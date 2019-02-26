История отношений между США и КНДР

ТАСС-ДОСЬЕ. 27-28 февраля 2019 года в Ханое (Вьетнам) состоится вторая встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. В ее ходе планируется обсуждение условий денуклеаризации Корейского полуострова. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории отношений США и КНДР.

Образование корейских государств, Корейская война

В конце Второй мировой войны Корейский полуостров, с 1910 года находившийся во владении Японии, был разделен на зоны влияния США и СССР. Территория к югу от 38-й параллели перешла под контроль США, 15 августа 1948 года там была образована Республика Корея (РК). В северной части полуострова, подконтрольной СССР, было сформировано просоветское коммунистическое правительство, 9 сентября 1948 года там была образована Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР).

Во время Корейской войны (1950-1953) США поддерживали Южную Корею. Американские военные участвовали в боевых действиях в составе войск ООН, объединявших контингенты 17 стран общей численностью около 1 млн человек и действовавших с санкции СБ ООН (резолюция 84 была принята в отсутствии представителя СССР). Военные действия закончились 27 июля 1953 года заключением соглашения о перемирии (подписали КНДР и коалиция стран ООН во главе с США). Мирный договор между участниками конфликта подписан не был, и формально США остаются в состоянии войны с КНДР. Соединенные Штаты не имеют дипотношений с КНДР, их интересы там представляет Швеция.

Напряженность в связи с развитием ядерной программы КНДР (1950-2010-е годы)

После окончания Корейской войны США оставили на территории Южной Кореи ограниченный воинский контингент (в настоящее время - 28,5 тыс.), а в 1958 году в нарушение соглашения 1953 года разместили там ядерное оружие (выведено в 1991 году). В этот период северокорейское руководство приняло решение развивать собственную атомную инфраструктуру.

В 1974 году КНДР стала членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в 1985 году присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Однако в 1986 году американские спутники обнаружили на территории КНДР ядерный реактор, не учтенный МАГАТЭ, а в начале 1990-х годов США поставили под сомнение утверждение Пхеньяна о мирном характере его ядерной программы. Попытки Вашингтона оказать давление на Пхеньян усугубили кризис. В 1992 году инспекторов МАГАТЭ не пустили на ряд северокорейских ядерных объектов. В марте 1993 года КНДР объявила о расторжении в одностороннем порядке ДНЯО (решение о выходе было отложено), а в июне 1994 года вышла из МАГАТЭ. Кризис удалось урегулировать только в октябре 1994 года, когда в Женеве было подписано рамочное американо-северокорейское соглашение. По этому документу КНДР фактически остановила развитие своей ядерной программы, в обмен администрация президента Билла Клинтона (1993-2001) обещала построить в КНДР два легководных реактора, а до их ввода в действие поставлять в страну мазут. Для реализации этого соглашения была создана Организация содействия развитию энергетики Кореи (КЕДО), участниками которой стали США, Южная Корея, Япония и Евросоюз.

В 2001 году президент Джордж Буш - младший (2001-2009) подверг критике политику предыдущей администрации по отношению к КНДР. Он назвал эту страну составной частью "оси зла" наряду с Ираном и Ираком, чем вызвал серьезное ухудшение в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном. В Обзорном докладе по ядерной политике США в 2002 году КНДР была выделена в качестве одной из целей превентивного ядерного удара. В том же году, обвинив Пхеньян в обогащении урана в военных целях, США прекратили поставки топлива в КНДР и добились замораживания программы КЕДО. Итогом этого витка противостояния США и КНДР стал выход Пхеньяна из ДНЯО в январе 2003 года.

С августа 2003 года пути урегулирования кризиса вокруг северокорейской ядерной программы обсуждались в рамках шестисторонних переговоров, в которых помимо КНДР участвовали США, Южная Корея, Япония, Китай и Россия. Однако требование Вашингтона к Пхеньяну согласиться с "жестким режимом проверок" ядерных объектов и отказ от компромиссного решения привели к выходу КНДР из переговорного процесса в 2009 году.

