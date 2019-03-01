XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 г. в Красноярске. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 марта 2019 г. в Красноярске состоится открытие XXIX Всемирной зимней Универсиады.

Универсиада - международные спортивные соревнования среди студентов. Летние и зимние Универсиады проводятся один раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (Federation internationale du sport universitaire, FISU; ФИСУ).

Выборы места проведения Универсиады

1 сентября 2012 г. Красноярск подал официальную заявку на участие в заявочной кампании на право проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 г.

14 ноября 2012 г. в штаб-квартире ФИСУ в Лозанне (Швейцария) были подписаны документы, подтвердившие статус Красноярска как первого официального города-кандидата на проведение Универсиады 2019 г.

12 сентября 2013 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал правительственную декларацию, гарантировавшую Красноярску организационную и финансовую поддержку в случае победы в борьбе за право принять Универсиаду.

14 сентября 2013 г. швейцарский кантон Вале - единственный соперник Красноярска - официально отозвал свою заявку.

9 ноября 2013 г. в Брюсселе (Бельгия) члены ФИСУ приняли решение о проведении Универсиады 2019 г. в Красноярске.

Россия впервые в истории примет зимнюю Универсиаду. Ранее в СССР и РФ дважды проходили летние Универсиады: в Москве (1973) и Казани (2013).

Организаторы

Организация Универсиады осуществляется в соответствии с требованиями ФИСУ и указом президента РФ Владимира Путина от 14 января 2014 г. "О подготовке к проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске".

18 февраля 2014 г. распоряжением правительства России был образован оргкомитет по подготовке и проведению Универсиады. Первоначально его возглавил первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, впоследствии его сменил вице-премьер РФ Виталий Мутко. С 24 декабря 2018 г. председателем оргкомитета является вице-премьер РФ Ольга Голодец.

11 июля 2014 г. была создана автономная некоммерческая организация "Дирекция Красноярск 2019". Ее учредителями стали Минспорт РФ, правительство Красноярского края, администрация города Красноярска и общественная организация "Российский студенческий спортивный союз". Генеральный директор - Максим Уразов.

Программа

XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 г. Ее участниками станут около 3 тыс. человек из 59 стран мира. Россию представит делегация из 296 человек. Впервые на зимней Универсиаде выступят спортсмены из Непала, ОАЭ и Филиппин. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, фигурном катании на коньках, хоккее с шайбой, шорт-треке, фристайле, хоккее с мячом и спортивном ориентировании на лыжах. Первые восемь видов спорта входят в обязательную программу зимних Универсиад. Фристайл, хоккей с мячом и спортивное ориентирование на лыжах были включены в программу решением организаторов соревнований.

Планируется, что при организации и проведении Игр будут задействованы 5 тыс. волонтеров. Общее количество зрительских билетов составит 600 тыс.

Объекты Универсиады

Местами проведения спортивных соревнований станут: спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта" (включает кластеры "Радуга" и "Сопка"), всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк "Бобровый лог", Дворец спорта им. Ивана Ярыгина, ледовый дворец "Кристалл-Арена", крытый каток "Первомайский", многофункциональные комплексы "Платинум Арена Красноярск" (также примет церемонии открытия и закрытия Универсиады), "Арена. Север" и "Академия биатлона", стадион "Енисей". В качестве тренировочной площадки для фигуристов будет использоваться ледовый дворец "Рассвет". На Центральном стадионе им. Ленинского комсомола оборудован пресс-центр Универсиады.

Функции деревни Универсиады будут выполнять кампус Сибирского федерального университета и комплекс студенческих общежитий "Перья".

Послы Универсиады

Послами XXIX Всемирной зимней Универсиады являются биатлонист Евгений Устюгов, хоккеист Александр Семин, фигуристы Мария Петрова, Алексей Тихонов, Илья Авербух, скелетонист Александр Третьяков, телеведущий Александр Масляков - младший, певица Дарья Антонюк, общественный деятель Наталья Каптелинина и др. В число послов Универсиады в 2016 г. также была включена 4-летняя жительница Красноярска Злата Демьянова, известная как видеоблогер (имеет свой канал на видеосервисе Youtube). Она стала самым молодым послом в истории Игр.

