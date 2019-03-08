История Международного женского дня

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 марта в России и многих других странах мира ежегодно отмечается Международный женский день (англ. International Women’s Day). Он проводится при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН).

История праздника

Первым государством, отметившим национальный женский день, были США. 28 февраля 1909 года по инициативе Социалистической партии Америки он был проведен на территории всех штатов. Затем дата отмечалась в США в последнее воскресенье февраля до 1913 года.

Идея проведения международного дня женщин принадлежит активистке германского и международного рабочего движения Кларе Цеткин. 26-27 августа 1910 года она выступила на второй Международной конференции работающих женщин в Копенгагене (Дания) с предложением установить день международного протеста пролетариата против политического бесправия работниц, как способ агитации за идею равноправия женщин во всех областях социальной и государственной жизни, и проводить его ежегодно в один и тот же день в разных странах. Инициативу Цеткин поддержали более 100 женщин из 17 стран, участвующих в конференции. Однако конкретная дата дня не была установлена.

Впервые день солидарности женщин в борьбе за равные с мужчинами экономические и политические права был проведен 19 марта 1911 года: в Австро-Венгрии, Германии, Дании и Швейцарии состоялись митинги, в которых приняли участие свыше одного миллиона женщин и мужчин. В 1912 году праздник прошел в тех же странах, но уже 12 мая. В 1913 году этот день отмечали: 2 марта - во Франции, 9 марта - в Австро-Венгрии, Швейцарии и Голландии, 12 марта - в Германии. В том же году, 2 марта (17 февраля по старому стилю), женский день был проведен в России - в Санкт-Петербурге. Как писал "Петербургский листок", "17 февраля состоялся впервые организованный по иностранным примерам женский день. Как и за границей, день был устроен главным образом представителями рабочих организаций. Никаких выступлений на улицах не было... в большом зале Калашниковской хлебной биржи... собралось более тысячи представительниц рабочих слоев столицы... Было оглашено заявление... о необходимости предоставления женщине политических и социальных прав".

Традиция проведения праздника 8 марта (23 февраля по старому стилю) стала укрепляться повсеместно после того, как в 1914 году женщины Австро-Венгрии, Германии, Дании, Нидерландов, Швейцарии, России, США и других стран провели митинги протеста либо солидарности именно в этот день. Принято считать, что дата была выбрана в память о крупных забастовках работниц текстильных фабрик в США, состоявшихся 8 марта в 1857 и 1908 годах.

Поддержка ООН

В 1972 году ООН привлекла внимание мировой общественности к проблемам женщин: 18 декабря Генеральная ассамблея организации приняла резолюцию A/RES/3010, согласно которой 1975 год был объявлен Международным годом женщин. В декабре 1974 года было принято решение о проведении в рамках международного года Всемирной конференции по проблемам женщин. Она состоялась 19 июня - 2 июля 1975 года в Мехико, ее участники приняли Мексиканскую декларацию о равенстве женщин и их вкладе в развитие и мир. По рекомендации конференции резолюцией ГА ООН A/RES/3520 от 15 декабря 1975 года период с 1976 по 1985 годы был объявлен Десятилетием женщины ООН: равенство, развитие и мир.

16 декабря 1977 года Генассамблея ООН приняла резолюцию A/RES/32/142, в которой провозгласила День борьбы за права женщин и международный мир и предложила государствам праздновать его в любой день в соответствии с традициями и обычаями. Это решение было принято в связи с проведением Десятилетия женщины ООН. 28 ноября 1978 года Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на 20-й сессии Генеральной конференции резолюцией C/13.2 предложила отмечать 8 марта как Международный женский день.

Документы и организации ООН по правам женщин

Первым международным документом, провозгласившим равенство мужчин и женщин в качестве основополагающего права человека, стал Устав ООН (подписан в 1945 году в Сан-Франциско, США). В число других документов ООН по правам женщин входят: Всеобщая декларация прав человека (1948), Конвенция о политических правах женщин (1952), Конвенция о гражданстве замужней женщины (1957), Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков (1962), Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979), Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (1993), Пекинская декларация (по положению женщин, 1995) и другие.

В 1946 году при ООН была учреждена Комиссия по положению женщин (КПЖ). В 1976-2010 годах действовал Фонд ООН для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ). С 2011 года начала функционировать новая структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин - "ООН-женщины" (выполняет функции основного секретариата КПЖ). Она была создана в июле 2010 года и объединила четыре подразделения ООН: ЮНИФЕМ, отдел по улучшению положения женщин, канцелярию специального советника по гендерным вопросам и улучшению положения женщин и Международный научно-исследовательский и учебный институт ООН по улучшению положения женщин.

Празднование Дня

В рамках празднования Международного женского дня отмечаются достижения женщин - вне зависимости от национальности, этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий.

Каждый год ООН объявляет тему дня. В 2018 году темой праздника было "Время настало: сельские и городские активистки меняют жизнь женщин к лучшему". Тема дня в 2019 году - "Думай о равенстве, создавай с умом, осуществляй инновации во имя перемен".

В СССР и России

В Советской России этот день отмечался в качестве официального праздника с 1919 года. В первые годы советской власти он носил название Международного дня работниц. С конца 1920-х годов стал именоваться Международным женским днем.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года эта дата была объявлена нерабочим днем. После распада Советского Союза праздник продолжает официально отмечаться в России и является нерабочим днем согласно Трудовому кодексу РФ от 30 декабря 2001 года.

Статус Дня в других странах

В настоящее время 8 марта - Международный женский день (либо под другими названиями: День женщины, День матери и так далее) - является нерабочим праздничным днем во всех странах бывшего СССР, за исключением Латвии, Литвы и Эстонии. Также этот день нерабочий в Монголии, Вьетнаме, на Кубе и некоторых других странах. В Китае 8 марта для женщин действует укороченный рабочий день.

Другие международные дни, посвященные женщинам

Помимо Международного женского дня при поддержке ООН отмечаются также: Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах (6 февраля), Международный день женщин и девочек в науке (11 февраля), Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта (19 июня), Международный день вдов (23 июня), Международный день девочек (11 октября), Международный день сельских женщин (15 октября), Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (25 ноября).