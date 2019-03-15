Договор о вхождении в РФ двух новых субъектов Федерации подписали 16 марта 2014 года по итогам проведения общенародного референдума в Крыму и Севастополе

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 марта 2019 года исполняется пять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе общенародного референдума, по итогам которого 18 марта в Москве был подписан договор о вхождении в РФ двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как изменился Крым за пять лет. Федеральная целевая программа Основным документом, определяющим развитие полуострова, является федеральная целевая программа (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" (в 2019 году ФЦП стало частью одноименной государственной программы).

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Документ был принят 11 августа 2014 года в целях интегрирования экономики полуострова в экономическое пространство России и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры региона. Изначально срок ее реализации был рассчитан до 2020 года. 5 сентября 2018 года постановлением правительства РФ программа продлена до 2022 года, ее финансирование увеличено на 40 млрд руб. - до 877,8 млрд (в т. ч. 827,3 млрд - из федерального бюджета). В 2015-2018 годы в рамках ФЦП на развитие Крыма и Севастополя было заложено 558,8 млрд руб., в 2019-2022 годы - 319 млрд руб. ФЦП включает в себя строительство и реконструкцию более 800 объектов, из которых более 200 уже завершены, порядка 400 находятся в процессе реализации. Социально-экономическое положение С 2014 года валовой региональный продукт Крыма вырос в 1,9 раза: с 189,439 млрд руб. до 359,110 млрд руб. в 2017 году (Росстат; данные за 2018 год не опубликованы). ВРП на душу населения за тот же период также увеличился в 1,9 раза - с 100,5 тыс. руб. до 187,7 тыс. За пять лет инвестиции в экономику Крыма, выросли в 10 раз - с 26 млрд руб. в 2014 году до 270 млрд в 2018-м. Согласно переписи населения, проведенной в октябре 2014 года, общая численность населения полуострова составляла 2 млн 285 тыс (1 млн 892 тыс. - жители Крыма, 393 тыс. - Севастополя). К 2019 году население увеличилось на 3,1% - до 2 млн 355 тыс. человек (1 млн 912 тыс. проживают в Крыму, 443 тыс. - в Севастополе). Размер среднемесячной заработной платы в Крыму вырос на 70,6% по сравнению с 2014 годом и составил в 2018 году 29 тыс. руб. За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась на 18,2% - до 13 тыс. руб. Транспорт и строительство После воссоединения Крыма с Россией основным транспортным коридором, связывающим полуостров с материковой частью страны являлась Керченская паромная переправа. В 2014 году для установления бесперебойного транспортного сообщения полуострова президент РФ Владимир Путин поставил задачу построить через Керченский пролив мостовой переход с автомобильной трассой и электрифицированными железнодорожными путями. Переход, соединивший Керченский полуостров с Таманским, стал самым протяженным в России и Европе - 19 км. В мае 2018 года было запущено движение легкового транспорта по автодорожной части моста (пропускная способность - 40 тыс. автомобилей в сутки), в октябре - грузового транспорта. В общей сложности за десять месяцев по Крымскому мосту проехало 4,5 млн автомобилей.

