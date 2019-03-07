Как в мире борются с оскорблением власти в интернете

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 марта 2019 года Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих институты власти, государственные символы и общество. Редакция ТАСС- ДОСЬЕ подготовила материал о законодательстве в этой сфере в некоторых странах.

В Германии за публичное оскорбление президента страны, "выраженное устно или содержащееся в разных носителях информации" (в том числе интернет), предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от трех месяцев до пяти лет (параграф 90 уголовного кодекса).

В Португалии тот, кто оскорбляет главу государства, наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом (размер штрафа не прописан). Если оскорбление было в виде публикации, рисунка или с помощью других технических средств связи - то на срок от шести месяцев до трех лет (статья 328 УК). За любое публичное, письменное или распространенное с помощью других средств связи оскорбление республики и ее госсимволов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В Казахстане публичное оскорбление или иное посягательство на честь и достоинство президента, а также осквернение его изображений могут повлечь лишение свободы на срок до двух лет, а те же деяния, совершенные с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, - до трех лет (статья 373 УК).

В Азербайджане дискредитация или унижение чести и достоинства главы государства "в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или в информационном интернет-ресурсе путем массового распространения" наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок (статья 323.1 УК). За оскорбление же с использованием "поддельных имен, профилей или аккаунтов" может быть применено наказание до трех лет тюрьмы (323.1-1), а действия, предусмотренные статьями 323.1 или 323.1-1 УК, "сопряженные с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления", наказываются лишением свободы от трех до пяти лет (статья 323.2 УК).

В Марокко оскорбления в публичных выступлениях, в том числе в электронных СМИ, регулируется Кодексом СМИ. В частности, согласно статье 41, за оскорбление короля, а также за публикации, направленные против исламской религии, монархии и территориальной целостности предусмотрено наказание в виде тюремного срока от трех до пяти лет и штрафа в размере от 10 тыс. до 100 тыс. дирхамов ($1 тыс.- $10 тыс.). В соответствии со статьей 48, оскорбления в адрес государственных служащих наказывается штрафом в размере от 50 тыс. до 100 тыс. дирхамов ($5 тыс. -$10 тыс.).