Инциденты со стрельбой в США с 2018 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 февраля 2019 года по меньшей мере пять человек погибли и еще пять пострадали в результате стрельбы в городе Аврора (штат Иллинойс, США) в здании компании Henry Pratt. Личность преступника, который был уничтожен сотрудниками правоохранительных органов, установлена - это 45-летний Гэри Мартин. Редакция ТАСС- ДОСЬЕ составила хронологию случаев массовых убийств в США с применением огнестрельного оружия, жертвами которых становились пять и более человек. Этот случай стал седьмым с начала 2018 года и первым в 2019 году.

14 февраля 2018 года в результате стрельбы в старшей школе Marjory Stoneman Douglas в г. Паркленд (штат Флорида) погибли 17 человек, еще 14 пострадавших были госпитализированы. Преступник, бывший ученик этой школы 19-летний Николас Круз, исключенный за нарушения дисциплины, был задержан полицией. 15 февраля 2018 года американские власти предъявили ему обвинения в 17 умышленных убийствах. По состоянию на февраль 2019 года приговор Николасу Крузу еще не вынесен.

18 мая 2018 года в результате массового расстрела, произошедшего в одной из школ Санта-Фе (штат Нью-Мексико), погибли десять человек - девять учеников и один преподаватель. Огонь открыл учащийся школы, 17-летний Димитриос Пагуртис. Преступник применял дробовик и пистолет 38-го калибра. Полиции удалось задержать Пагуртиса, ему предъявлено обвинение в тяжком убийстве и грозит смертная казнь.

28 июня 2018 года в Аннаполисе (штат Мэриленд) пять сотрудников издания Capital Gazette погибли и еще двое пострадали при нападении на редакцию вооруженного злоумышленника. Преступник открыл огонь из дробовика в офисе издания. Полицейские прибыли к месту инцидента в течение минуты и задержали жителя Мэриленда Джэррода Уоррена Рамоса, которому позднее были предъявлены обвинения в убийстве. Как сообщали СМИ, Рамос "в течение долгого времени был обижен" на Capital Gazette. В 2011 году в издании вышла публикация об уголовном деле, касавшемся мужчины. Рамос обвинил газету в клевете, однако суд его аргументы не убедили. Полиция также сообщила, что в редакцию незадолго до нападения поступали угрозы. Согласно данным базирующегося в Нью-Йорке Комитета защиты журналистов, никогда за все время наблюдений, которые проводятся с 1992 года, в США не убивали за один день сразу столько работников СМИ в связи с их профессиональной деятельностью.

13 сентября 2018 года в гор. Бейкерсфилд (штат Калифорния) 54-летний Хавьер Казарес застрелил пять человек и затем покончил с собой. Нападавший вместе с супругой пришел в офис транспортной компании, где у него произошел конфликт с другим посетителем, которого он застрелил. После этого мужчина убил свою жену и еще одного человека, вошедшего в офис компании. Затем злоумышленник поехал к жилому дому и застрелил еще двух человек. Далее он направился в другой район города, где угнал машину. Когда нападавший заметил, что его преследует полиция, он припарковал машину и выстрелил себе в грудь. От полученного ранения мужчина скончался.

27 октября 2018 года в результате стрельбы, открытой в синагоге Tree of Life в г. Питтсбург (штат Пенсильвания), погибли 11 человек. В ходе перестрелки с прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции нападавший - 46-летний Роберт Боуэрс - был ранен и взят под стражу. Всего ранения в результате инцидента получили шесть человек, включая четырех полицейских. Прокуратура выдвинула в отношении Боуэрса обвинения в уголовных преступлениях и преступлении на почве религиозной нетерпимости, приговором по совокупности которых может стать смертная казнь.

8 ноября 2018 года в гор. Саузенд-Оакс (пригород Лос-Анджелеса, штат Калифорния) в результате инцидента со стрельбой в заведении Borderline Bar & Grill погибли 13 человек, включая нападавшего и одного полицейского. По сообщениям СМИ, вооруженный мужчина вошел в бар и сделал около 30 выстрелов по находившимся там людям. Стрелок покончил с собой.