Биография Владимира Этуша

Народный артист СССР Владимир Этуш умер в возрасте 96 лет. О его смерти стало известно 9 марта.

Родился 6 мая 1922 года (год рождения по паспорту - 1923) в Москве в семье Абрама Савельевича и Раисы Константиновны Этуш. Отец в годы НЭПа владел небольшой галантерейной мастерской, мать вела домашнее хозяйство. В подростковом возрасте Владимир Этуш посещал кружок художественной самодеятельности, участвовал в школьных спектаклях.

В 1939 году поступил в Театральное училище им. Б. В. Щукина (статус высшего учебного заведения получило в 1945 году, ныне - Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, Москва). Окончил его в 1945 году (курс Анны Орочко).

После начала Великой Отечественной войны на протяжении трех месяцев работал землекопом на строительстве оборонительных сооружений под Вязьмой (Смоленская область). Вернулся в столицу в сентябре 1941 года. Выйдя на сцену Театра Вахтангова в постановке "Фельдмаршал Кутузов" и увидев почти пустой зрительный зал, на следующий день после спектакля записался на фронт добровольцем. Поскольку Владимир Этуш знал немецкий язык, сначала его направили в школу военных переводчиков в город Ставрополь Куйбышевской области (ныне - Тольятти, Самарская область), где он провел четыре месяца. На фронте служил в 581-м Краснознаменном стрелковом полку 151-й стрелковой дивизии: сражался в горных местностях Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украинской ССР. В сентябре 1943 года за мужество и смелость в боях в Донбассе был награжден орденом Красной Звезды. В наградном листе было указано, что он "повел роту на врага и умелым маневром выбил противника из района Городок", "наступая на районный центр Куйбышево, лично с группой бойцов ворвался в село и в уличных боях уничтожил восемь солдат и офицеров противника". В том же году под Токмаком (Запорожская область Украинской ССР) был тяжело ранен. После длительного лечения в госпитале комиссован в звании лейтенанта, получил вторую группу инвалидности.

В 1945 году принят в актерскую труппу Государственного театра им. Евгения Вахтангова. Был занят в спектаклях: "Молодая гвардия" по роману Александра Фадеева, "Накануне" по роману Ивана Тургенева, "Два веронца" по комедии Уильяма Шекспира, "Город на заре" по пьесе Алексея Арбузова, "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци, "Мещанин во дворянстве" по комедии Мольера, "Западня" по роману Эмиля Золя, "Чем люди живы" по пьесе Григория Бакланова, "Закат" по пьесе Исаака Бабеля и других.

Продолжал выступать на сцене Театра Вахтангова, в том числе в спектакле "Бенефис" по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала" (исполнял женскую роль).

Владимир Этуш широко известен в качестве киноактера. Дебютной для него стала роль флотоводца Сеид-Али в историко-биографическом фильме Михаила Ромма "Адмирал Ушаков" (1953). К наиболее известным киноработам Владимира Этуша относятся сатирические образы, воплощенные в комедиях Леонида Гайдая: товарищ Саахов в картине "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" (1966) и стоматолог Антон Семенович Шпак в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич" (1973).

Также снимался в фильмах: "Овод" по мотивам романа Этель Лилиан Войнич (1955, режиссер Александр Файнциммер), "Председатель" (1964, Алексей Салтыков), "Старая, старая сказка" по произведениям Ганса Христиана Андерсена (1968, Надежда Кошеверова), "12 стульев" по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1971, Леонид Гайдай), "Неисправимый лгун" (1973, Виллен Азаров), "Приключения Буратино" по мотивам сказки Алексея Толстого (1975, Леонид Нечаев), "Ослиная шкура" по мотивам сказки Шарля Перро (1982, Надежда Кошеверова), "Не будите спящую собаку" (1991, Анатолий Бобровский), "Классик" (1998, Георгий Шенгелия) и других. Последняя к настоящему времени роль - товарищ Саахов в романтической комедии Михаила Шевчука "Убежать, догнать, влюбиться" (2015). В общей сложности Владимир Этуш снялся в более чем тридцати фильмах и сериалах.

Исполнял роли в телеспектаклях "Под каштанами Праги" (1965), "Солярис" (1968), "Западня" (1972), "Миллионерша" (1974), "Обратная связь" (1974) и других, участвовал в записи нескольких радиоспектаклей.

С 1947 года - преподаватель, с 1976 года - профессор кафедры актерского мастерства Высшего театрального училища им. Б. В. Щукина. В 1987-2003 годах был ректором данного вуза, с 2003 года был его художественным руководителем.

В 2009-2011 годах занимал должность директора Центрального дома актера им. А. А. Яблочкиной (Москва).

Член Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств "Ника".

Народный артист СССР (1984).

Помимо ордена Красной звезды награжден орденами Отечественной войны I степени (1985), "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степени (2018, 2008, 2003, 1995), Александра Невского (2013), медалями "За оборону Москвы", "За оборону Кавказа", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "Ветеран труда" и другими.

Удостоен Государственной премии РФ за 2001 год.

Лауреат театральных премий "Хрустальная Турандот" (1994) и "Золотая маска" (2017), премии Союза театральных деятелей (СТД) РФ им. народного артиста СССР М. И. Царева (2013), премии председателя СТД РФ (2016) и других. Обладатель российской кинопремии "Ника" в почетной номинации "Честь и достоинство" им. Эльдара Рязанова (2018).

Автор книг "И я там был" (2002) и "Все, что нажито…" (2012).

Был женат третьим браком. Первая супруга - заслуженная артистка РСФСР Нинель Мышкова, вторая - преподаватель английского языка Нина Крайнова, третья - преподаватель английского языка Елена Горбунова. Дочь от второго брака Раиса Этуш (род. 1955) - заслуженная артистка РФ.

В 2007 году в честь Владимира Этуша была названа одна из улиц города Малгобека (Республика Ингушетия).

Жизни и творчеству актера посвящены документальные фильмы "Владимир Этуш. Шляпу сними..." (2003, режиссер Роман Газенко), "Владимир Этуш. Все, что нажито непосильным трудом" (2008, Екатерина Наседкина) и "Владимир Этуш. Меня спасла любовь" (2013, Георгий Ананов).