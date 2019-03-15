Персональные, секторальные и "крымские". Какие санкции вводил Евросоюз в отношении России

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 марта 2019 года Евросоюз продлил на шесть месяцев персональные санкции против российских граждан. В официальном журнале ЕС отмечается, что ограничительные меры продлены "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Кроме того, Евросоюз ввел санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе. В список, в частности, вошли начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, какие санкции вводил Евросоюз в отношении России.

Первые санкции были объявлены в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ в марте 2014 года. Всего в 2014 году было введено три блока санкций - персональные, секторальные и так называемый крымский санкционный пакет. В 2018 и 2019 годах их дополнили санкции в связи с применением химоружия и инцидентом в Керченском проливе (25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины, нарушившие порядок прохождения через территориальное море РФ, были задержаны и доставлены в Керчь, моряки арестованы).

Персональные санкции

Персональные санкции были введены в отношении физических и юридических лиц России и Украины - представителей руководства РФ, российских политиков, бизнесменов и силовиков, а также руководителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ряда их военных и политических структур. Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в ЕС, а их активы в случае обнаружения в европейских банках замораживаются.

Первый санкционный список был опубликован 17 марта 2014 года. В него был включен 21 человек, в том числе руководитель фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов и премьер-министр Крыма Сергей Аксенов. Затем список расширялся 15 раз, последний раз 10 декабря 2018 года, когда в него были включены девять человек за организацию выборов в Донбассе 11 ноября.

Первоначально ограничительные меры были введены на шесть месяцев, затем их стали продлевать раз в полгода.

За время действия санкций черный список неоднократно корректировался (несколько человек, включенных в него, скончались или были убиты), в настоящее время он включает 164 физических и 44 юридических лица.

Секторальные санкции

Секторальные санкции были введены 1 августа 2014 года. Они включают запрет на поставки в Россию и вывоз из России вооружения и "связанных с ним материалов", поставки в Россию "товаров и технологий двойного назначения", а также предоставление инновационных технологий для нефтедобывающей промышленности.

В частности, был введен запрет на долговое финансирование учреждениями ЕС трех топливно-энергетических компаний ("Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть") и трех крупнейших оборонных концернов ("Уралвагонзавод", "Оборонпром" и Объединенная авиастроительная корпорация), введены ограничения на торг их облигациями, срок обращения которых превышает 30 дней, и на участие в выпуске таких ценных бумаг. Девяти российским оборонным концернам были запрещены поставки европейских технологий двойного назначения. В список попали АО "Сириус", "Станкоинструмент", "Химкомпозит", "Калашников", Тульский оружейный завод, "Технологии машиностроения", "Высокоточные комплексы", "Алмаз-Антей" и НПО "Базальт". Были установлены ограничения на предоставление займов и оказание инвестиционных услуг пяти российским банкам - Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, ВЭБ и Россельхозбанку. Ограничено сотрудничество с РФ в сфере услуг по глубоководной разработке месторождений и добыче нефти. Всего под действием ограничительных мер находятся 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур (списки были опубликованы 31 июля и 12 сентября).

Санкции вводились на 12 месяцев, затем их стали продлевать каждые полгода. Последний раз решение о продлении было принято 13 декабря 2018 года (вступили в силу 21 декабря 2018 года, действуют до 31 июля 2019 года).

"Крымские санкции"

Первые крымские компании подпали под санкции ЕС 12 мая 2014 года. Это были "Черноморнефтегаз" и Феодосийская нефтебаза. 26 июля 2014 года ограничительные меры были распространены еще на девять крымских компаний. Среди них Керченская переправа, Керченский и Севастопольский морской торговый порт, "Универсал-Авиа", НПО "Массандра", Завод шампанских вин "Новый свет".

30 июля 2014 года ЕС ввел запрет на импорт крымских товаров, не имеющих украинской лицензии, а также на поставки товаров и технологий для крымских компаний, работающих в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики (в т. ч. связанных с добычей и производством полезных ископаемых).

19 декабря 2014 года был введен запрет на инвестиции и торговлю, приобретение недвижимости, строительство инфраструктуры и оказание туристических услуг, а также ограничения на экспорт товаров и технологий для энергетического сектора, транспорта и телекоммуникаций, разведки и добычи углеводородов и минералов. Кроме того, ЕС запретил выдачу въездных виз владельцам российских загранпаспортов, полученных в Крыму. Круизным судам, принадлежащим европейским компаниям или ходящим под флагом Евросоюза, было запрещено заходить в семь крымских портов (Севастополь, Керчь, Ялту, Феодосию, Евпаторию, Черноморск и Камыш-Бурун), а самолетам совершать посадку в аэропортах полуострова, за исключением экстренных ситуаций.

Запретительные меры в отношении Крыма продлеваются раз в год (последний раз 18 июня 2018 года - до 23 июня 2019 года).

Санкции в связи с применением химического оружия

15 октября 2018 года Совет ЕС утвердил новый механизм введения ограничительных мер в рамках борьбы с использованием и распространением химического оружия. Санкции могут вводиться в отношении физических лиц и организаций (вне зависимости от их гражданства и местонахождения), которые, по мнению ЕС, ответственны за разработку или использование химического оружия. При этом ограничения могут быть введены и против тех, кто оказывал финансовую, техническую, материальную или иную поддержку.

21 января 2019 года в санкционный список были внесены четыре россиянина, которых Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери 4 марта 2018 года. Это начальник Главного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба ВС РФ, вице-адмирал Игорь Костюков, его заместитель генерал-лейтенант Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига (он же Руслан Боширов) и Александр Мишкин (он же Александр Петров).