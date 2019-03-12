История конкурса "Лидеры России"

ТАСС-ДОСЬЕ. 13-17 марта в Сочи (Краснодарский край) пройдет финал конкурса управленцев "Лидеры России".

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о нем.

Конкурс "Лидеры России" является одним из проектов платформы "Россия - страна возможностей". Платформа нацелена на поддержку программ по самореализации молодежи, различных общественных инициатив, а также на развитие волонтерского движения. О старте конкурса 11 октября 2017 года объявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, конкурс "Лидеры России" должен стать "открытым окном в управленческую элиту завтрашнего дня". Мероприятие проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

Цели организации "Лидеров России" - поиск перспективных руководителей нового поколения и дальнейшая поддержка их профессионального роста. Как пояснял Кириенко, конкурс направлен на поддержку "молодых, но состоявшихся управленцев". Также он отметил, что все участники конкурса, в том числе полуфиналисты, "попадают в определенный круг кадрового резерва".

Участники, ход конкурса, награды

В конкурсе в 2018-2019 годов принимают участие граждане РФ, а также жители провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и Приднестровья не старше 55 лет, обладающие управленческим опытом в любой сфере. Участие бесплатное, переезды к месту проведению очных туров участники оплачивают самостоятельно.

В заявке на участие необходимо заполнить анкету, в которой описывается лидерский опыт, и загрузить видеоинтервью. Прошедшие дистанционный отбор участники попадают в очные региональные полуфиналы, на основе которых 300 лучших отбираются в финал конкурса.

Победители получают гранты на сумму 1 млн рублей (вознаграждение рассчитывается из примерной стоимости обучения по программе "Мастер делового администрирования" - MBA, Master of business administration). Призеры смогут использовать эти средства для дальнейшего обучения в течение года в любом лицензированном образовательном учреждении России.

Также участники конкурса пользуются личными консультациями от известных наставников из числа российских государственных деятелей или топ-менеджеров крупных компаний, могут познакомиться с самыми успешными управленцами и получить комплексную оценку своих лидерских компетенций. В 2018 году в числе наставников были руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, министры Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Максим Орешкин, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, глава Сбербанка России Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, глава РЖД Олег Белозеров и другие.

Первый конкурс

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Всего на него было подано 199 тыс. заявок. Как поясняли организаторы, изначально предполагалось, что в конкурсе захотят участвовать лишь порядка 10 тыс. человек. Участники прошли дистанционный отбор. В декабре 2017 года - январе 2018 года состоялись очные полуфиналы, определившие 300 участников финала. При этом полуфиналисты, показавшие высокие результаты, но не попавшие в финал, во втором конкурсе смогли участвовать сразу в полуфинале. По итогам полуфиналов в январе 2018 года от Центрального федерального округа было отобрано 74 претендента, от Северного - 41, от Северо-Западного - 35. От остальных - по 30. Всего в финал прошли представители 54 регионов РФ. 45% участников итогового этапа младше 35 лет, количество женщин-финалисток - 16%. 11 февраля 2018 года по итогам финального этапа, состоявшегося в Сочи на базе образовательного центра "Сириус", были определены 103 победителя.

16 января 2019 года проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что более 70 из 103 победителей первого конкурса управленцев "Лидеры России" заняли серьезные посты в государственных органах и бизнес-структурах. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами (Дмитрий Артюхов и Василий Орлов), а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс

На второй конкурс поступило более 227 тыс. заявок. После дистанционного отбора и региональных полуфиналов было отобрано 300 финалистов из 60 регионов РФ. 68 представляют Центральный федеральный округ, 39 - Приволжский, 36 - Северо-Западный, 35 - Уральский, 33 - Сибирский, 31 - Дальневосточный, 30 - Северо-Кавказский, 27 - Южный. Также в финал попал один участник из Донецка.

В ходе финала наставники оценят, как участники конкурса будут решать управленческие задачи, а также проведут с ними мастер-классы и панельные дискуссии. В заключительный день, 17 марта, конкурсанты должны выполнить экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности.

Клуб "Эльбрус"

В сентябре 2018 года победители первого конкурса управленцев "Лидеры России" учредили клуб "Эльбрус" для победителей этого и будущих состязаний.

Организаторы, наблюдательный совет

Оператор конкурса - АНО "Россия - страна возможностей" (руководитель - Алексей Комиссаров).

Контроль за честностью, открытостью и прозрачностью конкурса осуществляет наблюдательный совет, в который входят 19 человек: в их числе первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, профессор Леонид Рошаль, советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, народный артист РФ Сергей Безруков, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и другие.

Официальный сайт конкурса - http://лидерыроссии.рф