Хронология катастроф Boeing 737 за 10 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 марта 2019 года пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 (регистрационный номер ET-AVJ) эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс ET 302 из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение спустя шесть минут после вылета. На борту находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа.

Согласно данным из открытых источников, за время эксплуатации с 1967 года в катастрофах было потеряно 198 самолетов Boeing 737 (здесь и далее - без учета ЧП 10 марта 2019 года), в результате чего погибли более 4 тыс. 700 человек. Кроме того, самолеты этого типа 112 раз захватывали преступники, в результате чего погибли 325 человек. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию катастроф Boeing 737 различных модификаций с 2008 года.

24 августа 2008 года пассажирский самолет Boeing 737-200 (регистрационный номер EX-009) киргизской авиакомпании Itek Air, выполнявший чартерный рейс 6895 из Бишкека в Тегеран, потерпел крушение в районе бишкекского международного аэропорта Манас. После взлета экипаж запросил возврат из-за разгерметизации кабины, при заходе на посадку воздушное судно опустилось ниже минимальной допустимой высоты, столкнулось с землей и разрушилось и сгорело. На борту находились 83 пассажира и семь членов экипажа, в катастрофе погибли 64 человека. Расследовавшая происшествие комиссия Межгосударственного авиационного комитета возложила вину на экипаж, который потерял контроль за высотой полета и допустил ряд других ошибок.

30 августа 2008 года пассажирский самолет Boeing 737-200 (регистрационный номер YV102T) венесуэльской авиакомпании Conviasa, выполнявший технический рейс по маршруту Майкетия (Венесуэла) - Латакунга (Эквадор), врезался в склон вулкана Ильиниса в эквадорской провинции Котопахи. Погибли все трое находившихся на борту членов экипажа. Крушение произошло из-за ошибок пилотов, которые неправильно оценили положение лайнера в пространстве.

14 сентября 2008 года пассажирский самолет Boeing 737-505 (регистрационный номер VP-BKO) российской авиакомпании "Аэрофлот-Норд", выполнявший совместный с материнской компанией "Аэрофлот" рейс SU821 по маршруту Москва - Пермь, при заходе на посадку перевернулся через левое крыло, резко снизился, столкнулся с землей и полностью разрушился в 11 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта назначения, в районе железнодорожного перегона Пермь II - Бахаревка. Погибли 88 человек: шесть членов экипажа и 82 пассажира (в их числе - советник президента РФ генерал-полковник Геннадий Трошев). Причиной крушения стала потеря пространственной ориентации командиром воздушного судна, пилотировавшим самолет в условиях облачности, системной причиной ЧП комиссия МАК назвала недостаточный уровень организации летной и технической эксплуатации Boeing 737 в авиакомпании. С 1 декабря 2009 года перевозчик "Аэрофлот-Норд" сменил название на "Нордавиа - региональные авиалинии".

25 февраля 2009 года пассажирский самолет Boeing 737-800 (регистрационный номер TC-JGE, собственное имя Tekirdag) турецкой авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший регулярный рейс TK1951 по маршруту Стамбул - Амстердам, потерпел крушение при заходе на посадку в амстердамском аэропорту Схипхол. Лайнер опустился ниже глиссады, столкнулся с землей и развалился на три части в 1,5 км от торца взлетно-посадочной полосы. На борту находились 135 человек, из них погибли девять, 86 человек получили ранения. К катастрофе привели сбой в работе радиовысотомера и ошибки экипажа.

29 апреля 2009 года пассажирский самолет Boeing 737-275 (регистрационный номер TL-ADM) центральноафриканской авиакомпании Bako Air, выполнявший технический перелет по маршруту Банги (ЦАР) - Браззавиль (Республика Конго) - Хараре (Зимбабве), потерпел крушение в районе дер. Массамба (провинция Бандунду, Демократическая Республика Конго). Погибли все находившиеся на борту семь человек - двое членов экипажа и пятеро инженеров. В Хараре самолет должен был пройти плановый ремонт.

25 января 2010 года пассажирский самолет Boeing 737-800 (регистрационный номер ET-ANB) эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший регулярный рейс ET 409 по маршруту Бейрут (Ливан) - Аддис-Абеба (Эфиопия), упал в Средиземное море через несколько минут после взлета. Погибли все находившиеся на борту 90 человек: восемь членов экипажа и 82 пассажира (в том числе одна гражданка России - проживавшая в Ливане Анна Абс). Расследовавшая происшествия комиссия ливанских властей назвала причинами катастрофы стала дезориентацию пилотов, вызванную недостатком отдыха перед полетом. Компания Ethiopian Airlines не согласилась с таким выводом, приведя показания очевидцев, утверждавших, что на борту самолета перед его падением произошел взрыв.

22 мая 2010 года пассажирский самолет Boeing 737-800 (регистрационный номер VT-AXV) авиакомпании Air India Express, следовавший регулярным рейсом 812 из Дубая (ОАЭ) в Мангалор (Индия), при посадке в аэропорту назначения выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и сгорел. Из находившихся на борту 166 человек погибли 158. Причиной катастрофы стали ошибочные действия командира воздушного судна, который допустил заход на посадку по нестандартной траектории, из-за чего касание взлетно-посадочной полосы произошло на 600 м дальше расчетной точки.

