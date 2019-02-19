Биография Карла Лагерфельда

Карл Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года (по другим данным - в 1935 году или в 1938 году) в Гамбурге (Германия). В 1952 году приехал в Париж, где поступил в Школу высокой моды.

ТАСС-ДОСЬЕ: 19 февраля 2019 года в Нёйи-сюр-Сен (пригород Парижа) умер модельер Карл Лагерфельд. Ему было 85 лет.

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В 1954 году получил премию в конкурсе, организованном Международной ассоциацией производителей шерсти, и был приглашен на работу в Дом моды Pierre Balmain.

В 1959-1963 годы был художественным директором в Доме Jean Patou. В 1963 году сотрудничал сразу с четырьмя модными домами Парижа - Chloе, Krizia, Charles Jourdan и Valentino, разрабатывая для каждого разные коллекции. В 1963-1983 и 1992-1997 годы занимал должность главного дизайнера Дома "Хлоэ". С 1967 года создавал линию одежды из меха для итальянской фирмы Fendi.

В 1984 году основал собственную марку одежды Karl Lagerfeld Impression (в 2018 году его магазин открылся в Москве в ТЦ "Метрополис").

Дом Chanel

С 1983 года являлся художественным директором Дома Chanel. Фактически спас компанию в качестве дома моды, поскольку после смерти ее основательницы Коко Шанель Дом выпускал в основном парфюмерию и аксессуары. Отличительными чертами одежды, создававшейся по эскизам Лагерфельда, были смешение стилей, игра с деталями и пропорциями, новое прочтение классических форм. В числе основных черт его стиля - использование преимущественно бежевых, розовых и черных цветов ткани, крупной золотой бижутерии и жемчуга. Ключевыми элементами его коллекций стали кожаные мини-юбка и шорты, твидовый жакет, сумка Chanel 2.55, двуцветные туфли-балетки.

В 2002 году по инициативе Карла Лагерфельда компания стала проводить межсезонные показы, которые были посвящены крупнейшим мегаполисам - Токио, Нью-Йорку, Лондону и др. В 2008 году в рамках межсезонных показов была представлена коллекция "Париж - Москва". Последняя коллекция Дома была представлена в Париже в январе 2019 года (Лагерфельд впервые за свою карьеру не вышел на поклон в финале показа).

К настоящему времени в мире открыто более 300 бутиков Chanel.

В 2018 году впервые за долгое время компания опубликовала доклад о финансовом положении. Согласно документу, продажи в 2017 году составили почти $10 млрд (на 11% больше, чем в 2016 году). Подчеркивалось, что успеху марки способствовало мастерство Карла Лагерфельда на посту креативного директора.

Карл Лагерфельд работал с таким моделями и актрисами, как Инес де ля Фрессанж, Кара Делевинь, Ванесса Паради, Диана Крюгер, Блейк Лайвли, Лили-Роуз Депп, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кемпбелл. В 1990-х годах музой Лагерфельда стала немка Клаудиа Шиффер. Ряд критиков отмечали, что именно благодаря их дуэту блондинки начали пользоваться особой популярностью в модельном бизнесе.

Визитной карточкой модельера были темные очки (корректировали дефект зрения). Кроме того, с 1976 года он собирал волосы в конский хвост, в 1980-1990 годы на публичных мероприятиях всегда в руках держал веер, который, по его словам, служил защитой "от сигаретного дыма и папарацци".

Был известен как "кайзер мира моды".

Другая деятельность

В 1979 году Карла Лагерфельда пригласили преподавать в Венскую высшую школу прикладного искусства, где он занимал должность профессора до 1984 года.