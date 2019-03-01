Как пытались ввести единую валюту Союзного государства России и Белоруссии

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 марта 2019 года, выступая на пресс-конференции в Минске, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не против создания общей валюты с Российской Федерацией. Он также отметил, что общей денежной единицей не должны быть ни российский, ни белорусский рубль. По словам Лукашенко, эмиссионный центр новой валюты мог бы находиться в РФ. В этот же день комментируя слова Александра Лукашенко, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что тема общей валюты "может и должна обсуждаться, если мы дальше продвигаемся по пути союзного строительства".

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о попытках введения единой валюты Союзного государства России и Белоруссии.

Законодательная база

8 декабря 1999 года главами России и Белоруссии Борисом Ельциным и Александром Лукашенко был подписан Договор о создании Союзного государства (вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран).

Согласно статьям 13 и 22 данного договора, предполагается поэтапное введение единой денежной единицы (валюты) с одновременным созданием общего эмиссионного центра, основной функцией которого должна стать "защита и обеспечение устойчивости единой денежной единицы". До введения валюты Союзного государства на территории России и Белоруссии продолжают хождение их национальные денежные единицы.

В программе действий РФ и Белоруссии по реализации положений договора о создании Союзного государства, подписанной 8 декабря 1999 года, оговаривалось, что работа по введению единой денежной единицы должна быть полностью завершена к 2005 году.

Первые попытки

В ноябре 2000 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали соглашение "О введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра Союзного государства". Предполагалось, что с 1 января 2005 года в качестве общей валюты будет использоваться российский рубль, а с 1 января 2008 года будет введена единая денежная единица Союзного государства. В рамках соглашения для поддержания курса национальной валюты Белоруссии Центральный банк России выделил в 2001-2002 годы кредит в сумме 4,5 млрд российских рублей.

Долгое время шли споры вокруг эмиссионного центра Союзного государства. Именно этот вопрос, главным образом, тормозил принятие соглашения о введении российского рубля в качестве единой денежной единицы. В сентябре 2002 года была создана специальная рабочая группа во главе с председателями центробанков и министрами финансов России и Белоруссии для подготовки предложений о статусе, задачах и функциях единого эмиссионного центра.

11 августа 2003 года на заседании российско-белорусской группы был одобрен доработанный проект соглашения о единой валюте. В роли единого эмиссионного центра должен был выступать Центробанк России. 28 августа президент России направил послание президенту Белоруссии, в котором предложил ускорить подписание соглашения, работа над которым была фактически завершена. Однако в начале сентября 2003 года Александр Лукашенко заявил, что соглашение должно приниматься в комплексе с другими документами. В качестве условий введения российского рубля глава белорусского государства назвал "создание единого экономического пространства и равных условий для субъектов хозяйствования, принятие Конституционного Акта Союзного государства, осуществление других мероприятий".

На заседании Совета министров Союзного государства в феврале 2004 года также не удалось окончательно договориться о введении с 2005 года российского рубля как единственного законного платежного средства в Белоруссии.

5 июня 2004 года в Сочи президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что с 1 января 2005 года единая валюта введена не будет. 23 августа 2004 года президенты РФ и Белоруссии определили в качестве ориентировочной даты объединения валютных систем 1 января 2006 года.

Разногласия в вопросе введения единой валюты

Однако договоренности о введении единой валюты остались нереализованными. Белоруссия выдвинула требование о выплате Россией компенсации во время переходного периода (порядка $2 млрд), якобы связанной с издержками белорусской экономики при отказе от белорусского рубля. Кроме того, белорусское руководство хотело получить право самостоятельно проводить эмиссию российского рубля. Российская сторона на данные предложения не соглашалась.

В январе 2007 года председатель правления Национального банка Белоруссии Петр Прокопович подчеркнул, что до тех пор, пока не будет создано единое таможенное и экономическое пространство двух стран, одинаковые условия для субъектов хозяйствования и населения, введение единой валюты Союзного государства нереально.

В апреле того же года в ходе пресс-конференции Александр Лукашенко заявил, что потеря собственной валюты повлечет за собой потерю суверенитета для Белоруссии.

Кроме того, одной из причин приостановки введения общей валюты Союзного государства стал вопрос создания единого эмиссионного центра. Первоначально белорусская сторона настаивала на создании двух таких центров - в Москве и Минске. Однако в октябре 2010 года она отказалась от этой идеи, при этом выдвинув условие - сформировать объединенный центральный банк "на принципах 50 на 50%". Занимавший тогда должность премьер-министра РФ Владимир Путин назвал такое условие несправедливым. Он пояснил, что белорусская экономика составляет порядка 3% от российской.

В последующие годы официальные представители РФ и Белоруссии неоднократно заявляли о потенциальной возможности перехода на общую денежную единицу, но в то же время об отсутствии необходимых условий для ее введения.

В апреле 2017 года в интервью телерадиокомпании "Мир" президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что говорить о полноценном формировании Союзного государства со всей присущей ему атрибутикой (общей конституцией, единой валютой и т. д.) пока не приходится. "Мы сегодня к этому не готовы. И не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство", - пояснил президент.

13 декабря 2018 года в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова к дальнейшему продвижению в вопросах реализации интеграционного проекта - в частности, к проведению единой налоговой и тарифной политики, а также учреждению единого эмиссионного центра.