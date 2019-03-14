Как Совфед отклонял принятые Госдумой законы

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 марта 2019 года Совет Федерации отклонил закон о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирных домах ("закон о хостелах"), принятый Госдумой. Против документа проголосовал 151 сенатор, двое высказались за, воздержались четверо. Этот случай стал четвертым с начала работы Государственной думы VII созыва. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о процедуре принятия решения об отклонении законов верхней палатой и случаях, когда Совфед отказывался поддерживать принятые Госдумой законопроекты.

Законодательные основы

Согласно Конституции РФ, законопроекты, принятые Государственной думой РФ, подлежат одобрению Советом Федерации. Федеральный закон считается одобренным, если за него проголосовало более половины от общего числа сенаторов либо если в течение 14 дней он так и не был рассмотрен Совфедом.

Если Совет Федерации отклоняет закон, он в пятидневный срок возвращается в Государственную думу для доработки. Обе палаты парламента могут образовать на паритетных началах согласительную комиссию для выработки взаимоприемлемого решения по спорным вопросам. По итогам ее работы Госдума может одобрить закон с учетом внесенных замечаний или не согласиться с ними. Если нижняя палата принимает рекомендации согласительной комиссии, она простым большинством голосов одобряет закон и снова направляет его в Совет Федерации. Если Дума не согласна с решением Совета Федерации об отклонении закона, законопроект ставится на голосование в первоначальной редакции. Он считается принятым, если за него проголосуют не менее двух третей от общего числа членов Госдумы. В этом случае вето Совета Федерации считается преодоленным и Госдума направляет документ на подписание президенту РФ, минуя верхнюю палату парламента.

Статистика

За время своей работы Совет Федерации РФ отклонил 281 закон, принятый Госдумой II-VII созывов, с учетом законопроекта о хостелах (на официальном сайте ГД статистика I созыва не опубликована). Чаще всего отклонялись законы, принятые Госдумой II созыва (1995-1999) - 141, меньше всего - нынешним составом Госдумы (с 2016 года) - четыре. С 2011 года, когда спикером Совфеда стала Валентина Матвиенко, одобрение в верхней плате парламента не получили 28 законопроектов, принятых нижней палатой.

Отклонение законов, принятых Госдумой VII созыва

29 ноября 2017 года сенаторы отказались одобрить закон о полном запрете размещения рекламы на платежных квитанциях за ЖКХ, принятый Госдумой 23 ноября 2017 года. За одобрение документа проголосовали четыре члена Совфеда, против - 138, трое воздержались. Во время заседания, на котором рассматривался закон, спикер палаты Валентина Матвиенко высказала мнение о том, что Совфед не должен заниматься регулированием "такой чуши". Для доработки документа была создана согласительная комиссия, которая разработала компромиссный текст закона, исключив из него запрет на социальную рекламу и справочно-информационные сведения. В редакции согласительной комиссии закон был принят Госдумой 23 марта 2018 года.

26 декабря 2017 года Совфед отклонил законопроект, запрещающий жестокое обращение с животными во время обучения охотничьих собак, принятый Госдумой 21 декабря 2017 года. Депутаты предложили запретить натравливаниие собак на привязанную дичь (т. н. контактная притравка) и допускать тренировку только с использованием ограждающих конструкций между собакой и животным. Однако в верхней палате посчитали, что введение запрета на прямой контакт охотничьих собак с животными может навредить отрасли в целом. По словам зампредседателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимира Лебедева, запрет "убьет охотничье собаководство" и "может обидеть пятимиллионную часть лояльного государству общества (охотников - прим. ТАСС-ДОСЬЕ)". В итоге за одобрение закона высказались 43 сенатора, против - 78, еще 22 воздержались. После работы согласительной комиссии документ 14 февраля 2018 года был принят Госдумой с формулировкой, что подготовка охотничьих собак возможна "способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда", а если ограничена их свобода движения, то с использованием ограждающих конструкций.

16 января 2019 года Совет Федерации отклонил закон (против - 151 сенатор, за - не было) о расширении перечня сведений о банкротах, которые должны публиковать юридические лица, принятый Госдумой 19 декабря 2018 года. Профильный комитет СФ по экономический политике выступил против положений закона, согласно которым к данному реестру не будут применяться действующие законы или иные акты, если это прямо ими не предусмотрено. Также сенаторы посчитали, что публикация о должниках нарушает конституционное право граждан РФ на неприкосновенность частной жизни. В парламенте была создана согласительная комиссия по доработке законопроекта.

13 марта 2019 года Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов и мини-отелей в жилых помещениях в многоквартирных домах, принятый Госдумой 6 марта текущего года. Против документа проголосовал 151 сенатор, двое высказались за, воздержались четверо. Как заявила спикер палаты Валентина Матвиенко, сенаторы в целом поддерживают концепцию закона, но просят доработать проект в части его вступления в силу, чтобы дать бизнесу время для адаптации к новым условиям. Совфед предлагает установить для закона срок вступления в действие с 1 января 2020 года, а не через десять дней после его подписания президентом РФ. Верхняя палата приняла решение о создании согласительной комиссии для доработки закона.