Логотип

В основе логотипа соревнований 2019 г. находится латинская буква "U" - заглавная в слове "Universiade". Логотип включает англоязычное указание города и год проведения Универсиады - Krasnoyarsk 2019, порядковый номер и наименование события (на английском языке) - 29th Winter Universiade, а также пять звезд синего, желтого, черного, зеленого и красного цветов - элементов эмблемы ФИСУ. Буква "U" визуализирована в форме ледяной глыбы с ломаными гранями. В логотипе использованы три цвета: белый - цвет снега, символ чистоты; красный (розовый) символизирует дружелюбие сибиряков; синий (голубой) - цвет льда и холода, символ суровой сибирской зимы.

Слоган

Официальный слоган Универсиады 2019 г. - "Real winter" (англ. "настоящая зима"). В качестве вспомогательных слоганов используются словосочетания "100% winter" (англ. "100% зима") и "Welcome to winter" (англ. "Добро пожаловать в зиму").

Талисман

Талисманом красноярской Универсиады выбрана сибирская лайка - U-лайка (Юлайка). По итогам интернет-голосования этот талисман обошел других претендентов - лося Юрка и медведя Урсика.

Эстафета огня

25 июля 2018 г. в Красноярске прошла презентация факела Универсиады. Его эскизный проект разработан конструкторским бюро красноярского завода "Вариант-999" и компанией "АртСтиль". Масса факела - 1,9 кг в заправленном состоянии (топливо - пропан), высота - 89 см. Устройство способно работать на одной заправке до 20 минут, выдерживать скорость ветра свыше 20 м/с, переносить перепады температур от -45°C до +45°C. Всего заводом "Вариант-999" было изготовлено 400 факелов.

20 сентября 2018 г. стартовал международный этап эстафеты огня Универсиады. В этот день на территории Туринского университета (Италия) состоялось зажжение огня от факела I летней Универсиады 1959 г. Это право было предоставлено красноярскому сноубордисту, серебряному призеру зимней Олимпиады 2014 г. Николаю Олюнину. 24 сентября эстафета огня прошла через казахстанскую Алма-Ату (столица зимней Универсиады 2017 г.), 26 сентября - через китайский Харбин (столица зимней Универсиады 2009 г.). 29 сентября 2018 г. в Москве стартовал федеральный этап эстафеты по крупным городам России, с 24 января 2019 г. она проходила в городах Красноярского края

Факелоносцем российского этапа мог стать любой желающий в возрасте от 18 лет. Для этого было необходимо до 2 мая 2018 г. подать соответствующую заявку с помощью федеральной автоматизированной системы "Молодежь России". Списки кандидатов были направлены в региональные оргкомитеты этапов эстафеты. Победителей конкурса определяли специальные комиссии. Самым старшим участником эстафеты стал 83-летний ветеран спорта, житель пос. Шушенское (Красноярский край) Анатолий Доровских. 15 февраля 2019 г. он пронес факел Универсиады по улицам Шушенского.

В число участников эстафеты входили известные российские спортсмены: шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Любовь Егорова, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и др.

В общей сложности эстафета охватила 30 российских населенных пунктов (в т. ч. 13 населенных пунктов Красноярского края). Ее продолжительность - 164 дня, количество факелоносцев - 665 человек. К проведению эстафеты были привлечены 2 тыс. волонтеров.

1 марта 2019 г. финальный этап эстафеты прошел в Красноярске. Его протяженность составила около 11 км, огонь по улицам города пронесли 70 факелоносцев. Участники эстафеты финишировали на острове Татышев, в Парке Универсиады - в этнодеревне "Енисейская Сибирь", где городскую чашу огня зажгли президент ФИСУ Олег Матыцин и мэр Красноярска Сергей Еремин.

Финансирование

24 января 2019 г. на заседании правительства РФ премьер- министр Дмитрий Медведев сообщил, что из федерального бюджета на подготовку и проведение Универсиады было выделено около 50 млрд руб., из регионального бюджета Красноярского края - более 30 млрд руб.