группы "Эталон" (с 2010 года) и др.

В 2002 году в интервью "Радио Свобода" Майкл Калви обвинил британского бизнесмена Уильяма Браудера и его фонд Hermitage Capital в нечестном ведении бизнеса и корпоративном рейдерстве, за что впоследствии критиковался американскими СМИ. В России Браудер заочно осужден за неуплату налогов, обвиняется в создании преступного сообщества.

В 2011 году Калви стал членом совета директоров "Восточного экспресс банка" (город Благовещенск, ПАО "КБ "Восточный") - крупнейшего регионального банка Дальнего Востока, входящего в топ-40 российских кредитных организаций по размеру активов. В 2013-2014 годах и с января 2019 года - председатель совета директоров банка.

В 2017 году к КБ "Восточный" был присоединен Юниаструм-банк Артема Аветисяна. После слияния Baring Vostok через Evison Holdings Limited стал владельцем 51,6% акций КБ "Восток", а Аветисян - 32%. В 2018 году СМИ сообщили о конфликте между акционерами КБ "Восточный": Baring Vostok и "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна не смогли договориться о докапитализации, которая необходима в рамках исполнения предписания Центробанка РФ.

Член наблюдательного комитета Международной школы бизнеса Кембриджского университета. С 2008 год является членом совета директоров американского аналитического центра "Атлантический совет" (Atlantic Council).

Женат, есть сын. Брат - Кевин Калви - американский политик-республиканец, член Палаты представителей штата Оклахома в 1998-2004 и 2014-2018 годах, ныне - член окружной комиссии штата.