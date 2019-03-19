Биография Марлена Хуциева

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 марта 2019 года стало известно, что на 94-м году жизни скончался народный артист СССР, режиссер Марлен Хуциев.

Марлен Мартынович Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тифлисе (ныне - Тбилиси, Грузия).

Школьные годы провел в Москве. После того как его отец был репрессирован в 1937 году, вернулся в родной город. По окончании школы пытался поступить в Тбилисскую академию художеств, но не прошел конкурс. В 1944 году работал ассистентом художника комбинированных съемок на Тбилисской киностудии.

В 1945 году поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии (Москва, ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова). Окончил режиссерский факультет в 1950 году. Выпускник мастерской Игоря Савченко. Дипломная работа - короткометражный фильм "Градостроители" (совместно с Феликсом Миронером).

Работал ассистентом по дубляжу, вторым режиссером, затем режиссером на Одесской киностудии (1953-1958) и киностудии им. М. Горького (1959-1965).

С 1965 года являлся режиссером киностудии "Мосфильм". В 1968-1971 годы был художественным руководителем творческого объединения "Экран".

В 1956 году вышел первый полнометражный фильм режиссера - "Весна на Заречной улице". Хуциев снял картину в соавторстве с Феликсом Миронером. "Весну на Заречной улице" в прокате посмотрели более 30 млн зрителей. Спустя два года, в 1958 году, состоялась премьера первой самостоятельной режиссерской работы Хуциева, мелодрамы "Два Федора".

Для своей следующей картины, "Заставы Ильича", Хуциев написал сценарий совместно с Геннадием Шпаликовым. В 1963 году на встрече с деятелями искусства первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступил с резкой критикой фильма. Режиссер был вынужден внести в картину значительные поправки, в результате она вышла только в 1965 году под измененным названием - "Мне двадцать лет". Фильм стал одним из символов "оттепели". Первоначальная версия под оригинальным названием была впервые показана в 1988 году в московском Доме кино.

Впоследствии Марлен Хуциев снял еще четыре художественных фильма: "Июльский дождь" (1966), "Был месяц май" (1970), "Послесловие" (1983), "Бесконечность" (1991), а также три документальных: "Алый парус Парижа" (1971), "И все-таки я верю…" (фильм Михаила Ромма, завершенный после его смерти Хуциевым, Элемом Климовым и Германом Лавровым; 1974) и "Люди 1941 года" (2001). Для шести своих фильмов режиссер написал сценарии.

В 1967 году Хуциев поставил в Московском театре "Современник" спектакль "Случай в Виши" по пьесе Артура Миллера (восстановлен в 1987 году).

Исполнил эпизодические роли в фильмах "Интервенция" (1968), "Гори, гори моя звезда" (1970), "В день праздника" (1978), "Карл Маркс. Молодые годы" (1980).

С 1978 года по 2009 год преподавал во ВГИКе, с 1987 года заведовал кафедрой игрового кино.

Работы Хуциева были отмечены наградами различных фестивалей. Фильм "Застава Ильича" получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля и приз Международного фестиваля европейского кино в Риме (1965), "Был месяц май" - премию за режиссуру на фестивале "Злата Прага" в Праге (1970), "Бесконечность" - приз Альфреда Бауэра и приз экуменического жюри Берлинского кинофестиваля (1992).

Марлен Хуциев также был удостоен ряда кинематографических премий, среди которых "Золотой овен" (1995), специальный приз президента РФ на фестивале "Кинотавр" (1999), "Лавровая ветвь" ("За вклад в кинолетопись", 2002) , "Триумф" (2004), "Ника" (в номинации "Честь и достоинство", 2005), "Золотой леопард" Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария; почетная номинация "За вклад в киноискусство", 2015).

Возглавлял гильдию режиссеров Союза кинематографистов РФ. В декабре 2008 года Хуциев был избран председателем Союза кинематографистов РФ, в 2009 году суд отменил решение съезда Союза. Входил в состав правления Союза кинематографистов РФ.

Был почетным членом Российской академии художеств и президентом Международного кинофестиваля "Сталкер".

Народный артист СССР (1986).

Был награжден орденами "Знак Почета" (1975), "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (1996, 2000, 2006), Почета (2010), Дружбы (2016). Лауреат Государственной премии РФ 1993 года в области киноискусства за фильм "Бесконечность".

Был женат на Ирине Соловьевой (скончалась в январе 2019 года). Имел сына Игоря.