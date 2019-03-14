О чем говорил Владимир Путин на съездах РСПП

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин примет участие в работе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

С 2003 года Владимир Путин восемь раз выступал на съездах союза в Москве: семь раз он посещал мероприятие в качестве главы государства (2003, 2004, 2014-2018) и один раз - в 2012 году - как председатель правительства РФ. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ сделала подборку высказываний российского лидера в ходе выступлений перед участниками форума.

XIII съезд РСПП 14 ноября 2003 года

"Функции ведомств должны быть в первую очередь отражением функций государства в целом. А их, по сути, не так уж и много... И потому любые избыточные полномочия надо рассматривать как прямой путь к злоупотреблениям, к возможности коррумпировать само ведомство либо отдельных чиновников".

"Должен сказать, что иногда у нас очень трудно понять, где заканчивается бизнес, а где начинается государство. И где заканчивается государство, а начинается бизнес. Задача разграничения носит фундаментальный, но перманентный характер практически для всех государств. И вопрос только в том, насколько успешны мы будем в решении этой задачи на данном этапе".

XIV съезд 16 ноября 2004 года

"Совместная работа государства и бизнеса не должна... оборачиваться принуждением частного сектора к непроизводительным расходам и поборам, а такое, к сожалению, еще встречается и в центре, и в регионах, на местах. Между тем там, где рынок уже демонстрирует свою продуктивность, вмешательство государства излишне, а подчас и вредно".

"Частный капитал вполне способен эффективно и самостоятельно развивать социальную инфраструктуру вокруг новых дорог, портов, поселений - развивать с выгодой и для себя, и для государства".

XIX съезд РСПП 9 февраля 2012 года

"Мы должны прямо сказать, что существующее в обществе отношение к предпринимателям, к институту частной собственности коренится не только в советском прошлом, хотя это, безусловно..., но и в том, что происходило в 1990-е годы..., когда бизнес нередко сводился к простому дележу государственного пирога. Разные варианты предлагаются, надо с обществом, конечно, это обсуждать..., но так, чтобы действительно общество приняло эти варианты закрытия проблем 1990-х годов: нечестной, прямо скажем, приватизации, всяких аукционов. Это должен быть либо разовый взнос, либо еще что-то такое, но вместе с вами нам нужно над этим подумать... Эту тему надо закрывать".

"Люди в странах с так называемой развитой рыночной экономикой, капиталы которых переходят из поколения в поколение, семейные капиталы, которым 100-200 и больше лет - их если на улице увидишь, они мало чем отличаются от рядового гражданина. К сожалению, у нас это далеко не всегда так. Но на что я бы хотел обратить внимание ради справедливости: у нас нуворишей становится все меньше и меньше, а людей ответственных и деловых, в том числе и среди известных и состоявшихся крупных предпринимателей, людей с таким ответственным подходом, - все больше и больше".

ХХI съезд РСПП 20 марта 2014 года

"Наша цель - не просто взять и ограничить возможности для использования офшорных схем. Мы прекрасно понимаем, что запретами здесь мало чего можно добиться. Главное направление работы в другом: необходимо повышать привлекательность российской юрисдикции, улучшать деловой климат, укреплять правовые гарантии защиты собственности, совершенствовать деятельность судебной системы, включая третейское судопроизводство".

"Наша приоритетная позиция состоит в следующем: российские компании должны быть зарегистрированы на нашей, на родной территории, на территории нашей страны и иметь прозрачную структуру собственности".

ХХII съезд РСПП 19 марта 2015 года

"Дальнейшее расширение свободы для бизнеса - лучший ответ на все внешние вызовы и ограничения. Поэтому мы, безусловно, будем продолжать создавать максимально благоприятные условия для всех, кто готов инвестировать в отечественную экономику и промышленность, в разработку технологий, в современные рабочие места".

"Я уже много раз говорил на эту тему - кто-то услышал, кто-то нет. Еще раз хочу сказать, ситуация такая: поступает, я бы сказал, несколько тревожная информация из некоторых стран..., что могут быть предприняты попытки воспрепятствовать возврату капиталов в Россию, а это может быть связано с ограничениями использования тех капиталов, которые находятся в иностранных юрисдикциях. Просто имейте это в виду".

XXIII съезд РСПП 24 марта 2016 года

"Мы прекрасно понимаем, что в условиях, когда есть определенные сложности в экономике, самый верный путь - это снижение фискальной нагрузки и увеличение экономической свободы".

"Задача создать комфортную среду для всех добропорядочных предпринимателей - одна из главных. Защитить права, собственность людей, сделать нормы закона более объективными и справедливыми по отношению ко всем, кто честно ведет свое дело. И, безусловно, принцип справедливости должен определять и нашу налоговую и фискальную политику в целом".

XXVI съезд РСПП 16 марта 2017 года

"У нас начали расти доходы и не растет производительность труда. Это очень тревожный фактор...".

"Если добавочный продукт в стране создается, в России, в любом виде, в любом качестве, - налоги должны уплачиваться именно здесь. Вот, собственно говоря, в чем цель, и еще в том, чтобы не было никаких лазеек ухода от налогообложения. Это не наша новация. Во всем мире этим занимаются".

"Как и все аспекты ведения бизнеса в России, налоговая система должна быть конкурентоспособной, понятной, максимально прозрачной и предсказуемой. Конечно, это непростая задача, но к этому нужно стремиться, это ключевое условие реализации экономически эффективных, успешных проектов".

XXVII съезд РСПП 9 февраля 2018 года