В 2011 году президент Барак Обама (2009-2017) предпринял попытку возобновить шестисторонние переговоры. Однако уже в 2013 году он заявил, что в случае агрессии Северной Кореи США готовы применить не только обычное, но и ядерное оружие. В том же году Пхеньян законодательно зафиксировал формулировку: "Ядерное оружие КНДР является справедливым оборонительным средством, поскольку его получение было вынужденной мерой в связи с необходимостью ответа на постоянный рост враждебности политики США и угрозами ядерного характера". В 2016 году Барак Обама отклонил предложения КНДР о моратории на ядерные испытания в обмен на приостановку ежегодных совместных учений США и Южной Кореи.

Кризис 2017 года

В 2017 году произошло резкое обострение ситуации на Корейском полуострове. КНДР провела ряд пробных запусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), в связи с чем президент США Дональд Трамп (вступил в должность в январе 2017 года) развернул кампанию с обвинениями в адрес КНДР и ее лидера Ким Чен Ына (с 2011 года). Словесные выпады президент подкрепил отправкой в апреле 2017 года к берегам КНДР эскадры во главе с авианосцем Carl Vinson. КНДР продолжила испытательные ракетные пуски, на что 8 августа американский президент пригрозил ответить ей "огнем и яростью, каких мир еще не видел". На следующий день северокорейцы объявили о планах нападения на базы США на Гуаме. Очередной виток напряженности спровоцировали проведенные КНДР испытание компактного водородного заряда (в сентябре 2017 года), который может быть установлен на межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), и запуск МБР "Хвасон-15" (в ноябре), способной достичь континентальной части США. Развитие конфликта привело к повторному внесению КНДР в список стран - спонсоров терроризма (впервые Вашингтон поместил Северную Корею в этот перечень в 1988 году после взрыва южнокорейского авиалайнера в 1987 году; исключил в 2008 году) и ужесточению санкций.

Санкции

Режим американских санкций в отношении КНДР в той или иной степени действует почти 70 лет - с 1950 года. Тогда Вашингтон ввел практически полное экономическое эмбарго в отношении этой страны, а в 1951 году отказал ей в статусе наибольшего благоприятствования в торговле. Впоследствии торговые санкции были смягчены, но при этом были введены другие ограничения. Так, в 1988 году был запрещен экспорт и реэкспорт в КНДР товаров и технологий двойного назначения, произведенных в США. В 1992 году введены санкции против северокорейских компаний за деятельность, связанную с ракетной программой. С 2006 года применяются меры в отношении зарубежных компаний, сотрудничающих с КНДР в военной сфере. С 2016 года действуют меры против северокорейских лиц и организаций, причастных к разработке ядерного оружия, торговле оружием, нарушениям прав человека. Гражданам и компаниям США запрещено иметь деловые связи с фигурантами черных списков, их собственность и счета в США замораживаются. В 2017 году правительство США запретило американцам посещать КНДР. В январе 2018 года вступил в силу Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций, который закрепил принятые ранее ограничительные меры в отношении Северной Кореи.

Шаги к нормализации отношений, саммит 2018 года

В начале 2018 года Ким Чен Ын начал кампанию по нормализации отношений с Республикой Корея и США.

12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Переговоры тет-а-тет длились около 45 минут, после чего продолжились в расширенном составе. Главными темами стали денуклеаризация, нормализация отношений и соблюдение прав человека. В совместной декларации стороны обязались установить двусторонние отношения "в новом формате". Дональд Трамп и Ким Чен Ын признали, что "первый в истории саммит США - КНДР был эпохальным событием", которое свидетельствует о "преодолении напряженности и враждебности, имевших место между странами в течение десятилетий".

После саммита Пентагон объявил о бессрочной приостановке военных учений на Корейском полуострове с целью сохранения возможности дипломатического процесса с КНДР. Северная Корея объявила о готовности демонтировать полигон для испытания ракетного оружия и закрыть ядерный исследовательский центр в Йонбёне при условии ответных шагов со стороны США.

В январе 2019 года Ким Чен Ын заявил, что намерен работать над созданием "новых отношений" с США и "привержен денуклеаризации Корейского полуострова", но, если Вашингтон не снимет санкции и не перестанет требовать от КНДР односторонних действий, его страна будет искать "новый путь защиты суверенитета".