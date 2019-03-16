День святого Патрика. История и традиции

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 марта в Ирландии и многих других странах отмечается День святого Патрика.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о его истории и традициях.

История

Праздник посвящен основателю и первому епископу ирландской христианской церкви. Его мирское имя Мэвин Суккат. Он родился в конце IV века в Британии в зажиточной семье. В возрасте 16 лет был похищен и продан в рабство в Ирландию, где в течение шести лет был пастухом. После того как Мэвину удалось бежать, он жил в монастырях Галлии (современная Франция). Там он изучал богословие, получил сан дьякона и имя Патриций (Патрик).

В 432 году его отправили миссионером в Ирландию. За 30 лет своей деятельности Патрик объехал большую часть страны, обратил в христианство 120 тыс. ирландцев и открыл от 300 до 600 церквей. Проповедуя христианство, Патрик использовал для объяснения догмата Троицы (одного из основных в христианском вероучении), трехпластинчатые листки белого клевера, священного цветка друидов (жрецы у многих кельтских народов, включая ирландцев). По словам проповедника, "как три листа могут расти от одного стебля, так и Бог может быть един в трех лицах".

Святой Патрик, написавший на латинском языке автобиографию "Исповедь" (Confessio) и "Послание к Коротикусу" (Epistola ad Coroticum; Коротикус - предположительно, один из британских военачальников), считается также основоположником ирландской письменной литературы. До христианизации острова она существовала только в устной форме. Первые ирландские религиозные гимны и жития святых появились в VI веке на латыни.

Точная дата смерти Патрика не установлена, многие исследователи полагают, что он скончался 17 марта 461 года. Ирландцы признали его святым покровителем страны в VI веке, еще до установления процедуры канонизации (993 год) и разделения христианской церкви на православную и католическую (1054 год). Вскоре почитание его как святого распространилось во Франции, Италии и Германии. Патрику посвящено более 2 тыс. соборов и церквей по всему миру, наиболее известный из которых Собор святого Патрика в Дублине, основанный в 1191 году.

О святом сложено множество легенд, наиболее известная гласит об изгнании им с острова всех змей. По мнению историков, предание связано с тем, что Патрик, установив в стране христианство, "изгнал" кельтского бога плодородия Сернунноса, который изображался в виде змея. На самом деле змеи в Ирландии никогда не водились. Ученые объясняют данный факт тем, что в древности климат на этой территории был слишком холодным.

Праздник

Ирландцы начали отмечать День святого Патрика 17 марта еще в X-XI веках. В XVII веке День был включен в литургический календарь католической церкви. Этот святой также почитается в некоторых общинах православной церкви и отдельными протестантскими церквями (в 2017 году Русская православная церковь внесла святого Патрика в месяцеслов, где перечислены святые и церковные праздники, однако день святого РПЦ отмечает 30 марта). В 1903 году 17 марта в Ирландии стало официальным выходным днем. Долгое время праздник считался исключительно религиозным. С начала 1900-х до 1970-х годов действовал закон, согласно которому в этот день закрывались все бары и пабы из-за чрезмерного употребления ирландцами алкоголя.

В 1931 году в Дублине в День святого Патрика впервые на официальном уровне был проведен парад. В середине 1990-х годов правительство Ирландии начало кампанию по организации 17 марта массовых торжественных мероприятий с целью популяризации культуры и традиций Ирландии за рубежом и привлечения в страну туристов. Первый масштабный Фестиваль святого Патрика состоялся 17 марта 1996 года. Впоследствии он стал проводиться в течение нескольких дней. Ежегодно на праздник в Ирландию приезжают миллионы гостей из разных стран, что оказывает благоприятное влияние на экономику страны. В среднем День святого Патрика приносит в казну порядка €100 млн.

Традиции

В День святого Патрика на центральных улицах Дублина проходят костюмированные парады, в пабах играет живая музыка, вечером устраивают фейерверки и салюты. В этот праздник принято надевать все зеленое - это один из цветов ирландского флага, цвет трилистника и самой Ирландии, которую называют Изумрудным островом (большая часть территории покрыта лугами).

В Ирландии существует единица измерения спиртного, выпитого во время этого дня, так называемая "чарка Патрика". По традиции в бокал опускают трилистник, который является главным атрибутом праздника. Трилистник не имеет официального статуса, хотя и является одним из символов страны. Его изображения нет ни на монетах, ни на банкнотах, ни на марках. При этом трилистник присутствует на гербе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

К символам праздника относятся и лепреконы - персонажи ирландского фольклора, способные исполнять желания тех, кто сможет их поймать (традиционно лепрекон изображался в виде взрослого человека ростом с трехлетнего ребенка).

День святого Патрика в других странах

17 марта отмечают в странах, где есть многочисленные ирландские диаспоры - в США, Канаде, Австралии, Аргентине, Новой Зеландии и европейских государствах (по оценке МИД Ирландии, численность диаспоры превышает 70 млн человек).

С особым размахом День святого Патрика празднуется в США, где 35 млн граждан страны (около 12% населения) считают себя потомками ирландцев. Первый президент США Джордж Вашингтон объявил себя "большим почитателем Дня святого Патрика". Первый парад в честь этого святого состоялся в Нью-Йорке в 1762 году и с тех пор проходит ежегодно.

В России первый парад в честь Дня святого Патрика прошел в столице на Новом Арбате в 1992 года. С 2007 года в рамках этого праздника в Москве проводится фестиваль ирландской культуры Irish Week. В 2019 году мероприятия начались 13 марта, 16 марта в "Сокольниках" пройдет костюмированный парад, закроется фестиваль 24 марта.

Помимо Москвы, праздник проводится и в других российских городах.