В настоящее время продолжается строительство железнодорожной части, движение поездов начнется в декабре 2019 года. В сутки через мост смогут проезжать 47 пар пассажирских и грузовых поездов в оба направления, предполагаемая пропускная способность - 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год. Ведется строительство автомобильных и железных подходов по обоим берегам Керченского пролива. Общая стоимость проекта Крымского моста составляет 227,922 млрд руб. С 2017 года строится четырехполосная автодорога федерального значения "Таврида" (Керчь - Симферополь - Севастополь). Стоимость проекта превышает 150 млрд руб. Трасса будет состоять из восьми участков (шесть пройдут по территории Крыма, два - Севастополя) общей протяженностью около 250 км. Первая очередь автодороги длиной 190 км открыта в декабре 2018 года от развязки под Симферополем до автоподхода к Крымскому мосту. Полностью "Тавриду" планируют построить к 2022 году. 16 апреля 2018 года открылся новый терминал аэропорта Симферополь - единственного действующего пассажирского аэропорта на территории полуострова. Его площадь - 78 тыс. кв. м. В 2018 году аэропорт принял более 5 млн пассажиров (в 2013 году - менее 1,5 млн). В ходе проведенного в 2018 года конкурса ему присвоено имя художника-мариниста И. К. Айвазовского (1817-1900). За пять лет в Крыму введено в эксплуатацию более 2,3 млн кв. м жилья, проведен капитальный ремонт более 700 многоквартирных домов. Энергетика В 2014 году полуостров продолжал импортировать большую часть электроэнергии из Украины. Лишь 30% от необходимой мощности Крым покрывал за счет собственного производства. Для решения проблемы энергодефицита в 2015-2016 годах по дну Керченского пролива были уложены четыре нитки энергомоста, которые обеспечили переток в Крым 800 МВт в сутки со стороны Краснодарского края. 1 октября 2018 года введены в строй первые очереди Таврической (Симферополь) и Балаклавской (Севастополь) газовых теплоэлектростанций. В марте 2019 года планируется ввод в эксплуатацию вторых их очередей, после чего мощность каждой из них составит 470 МВт. Также в октябре запущена первая очередь модернизированной Сакской ТЭЦ общей мощностью 90 МВт. Ввод второго блока электростанции состоится до июня 2019 года. В 2019 году запланирована модернизация Симферопольской ТЭЦ, после чего мощность станции увеличится до 300 МВт. После запуска всех новых и модернизированных объектов генерации полуостров в общей сложности будет получать 2460 МВт. Для обеспечения газоснабжения в декабре 2016 года пущен магистральный газопровод Краснодарский край - Крым протяженностью почти 360 км. Его мощность составляет 2,2 млрд куб. м в год с возможностью увеличения до 4 млрд куб. м. Газифицировано порядка 2 тыс. 19 населенных пунктов. Водоснабжение Ранее полуостров почти на 90% зависел от Северо-Крымского канала, по которому пресная вода поступала из реки Днепр. В 2014 году Украина прекратила водоснабжение Крыма. В наиболее сложной ситуации оказались восточные районы полуострова. Уже в мае 2014 года было построено гидротехническое сооружение по переброске воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ (центр полуострова) в Северо-Крымский канал с дальнейшей подачей в водохранилища восточного Крыма (Феодосия, Судак, Керчь). За пять лет в водохранилища поступило более 173 млн куб. м воды. В 2016 году завершилось строительство Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов, что позволило по временной схеме обеспечить питьевой водой около 200 тыс. жителей востока полуострова. В полном объеме подача воды от водозаборов в восточные районы будет налажена до 2022 года. Образование За пять лет в систему образования полуострова вложено почти 33 млрд руб., из них 16,7 млрд - в рамках ФЦП развития Крыма. С 2014 года построено 13 школ и 36 дошкольных учреждений, благодаря чему очередь в детские сады сократилась на 21 тыс. мест. В 18 из 25 районах Крыма обеспечена 90-процентная доступность дошкольного образования. В 2014-2018 годы было закуплено 3,8 млн учебников и 239 школьных автобусов, отремонтированы спортивные площадки и др.

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В августе 2014 года распоряжением правительства РФ на базе Таврического национального университета был образован Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского. В его состав вошли еще шесть вузов и семь научных организаций. В Крымском федеральном университете обучаются более 30 тыс. человек. За пять лет средняя зарплата крымских учителей выросла почти в три раза - с 2,5 тыс. гривен (около 10 тыс. руб.) на начало 2014 года до 29,1 тыс. руб. в 2018 году. С 1 апреля 2019 года около 1,5 тыс. молодых педагогов в возрасте до 35 лет будут получать надбавку к зарплате в размере 5 тыс. руб. Здравоохранение В 2015-2018 годы в рамках ФЦП на его развитие и модернизацию было выделено почти 10 млрд руб., в 2019-2022 годы будет направлено 14,3 млрд руб. За пять на полуострове построено 45 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, в 2017 году введен в эксплуатацию многопрофильный республиканский медицинский центр в Ялте, в 2019 году планируется завершить строительство медицинского центра Крымской республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко. В начале 2014 года зарплата в отрасли составляла 2,3 тыс. гривен (около 9 тыс. руб.). В настоящее время врачи на полуострове в среднем получают 52,2 тыс. руб. Туризм По данным Министерства курортов и туризма Крыма, на начало 2014 года на полуострове насчитывалось более 800 санаторно-курортных и туристических учреждений, из них более 400 - санаторного и оздоровительного характера. После воссоединения Крым с РФ функционировали всего 540 из них, т. к. многие организации не имели статуса юридического лица, средств для реконструкции и др.