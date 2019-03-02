Пилотируемый корабль Crew Dragon. История и будущее проекта

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 марта 2019 года в 10:49 мск американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 из Космического центра им. Джона Кеннеди, расположенного на о. Мерритт северо-западнее мыса Канаверал (штат Флорида, США). В космос впервые выведен пилотируемый корабль Crew Dragon, тестовый полет которого будет проходить без экипажа. Планируется, что Crew Dragon состыкуется с Международной космической станцией (МКС) и пробудет в ее составе менее недели. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о космическом корабле.

Crew Dragon (другое название: Dragon v2) - частный пилотируемый космический корабль многоразового использования. Разработан компанией SpaceX (Space Exploration Technologies; г. Хоторн, шт. Калифорния), основанной в 2002 г. канадско-американским инженером, миллиардером Илоном Маском. Предназначен для доставки астронавтов на МКС и возвращения их с околоземной орбиты на Землю.

История проекта

После закрытия в 2011 году программы Space Shuttle США остались без пилотируемых кораблей и вынуждены для доставки своих астронавтов на МКС покупать места на российских "Союзах". Действующий контракт на предоставление мест истекает в 2019 году (в среднем одно место обходится американской стороне в $81,6 млн).

В рамках Программы коммерческих экипажей (Commercial Crew Program) Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) провело отбор среди частных компаний для осуществления пилотируемых полетов на МКС. По условиям NASA, кабина космического корабля должна вмещать экипаж в составе не менее четырех человек и 100 кг грузов. Кроме того, он должен обладать возможностью оставаться пристыкованным к орбитальной станции в течение 210 дней (семь месяцев) и в случае необходимости обеспечить экстренную эвакуацию членов экипажа на Землю. В 2014 году для реализации программы NASA выбрало две компании - SpaceX и Boeing - и заключила с ними контракты.

К 2014 году компания Илона Маска уже имела автоматический многоразовый корабль Dragon, который с 2010 года используется для доставки грузов на МКС и возвращения их с орбиты. Его пилотируемая версия под названием Crew Dragon была впервые представлена SpaceX в мае 2014 года. По заключенному контракту SpaceX получила от NASA $2,6 млрд на завершение разработки Crew Dragon.

В августе 2018 года NASA назвало имена первых четырех астронавтов, которые должны будут совершить полет на пилотируемом корабле разработки SpaceX. Это Роберт Бенкен (уже совершил два полета в космос), Дуглас Херли (также два), Майкл Хопкинс (один) и Виктор Гловер (не имеет опыта космических полетов).

Характеристики корабля

Crew Dragon представляет собой корабль-капсулу. Его длина (высота) - 8,1 м, максимальный диаметр - 3,66 м, масса (без топлива) - 6,4 т.

Конструктивно он состоит из трех элементов. Основным является герметичный модуль-капсула (возвращаемая часть) объемом 11 куб. м. Возвращаемая капсула с четырьмя смотровыми окнами предназначена для экипажа и может вместить до семи человек. Она оснащена системой экстренного спасения, использующей восемь ракетных двигателей SuperDraco разработки SpaceX. Кроме того, корабль имеет 16 двигателей Draco, предназначенных для маневрирования в космосе. Все двигатели работают на смеси монометилгидразина и азотного тетраоксида (окислитель).

В отличие от грузового Dragon, стыковка которого с МКС осуществляется при помощи манипулятора, пилотируемый корабль будет причаливать к станции в автоматическом режиме.

Впоследствии предусмотрено, что Crew Dragon будет служить "спасательной шлюпкой" на МКС в случае возникновения чрезвычайной ситуации (в н. в. эту роль выполняют российские "Союзы МС").

Первый полет Crew Dragon и дальнейшие планы

2 марта 2019 года на борту Crew Dragon в космос отправился манекен в скафандре для тестирования будущего пилотируемого полета.

По договоренности госкорпорации "Роскосмос" и NASA, для обеспечения безопасности находящего на МКС экипажа и самой станции процесс автоматической стыковки Crew Dragon будут контролировать также специалисты российского Центра управления полетами. В случае отклонения от штатного режима сближения стыковка будет отменена. При нештатной ситуации экипаж перейдет сначала на российский сегмент МКС, а затем на корабль "Союз МС-11". В настоящее время на станции находятся члены экспедиции МКС-58/59: россиянин Олег Кононенко (командир), канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.

Согласно планам, после демонстрационного полета в июле 2019 года на МКС на Crew Dragon полетят астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Затем на корабль должен будет доставить на станцию Майкла Хопкинса и Виктора Гловере с длительной миссией.

Помимо летных испытаний Crew Dragon на 2019 год намечены также первые полеты пилотируемого корабля Boeing - CST-100 Starliner. В апреле должна состояться его беспилотная миссия, не ранее августа - с экипажем на борту. По контракту с NASA Boeing получил $4,2 млрд, для запуска CST-100 Starliner планируется использовать ракету-носитель Atlas V американской компании United Launch Alliance (ULA).

В случае успешных тестовых полетов оба корабля к концу 2019 г. получат сертификацию для выполнения регулярных пилотируемых миссий на МКС. По расчетам разработчиков, одно место на борту Dragon и Starliner будет стоить около 60 млн долларов, что значительно дешевле по сравнению с российскими "Союзами".