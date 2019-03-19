История летнего и зимнего времени в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 марта 2019 года депутат Государственной думы РФ Андрей Барышев (фракция "Единая Россия") внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонные переводы времени на один час в марте и в октябре. В пояснительной записке к документу говорится, что инициатива повысит качество жизни россиян, работоспособность и производительность труда. Редакция ТАСС- ДОСЬЕ подготовила материал об истории летнего и зимнего времени в России.

За последние сто лет система времяисчисления в России менялась неоднократно. До 1917 годагорода и населенные пункты Российской империи жили по солнечному времени (местному). С развитием железных дорог в XIX в. на железнодорожных станциях было установлено единое (Санкт- Петербургское) время, которое было ориентиром для настройки часов в восточных и западных областях страны.

Первое введение летнего времени

Впервые летнее время (сдвинутое на один час вперед относительно принятого в данном часовом поясе) было введено 14 июля (1 июля по ст. стилю) 1917 года постановлением Временного правительства, принятым 10 июля (27 июня по ст. стилю) 1917 года. Это было сделано по примеру западных стран в целях экономии электроэнергии. Летнее время должно было действовать до 13 сентября (31 августа) 1917 года. Однако из-за острого общественно-политического кризиса в стране стрелки часов перевести назад "забыли". Только Декретом Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР от 4 января 1918 года (22 декабря 1917 года) было предписано вернуться к прежнему исчислению времени, и в ночь с 9 на 10 января 1918 года (с 27 на 28 декабря 1917 года) стрелки часов перевели на час назад.

Переход на летнее время и обратно на зимнее продолжал проводиться до 1921 года. Так, в 1918 году летнее время действовало с 31 мая по 16 сентября (согласно постановлению СНК РСФСР от 30 мая, или 17 мая по ст. стилю, 1918 год), в 1919 году - с 31 мая по 16 августа. В 1920 году стрелки часов на летнее время не переводились. А в 1921 году перевод времени на час вперед проводился дважды - 14 февраля и 20 марта.

Затем в РСФСР и СССР стали вводить часовые пояса (ныне - зоны), и начало действовать поясное время, не предусматривавшее ежегодного перевода стрелок.

Введение декретного времени

16 июня 1930 года постановлением СНК СССР время было переведено на один час вперед (так называемое декретное время) в "целях более рационального использования светлой части суток". После этого перевод стрелок не осуществлялся более 50 лет.

Возобновление перехода на летнее и зимнее время

Перевод часов на летнее время был возобновлен 1 апреля 1981 года, но уже относительно декретного времени. Таким образом, летнее время стало опережать поясное на два часа. Дата перевода стрелок несколько раз менялась, с 1996 года переход на летнее время и обратно осуществлялся в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября соответственно.

4 февраля 1991 года кабинет министров СССР постановил отменить декретное время, сохранив ежегодный перевод стрелок на летнее и зимнее время. В связи с тем, что отмена декретного времени "привела к сокращению продолжительности светового дня на значительной части территории РСФСР, вызвала недовольство населения и привела к увеличению расхода электроэнергии", Совет Республики Верховного совета РСФСР 23 октября 1991 года принял решение о восстановлении декретного времени. Возврат был осуществлен 19 января 1992 года.

Отмена сезонного перевода часов

3 июня 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон "Об исчислении времени", согласно которому 11 часовых поясов в России были заменены девятью часовыми зонами. Исходным временем при исчислении местного было определено московское время. Состав территорий, образующих каждую часовую зону, и порядок исчисления времени в них устанавливается правительством РФ.

31 августа 2011 года правительство РФ приняло постановление, которым в Москве было установлено время UTC +4 ч (UTC - Всемирное координированное время) и отменен сезонный перевод часов. Таким образом, введенное 27 марта 2011 года летнее время не было отменено - предполагаемый переход в конце октября на зимнее время не состоялся. Россия стала жить по постоянному летнему времени.

Отмена постоянного летнего времени

25 сентября 2012 года президент РФ Владимир Путин заявил, что решение об установлении постоянного летнего времени может быть пересмотрено.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в июле 2014 года 35% опрошенных россиян (из 1,6 тыс. в 130 населенных пунктах в 42 регионах) заявили, что их больше устраивало переводить стрелки два раза в год, чем жить по летнему времени. При этом перейти целиком на зимнее время хотели бы 33% граждан. Предпочтение летнему времени отдали всего 19% опрошенных.

21 июля 2014 года Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон "Об исчислении времени", которые вступили в силу 26 октября того же года. Согласно документу, московское время стало соответствовать UTC +3 ч, число часовых зон увеличено с 9 до 11. В итоге Россия возвратилась к зимнему времени - в два часа ночи 26 октября 2014 года. большинство субъектов Федерации перевели стрелки часов на один час назад. Исключением стали регионы, где местное время после изменения зон увеличилось на один час: в Забайкальском крае и Магаданской области стрелки сдвинулись сразу на два часа назад.