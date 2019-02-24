История кинопремии "Оскар"

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе (США) в Dolby Theatre состоится 91-я церемония вручения премий "Оскар".

"Оскар" (Academy Awards, Oscars) - американская премия в области кино, вручается ежегодно Американской академией кинематографических искусств и наук. Считается одной из самых престижных кинематографических наград в мире.

История премии

Американская академия кинематографических искусств и наук была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Изначально организация должна была решать трудовые споры, однако вскоре после ее создания появилась идея вручать от лица академии престижные премии в области кино.

Первая церемония вручения наград Американской киноакадемии состоялась 16 мая 1929 году в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в зале отеля Hollywood Roosevelt. Лауреатов выбирали в 12 категориях за фильмы 1927-1928 годов, все победители были объявлены за три месяца до награждения. Первым обладателем приза стал немецкий актер Эмиль Яннингс (статуэтку вручили ему заранее, поскольку Яннингс должен был срочно уехать в Европу). Сама церемония длилась всего 15 минут. Первой картиной, удостоенной приза за лучший фильм, стала драма Уильяма Уэллмана "Крылья" (1927).

В 1930-х годах Академия сообщала газетам о будущих обладателях "Оскара" накануне награждения. С 1941 года результаты держатся в тайне до последнего: карточки с именами лауреатов запечатываются в конверты, которые вскрывают только на сцене в ходе церемонии награждения.

В 1953 году состоялась первая телевизионная трансляция церемонии вручения на США и Канаду. В настоящее время показ "Оскара" осуществляется более чем в 200 странах мира. В России правами на показ церемонии владеет Первый канал. В 2002-2013 годах трансляции осуществлялись в прямом эфире, в 2014-2018 годах Первый канал показывал церемонию в записи.

С 2002 года вручение наград проходит на сцене театра Dolby в Лос-Анджелесе (до 2012 года носил название "Кодак"). Объявление номинантов проводится в театре Сэмюэла Голдвина (Беверли-Хиллз, США).

Статуэтка

Приз представляет собой статуэтку, изображающую рыцаря, стоящего на катушке из киноленты и держащего перед собой длинный меч. Ее высота - 34 см, вес - 3,85 кг. Вначале награда изготавливалась из бронзы. Во время Второй мировой войны металл был необходим для нужд фронта, поэтому в течение 1941-1945 годов Академия вручала статуэтки из гипса. Позднее "Оскары" выполнялись из британия (сплав олова и сурьмы). С 2016 года они вновь изготавливаются из бронзы, покрытой 24-каратным золотом. Всего к 2019 году было вручено более 3 тыс. 100 "Оскаров".

Официальное наименование награды - премия Академии за заслуги. Название "Оскар" стало употребляться в качестве названия для статуэтки, вручаемой лауреатам премии, в 1930-х годах. Согласно разным версиям, его придумали актриса Бетт Дэвис или библиотекарь Маргарет Херрик. Первой фигура, созданная скульптором Джорджем Стэнли по эскизу Седрика Гиббонса, напомнила ее мужа Хармона Оскара Нельсона, а второй - кузена, носившего прозвище "дядя Оскар". Название "Оскар" было впервые официально использовано на церемонии 1939 года.

Регламент

На "Оскар" могут выдвигаться картины, находившиеся в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год, предшествующий году вручения премии.

В настоящее время премия присуждается в 24 конкурсных номинациях, среди которых "Лучший фильм", "Лучший режиссер", актерские номинации за главные роли и роли второго плана, "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучший анимационный полнометражный фильм" и другие.

Лауреаты "Оскара" определяются по итогам голосования членов Американской киноакадемии. В ее состав входят более 8 тыс. человек, разделенных на 17 групп по различным профессиям (актеры, режиссеры, операторы, сценаристы и так далее).

На первом этапе голосования представители каждой профессии выбирают кандидатов на "Оскар" в своих категориях (лучшего актера выбирают актеры, лучшего режиссера - режиссеры и так далее). За претендентов в номинации "Лучший фильм" могут голосовать все члены Академии. После официального объявления номинантов (от пяти до десяти в категории "Лучший фильм", по пять в остальных категориях) проводится второй этап голосования, в ходе которого академики выбирают лауреатов, на этот раз они получают право голоса во всех категориях.

Также особые комитеты Академии выбирают лауреатов специальных премий, которые могут вручаться нерегулярно. В их числе почетный "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, премии Академии в области науки и техники, награды им. Гордона Сойера (за технологические достижения), Джина Хершолта (за гуманитарные заслуги), Ирвинга Тальберга (за продюсерский вклад).

Рекорды

Рекордных в истории премии 11 наград в разных номинациях были удостоены три фильма: "Бен-Гур" (1959, режиссер Уильям Уайлер), "Титаник" (1997, Джеймс Кэмерон) и "Властелин колец. Возвращение короля" (2003, Питер Джексон).

Лидером по количеству полученных наград и номинаций является американский художник-мультипликатор, кинорежиссер Уолт Дисней. Всего на его счету 26 "Оскаров". В 1954 году Дисней установил еще два рекорда: он был номинирован на шесть "Оскаров" и в результате получил четыре статуэтки.

Обладательницей наибольшего количества актерских наград является Кэтрин Хепберн. Четыре раза она удостаивалась статуэтки в номинации "Лучшая актриса" (в 1934, 1968, 1969 и 1982 гг.). Среди режиссеров рекорд принадлежит Джону Форду, также получившему четыре "Оскара" за фильмы "Осведомитель" (1935), "Гроздья гнева" (1940), "Как зелена была моя долина" (1941) и "Тихий человек" (1952).

Лауреаты из СССР и России

Советские и российские фильмы шесть раз становились лауреатами "Оскара". В 1943 году победителем в категории "Лучший документальный фильм" стал "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой" режиссеров Леонида Варламова и Ильи Копалина (1942). Четыре картины получали награду в номинации "Лучший фильм на иностранном языке": в 1969 году - "Война и мир" Сергея Бондарчука (1965-1967), в 1976 году - "Дерсу Узала" Акиры Куросавы (1975, совместное производство СССР и Японии), в 1981 году - "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1979), в 1995 году - "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994). В 2000 году премии в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" был удостоен мультфильм Александра Петрова "Старик и море" (1999).

"Оскар" - 2018

90-я церемония вручения премий "Оскар" состоялась 4 марта 2018 года, ее ведущим был американский актер и телеведущий Джимми Киммел. Лучшим фильмом была признана "Форма воды", рассказывающая фантастическую историю любви немой женщины и человека-амфибии. Поставивший эту кинокартину Гильермо дель Торо получил приз за лучшую режиссуру.

Лучшим актером стал Гэри Олдмен ("Темные времена"), лучшей актрисой - Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"). Призы за исполнение лучших мужской и женской ролей второго плана получили Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Эллисон Дженни ("Тоня против всех"). Лучшим фильмом на иностранном языке стала чилийская драма "Фантастическая женщина", лучшим анимационным полнометражным фильмом - "Тайна Коко".

"Оскар" - 2019

В 2019 году в церемонию вручения "Оскаров" были внесены изменения. В частности, впервые за 30 лет она пройдет без единого ведущего. Номинанты были объявлены 22 января 2019 года. В этом году на "Оскара" выдвинуты ленты "Богемская рапсодия" Брайана Сингера, мелодрама Брэдли Купера "Звезда родилась", "Зеленая книга" Питера Фаррелли, "Черный клановец" Спайка Ли, "Власть" Адама Маккея, фантастический боевик "Черная пантера" Райана Куглера, "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса и "Рома" Альфонсо Куарона.