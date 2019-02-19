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Умер Карл Лагерфельд

Биография Карла Лагерфельда

Модельер Карл Лагерфельд умер 19 февраля в возрасте 85 лет
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Описание
Во время показа осенне-зимней коллекции Chanel в Париже, 1983 год
© AP Photo/Jacques Langevin
Карл Лагерфельд с моделями, 1984 год
© Keystone/Hulton Archive/Getty Images
Первые эскизы для текстильного производителя Клауса Штайльмана, во время презентации в Конгресс-центре в Дюссельдорфе, 1987 год
© AP Photo/Roland Weihrauch
С моделями Синди Кроуфорд, Линдой Евангелистой и Клаудией Шиффер после презентации коллекции готовой одежды весна-лето 1996 года для Chanel в Париже
© AP Photo/Remy de la Mauviniere
Показ коллекции "Москва — Париж" в Малом театре, 2009 год
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Показ коллекции Haute Couture осень-зима — 2010–2011, Париж, 2010 год
© AP Photo/Thibault Camus
Показ круизной коллекции Chanel в Сен-Тропе, 2010 год
© REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Фигурки модельера Карла Лагерфельда выставлены в парижском универмаге, 2011 год
© AP Photo/Francois Mori
После показа коллекции модной одежды Chanel Haute Couture весна-лето — 2011, представленной в Париже
© AP Photo/ Francois Mori
Карл Лагерфельд и шоколадная фигура модели Батиста Джиабикони, которую он создал для компании по производству мороженого, Париж, 2011 год. Лагерфельд спроектировал помещение, изготовленное из 10,5 тонн бельгийского шоколада
© AP Photo/Jacques Brinon
Открытие фотовыставки "Маленькая черная куртка" Карла Лагерфельда в Париже, 2012 год
© REUTERS/Benoit Tessier
Карл Лагерфельд запускает свою новую линию: Karl, на площади Сен-Жермен-де-Пре в Париже, 2012 год
© AP Photo/Remy de la Mauviniere
После презентации коллекции Ready to Wear весна-лето — 2015 для Chanel на Парижской неделе моды
© EPA/CHRISTOPHE KARABA
Артисты в масках Карла Лагерфельда на Place Vendome в честь запуска линии косметики Karl Lagerfeld + ModelCo в Париже, 2018 год
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ТАСС-ДОСЬЕ: 19 февраля 2019 года в Нёйи-сюр-Сен (пригород Парижа) умер модельер Карл Лагерфельд. Ему было 85 лет.

Начало творчества

Карл Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года (по другим данным - в 1935 году или в 1938 году) в Гамбурге (Германия). В 1952 году приехал в Париж, где поступил в Школу высокой моды.

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В 1954 году получил премию в конкурсе, организованном Международной ассоциацией производителей шерсти, и был приглашен на работу в Дом моды Pierre Balmain.

В 1959-1963 годы был художественным директором в Доме Jean Patou. В 1963 году сотрудничал сразу с четырьмя модными домами Парижа - Chloе, Krizia, Charles Jourdan и Valentino, разрабатывая для каждого разные коллекции. В 1963-1983 и 1992-1997 годы занимал должность главного дизайнера Дома "Хлоэ". С 1967 года создавал линию одежды из меха для итальянской фирмы Fendi.

В 1984 году основал собственную марку одежды Karl Lagerfeld Impression (в 2018 году его магазин открылся в Москве в ТЦ "Метрополис").

Дом Chanel

С 1983 года являлся художественным директором Дома Chanel. Фактически спас компанию в качестве дома моды, поскольку после смерти ее основательницы Коко Шанель Дом выпускал в основном парфюмерию и аксессуары. Отличительными чертами одежды, создававшейся по эскизам Лагерфельда, были смешение стилей, игра с деталями и пропорциями, новое прочтение классических форм. В числе основных черт его стиля - использование преимущественно бежевых, розовых и черных цветов ткани, крупной золотой бижутерии и жемчуга. Ключевыми элементами его коллекций стали кожаные мини-юбка и шорты, твидовый жакет, сумка Chanel 2.55, двуцветные туфли-балетки.

В 2002 году по инициативе Карла Лагерфельда компания стала проводить межсезонные показы, которые были посвящены крупнейшим мегаполисам - Токио, Нью-Йорку, Лондону и др. В 2008 году в рамках межсезонных показов была представлена коллекция "Париж - Москва". Последняя коллекция Дома была представлена в Париже в январе 2019 года (Лагерфельд впервые за свою карьеру не вышел на поклон в финале показа).

К настоящему времени в мире открыто более 300 бутиков Chanel.

В 2018 году впервые за долгое время компания опубликовала доклад о финансовом положении. Согласно документу, продажи в 2017 году составили почти $10 млрд (на 11% больше, чем в 2016 году). Подчеркивалось, что успеху марки способствовало мастерство Карла Лагерфельда на посту креативного директора.

Карл Лагерфельд работал с таким моделями и актрисами, как Инес де ля Фрессанж, Кара Делевинь, Ванесса Паради, Диана Крюгер, Блейк Лайвли, Лили-Роуз Депп, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кемпбелл. В 1990-х годах музой Лагерфельда стала немка Клаудиа Шиффер. Ряд критиков отмечали, что именно благодаря их дуэту блондинки начали пользоваться особой популярностью в модельном бизнесе.

Визитной карточкой модельера были темные очки (корректировали дефект зрения). Кроме того, с 1976 года он собирал волосы в конский хвост, в 1980-1990 годы на публичных мероприятиях всегда в руках держал веер, который, по его словам, служил защитой "от сигаретного дыма и папарацци".

Был известен как "кайзер мира моды".

Другая деятельность

В 1979 году Карла Лагерфельда пригласили преподавать в Венскую высшую школу прикладного искусства, где он занимал должность профессора до 1984 года.

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Показ, на который не вышел Лагерфельд. Chanel Haute Couture на Неделе моды в Париже

Также создавал ароматы духов (Chloe, KL, KL pour Homme, Lagerfeld Photo, Sun Moon Stars, Jako; более 20 ароматов). В 2011 году разработал дизайн формы для сборной Франции по футболу.

С 1987 году занимался фотографией, в 2011 году был автором календаря Pirelli (с эротическими фото, в съемках принимают участие звезды шоу-бизнеса).

В 2017 году был главным дизайнером Венского оперного бала, одного из самых престижных мероприятий в мире.

Личная жизнь

Карл Лагерфельд был книголюбом, в его личной библиотеке насчитывается более 300 тыс. томов. В 2000 году он основал в Париже собственный издательский дом 7L и открыл одноименный книжный магазин. Также являлся большим поклонником музыки (собрал 60 тыс. дисков).

Он никогда не был женат и не имел детей. С 1989 года жил один (после смерти от СПИДа спутника жизни представителя парижской богемы Жака де Башера).

Ряд аксессуаров (в том числе брелоки и сумки с преобладанием черного и белого цветов) Лагерфельд разработал в честь своей кошки бирманской породы по кличке Шупетт.

В 2010 году возведен в звание командора ордена Почетного легиона.

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