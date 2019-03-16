Биография Юлии Началовой

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 марта 2019 года на 39-м году жизни умерла российская певица Юлия Началова.

Юлия Викторовна Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье музыкантов Виктора Васильевича и Таисии Николаевны Началовых. Отец - композитор и продюсер, автор песен.

В раннем детстве Юлия Началова стала заниматься вокалом под руководством отца. В пятилетнем возрасте выступила на сцене Воронежской филармонии в составе музыкального коллектива родителей "Карусель".

В 1992 году Юлия Началова с песней "Птичка-синичка" одержала победу в детском телевизионном вокальном конкурсе "Утренняя звезда" (Первый канал, 1991-2002 годы; ТВЦ, 2002-2003 годы).

В течение нескольких лет наставницей начинающей певицы была Ирина Понаровская, вместе с которой Началова ездила в гастрольные туры.

В 1995 году в Нью-Йорке Юлия Началова стала обладательницей Гран-при международного песенного конкурса Big Apple - 95. В том же году вышел ее дебютный музыкальный альбом - "Ах, школа, школа".

Широкую известность исполнительнице принесла песня "Герой не моего романа" (1997). Автором музыки был отец Юлии Началовой, автором слов - ее тетя, поэтесса Антонина Владимирова.

В конце 1990-х годах Юлия Началова окончила Музыкальное училище имени Гнесиных, впоследствии училась на факультете актерского мастерства Российского института театрального искусства - ГИТИС.

В 2000-х годах начала карьеру в качестве киноактрисы. Была занята в фильмах и сериалах "Герой ее романа" (2001, режиссеры Михаил Кокшенов и Владимир Мун), "Бомба для невесты" (2003, Александр Павловский), "Три мушкетера" (2004, Тинатин Баркалая) и др.

В 2005 году Юлия Началова выпустила альбом "Музыка любви", в 2006 году - "Давай поговорим о любви", в 2013 году - англоязычный Wild Butterfly ("Дикая бабочка"; продюсер - Уолтер Афанасьефф).

В 2012 году певица представила сольную концертную программу "Непридуманные истории. Бенефис".

Среди наиболее известных песен Юлии Началовой: "Учитель", "Все равно ты будешь мой", "Песня о солдате", "Леди совершенство", "Несколько минут", "Мама" и др.

В разные годы была ведущей телепрограммы "Субботний вечер" ("Россия-1"), участницей телепроектов "Последний герой" (Первый канал), "Один в один" ("Россия-1") и других.

В последние годы жизни певица страдала от ряда тяжелых заболеваний, в т. ч. подагры, системной красной волчанки и сахарного диабета.

Юлия Началова была дважды замужем. Первый супруг - музыкант Дмитрий Ланской (род. 1978). Второй муж - футболист Евгений Алдонин (род. 1980). От брака с ним имела дочь Веру (род. 2006).