20 августа 2011 года пассажирский самолет Boeing 737-200 (регистрационный номер C-GNWN) канадской авиакомпании First Air, выполнявший внутренний чартерный рейс FAB6560 по маршруту Йеллоунайф - Резольют, при заходе на посадку в условиях тумана столкнулся с землей и разрушился в 8 км от аэродрома назначения. Из находившихся на борту 15 человек погибли 12. Причиной катастрофы стали ошибки экипажа.

20 апреля 2012 года пассажирский самолет Boeing 737-200 (регистрационный номер AP-BKC) пакистанской авиакомпании Bhoja Air, следовавший регулярным внутренним рейсом B4-213 из Карачи в Исламабад, при заходе на посадку в сложных метеоусловиях из-за ошибок экипажа (пилоты не смогли выдержать нужные параметры скорости полета и снижения) столкнулся со зданиями в 5 км от аэропорта назначения, разрушился и сгорел. Погибли все находившиеся на борту 127 человек - шесть членов экипажа и 121 пассажир.

17 ноября 2013 года пассажирский самолет Boeing 737-500 (регистрационный номер VQ-BBN) авиакомпании "Татарстан", выполнявший регулярный рейс U9363 по маршруту Москва (Домодедово) - Казань, при посадке в аэропорту назначения потерял высоту, упал, разрушился и сгорел. Погибли все находившиеся на борту 50 человек - 44 пассажира и 6 членов экипажа. В числе погибших был сын президента Татарстана Рустама Минниханова Ирек Минниханов и глава Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) республики Александр Антонов. Согласно выводам экспертов, к катастрофе привел допуск к полетам неподготовленного экипажа: при заходе на второй круг летчики допустили ряд ошибок, в результате которых самолет перешел в пикирование и столкнулся с землей. Было установлено, что командир воздушного судна не проходил переучивание со штурмана на пилота и получил пилотское свидетельство необоснованно.

19 марта 2016 года пассажирский самолет Boeing 737-800 эмиратской авиакомпании Flydubai (регистрационный номер A6-FDN), следовавший рейсом FZ-981 из Дубая в Ростов-на-Дону, столкнулся с землей вблизи взлетно-посадочной полосы аэропорта назначения и разрушился. Погибли все находившиеся на борту 62 человека - 55 пассажиров (в т. ч. 44 гражданина РФ) и семь членов экипажа. Посадка проходила в условиях плохой видимости и сильных порывов ветра.

17 апреля 2018 года у пассажирского самолета Boeing 737-3H4 (регистрационный номер N772SW) американской авиакомпании Southwest Airlines, следовавшего регулярным рейсом WN1380 из Нью-Йорка в Даллас, в полете разрушился один из двигателей. Обломком был разбит один из иллюминаторов, в который в результате возникшей декомпрессии салона затянуло одну из пассажирок. Другие пассажиры смогли удержать ее и вернуть в кресло. После экстренной посадки самолета в Филадельфии пострадавшая женщина была госпитализирована, но от полученных ранений скончалась в больнице. Всего на борту воздушного судна находились 149 человек - пятеро членов экипажа и 144 пассажира. Семь человек получили легкие травмы.

18 мая 2018 года пассажирский самолет Boeing 737-201 мексиканской авиакомпании Global Air (регистрационный номер XA-UHZ), арендованный кубинским авиаперевозчиком Cubana de Aviacion для выполнения рейса по маршруту Гавана - Ольгин (Куба), потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. На борту находились 113 человек - 107 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте погибли 110 человек, три человека были госпитализированы, из них двое скончались от полученных ранений 21 и 25 мая 2018 года. Общее число жертв составило 112 человек. В катастрофе выжила одна пассажирка - 19-летняя Майлен Диас Алмагер.

28 сентября 2018 года пассажирский самолет Boeing 737-800 (регистрационный номер P2-PXE) авиакомпании Air Niugini (Папуа - Новая Гвинея) выполнял регулярный рейс с острова Понпеи (Микронезия) в Порт-Морсби (Папуа - Новая Гвинея). При совершении промежуточной посадки в аэропорту Чуук (Микронезия) авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в океан. На борту находились 47 человек - 35 членов экипажа и 12 членов экипажа. 46 человек удалось успешно эвакуировать, тело одного из пассажиров спасатели обнаружили 1 октября 2018 года.

29 октября 2018 года пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air (регистрационный номер PK-LQP), выполнявший внутренний рейс JT610 из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек - восемь членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли. По предварительным данным, к катастрофе могла привести неправильная настройка датчика угла атаки, который, возможно, передавал на бортовой компьютер ошибочную информацию о положении носа самолета относительно линии горизонта. При получении неверных сигналов могло произойти включение автоматической вспомогательной системы MCAS, которая пыталась выровнять нос лайнера, чтобы избежать его вхождения в штопор. Пилоты же перед падением самолета около 20 раз пытались осуществить обратный маневр, противодействуя командам автоматики.