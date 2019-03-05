Россияне в списке миллиардеров Forbes

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 марта 2019 года журнал Forbes опубликовал очередной, 33-й ежегодный список богатейших миллиардеров мира. По версии журнала, самым богатым человеком планеты второй год подряд является американский предприниматель, основатель и глава корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием в $131 млрд. На втором месте остается основатель Microsoft Билл Гейтс ($96,5 млрд). От России в рейтинг 2019 года попали 93 человека, чей совокупный капитал, по оценкам журнала, составил $421 млрд. Впервые с 2011 года списке представлены сразу пять выходцев из России, состояние каждого из которых превышает $20 млрд.

История

Впервые Forbes включил граждан России в свой список миллиардеров в 1997 году. Тогда в него вошли Владимир Потанин (Онэксимбанк), Вагит Алекперов ("Лукойл"), Михаил Ходорковский (ЮКОС), Владимир Гусинский (группа "Мост"), Рем Вяхирев ("Газпром") и Борис Березовский (на тот момент занимавший пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ).

Больше всего выходцев из РФ было в списке Forbes в 2014 году - 111 человек. В 2010 году - 62 человека, в 2011 году - 96 человек, в 2012 году - 101 человек, в 2013 году - 110 человек, в 2015 году - 88 человек, в 2016 году - 77 человек, в 2017 году - 96 человек, в 2018 году - 106 человек.

Общее состояние вошедших в список российских миллиардеров было оценено в наибольшую сумму в 2008 году. Незадолго до начала мирового финансово-экономического кризиса она составила $459,5 млрд.

Россияне в рейтинге 2019 года

Звание самого богатого россиянина в 2019 году вернул себе основной акционер "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон. Ранее Forbes называл его лидером среди российских предпринимателей в 2016 и 2017 годах. В рейтинге 2019 года состояние Михельсона увеличилось на $6 млрд по сравнению с 2018 годом и составило $24 млрд (32-е место в общемировом списке).

Второе место среди российских участников рейтинга в 2019 году досталось прошлогоднему лидеру Владимиру Лисину (45-е место в мире), председателю совета директоров ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат". Его состояние выросло более чем на $2 млрд, до $21,3 млрд.

Третье место занял президент "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние увеличилось на $4,3 млрд, достигнув $20,7 млрд. В общемировом списке Forbes он занимает 47-ю строчку.

Также в первую сотню богатейших людей мира попали председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов (48-е место, $20,5 млрд), член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко (49-е место в мире, $20,1 млрд), президент металлургического холдинга "Норильский никель" Владимир Потанин (58-е место, $18,1 млрд), глава наблюдательного совета "Альфа-Групп" и член совета директоров LetterOne Михаил Фридман (79-е место, $15 млрд), совладелец СУЭК и "Еврохима" Андрей Мельниченко (90-е место, $13,8 млрд).

Среди предпринимателей, чей капитал существенно уменьшился, лидирует подпавший под американские санкции совладелец "Русала" Олег Дерипаска: по сравнению с 2018 годом он потерял $3,1 млрд и опустился с 248-го на 597-е место. В рейтинге 2019 года Forbes оценил его состояние в $3,7 млрд.

Президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг потерял за год $2,7 млрд и выбыл из первой сотни богатейших миллиардеров мира (119-е место, $11,7 млрд). На третьем месте по сумме потерь - Андрей Мельниченко, который потерял на $1,7 млрд и опустился с 88-го на 90-е место.

Изменения списка участников

В 2019 году в список были включены пять новичков: председатель совета директоров группы компаний "Славянский мир" Владимир Лещиков, директор ООО "УК Норебо" Виталий Орлов (по $1,1 млрд), гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд, она стала второй после Елены Батуриной женщиной из России в списке), председатель совета директоров группы "Илим" Захар Смушкин ($1 млрд) и член совета директоров этой же группы Борис Зингаревич ($1 млрд). Кроме того, в рейтинг Forbes вернулся выбывший из него в 2018 году совладелец группы компаний "Меркурий" Сергей Кациев ($1,3 млрд).

В 2019 году из списка миллиардеров выбыли 13 человек: проживающий в США гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев ($3 млрд; 2018), совладелец сервиса знакомств Badoo Андрей Андреев ($1,5 млрд; 2018), член совета директоров "Сибура" Кирилл Шамалов ($1,4 млрд; 2018), гендиректор группы ЛСР Андрей Молчанов, арестованный в марте 2018 года председатель совета директоров группы "Сумма" Зиявудин Магомедов (по $1,2 млрд; 2018), председатель совета директоров "ЭнПиВи Инжиниринг" Игорь Ротенберг, совладелец аэропорта Домодедово Валерий Коган (по $1,1 млрд; 2018), председатель совета директоров банка "Национальный стандарт" Лев Кветной, председатель совета директоров "Евроцемент Груп" Филарет Гальчев, член совета директоров "Уральской горно-металлургической компании" Эдуард Чухлебов, коммерческий директор "УГМК-Холдинга" Игорь Кудряшкин, совладелец "Группы Рольф" Сергей Петров, председатель совета директоров группы "Гута" Юрий Гущин (по $1 млрд; 2018).