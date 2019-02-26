Биография Глеба Горбовского

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался российский поэт Глеб Горбовский.

Глеб Яковлевич Горбовский родился 4 октября 1931 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург) в семье учителей русского языка. В 1937 году его отец был репрессирован, воспитанием ребенка занималась мать.

Летом 1941 года, в начале Великой Отечественной войны, Глеб Горбовский уехал на каникулы в г. Порхов Псковской области, который был вскоре занят германскими войсками. Оказавшись на оккупированной территории, бродяжничал, впоследствии был батраком на латышских хуторах. После окончания войны воссоединился с матерью. Был определен в ремесленное училище, но не окончил его. Попал в колонию для несовершеннолетних преступников в Поволжье, откуда совершил побег. Разыскал в деревне под г. Кинешмой (Ивановская область) освободившегося отца, с его помощью освоил материал средней школы. Окончив сельскую школу-семилетку, переехал в Ленинград.

Был призван в армию, служил в стройбате. После демобилизации, в 1954-1957 годах учился в Ленинградском полиграфическом техникуме (не окончил). Затем работал модельщиком на фабрике "Красный октябрь", слесарем и грузчиком. Был рабочим в геологических и изыскательских экспедициях на территориях Сахалина, Камчатки и Средней Азии.

Глеб Горбовский начал писать стихи в 15 лет. Первая публикация была размещена 18 декабря 1955 года в районной газете г. Волхова "Сталинская правда". С середины 1950-х годов его произведения печатали "Ленинградский альманах", молодежная газета "Смена" и др. Поэт участвовал в деятельности литературного объединения Ленинградского горного института под руководством поэта Глеба Семенова.

В 1960 году ленинградское отделение издательства "Советский писатель" выпустило первую книгу Глеба Горбовского - сборник стихов "Поиски тепла". В 1963 году он был принят в Союз писателей СССР.

Для раннего творчества литератора характерны абсурдистские эксперименты, поздние стихи преимущественно выдержаны в реалистическо-традиционной стилистике. Основными темами произведений были природа и человеческое одиночество.

В общей сложности Глеб Горбовский выпустил более 20 поэтических сборников. В их числе: "Косые сучья" (1966), "Монолог" (1977), "Крепость" (1979), "Черты лица" (1982), "Падший ангел" (2001), а также ряд сборников детских стихов.

С 1974 года Глеб Горбовский также печатал в литературных журналах прозаические произведения. В 1980 году был опубликован сборник его повестей "Вокзал". Впоследствии он выпустил еще несколько прозаических сборников.

Являлся автором либретто оперетты "Гори, гори, моя звезда" на музыку Станислава Пожлакова (1978).

В 1991 году вышла книга воспоминаний поэта "Остывшие следы".

В 1986-1991 годах входил в состав правления Союза писателей СССР. Являлся членом Русского ПЕН-Центра.

Был награжден орденом "Знак Почета" (1981).

Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горького (1984) и Царскосельской художественной премии (2016).

Жизни и творчеству поэта посвящена книга Наталии Банк "Глеб Горбовский. Портрет современника" (1987).