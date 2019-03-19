Биография Нурсултана Назарбаева

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 марта 2019 года президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий главы государства с 20 марта. Он возглавлял республику почти 30 лет - это самый долгий срок среди руководителей стран СНГ. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию первого президента Казахстана.

Нурсултан Абишевич Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР (ныне - село Ушконыр Карасайского района Республики Казахстан) в крестьянской семье. Мать - Альжан (1910-1977), отец - Абиш Назарбаев (1903-1971), руководил бригадой по заготовке кормов в колхозе "Чемолганский".

В 1967 году докончил вечернее отделение завода-втуза при Карагандинском металлургическом комбинате по специальности "инженер-металлург", в 1976 году - заочную Высшую партийную школу при Центральном комитете (ЦК) КПСС.

Доктор экономических наук (в 1992 году в Российской академии управления защитил диссертацию на тему "Стратегия ресурсосбережения в условиях становления и развития рыночных отношений").

В 1958 году по комсомольской путевке был направлен в городе Темиртау на строительство Карагандинского металлургического завода, был принят разнорабочим в строительное управление "Доменстpой" треста "Казметаллургстрой".

В том же году поступил в Днепродзержинское техническое училище №8 при Днепровском металлургическом комбинате имени Ф.Э. Дзержинского (Украина). После окончания техникума вернулся в Казахстан на Карагандинский металлургический завод (с 1970 года - комбинат), где в 1960-1969 годах работал чугунщиком разливочных машин, горновым доменной печи, диспетчером, газовщиком и старшим газовщиком доменного цеха.

Член КПСС с 1962 года по август 1991 года.

С 1969 по 1973 год находился на комсомольской и партийной работе в городе Темиртау. В 1969 году был назначен руководителем отдела промышленности городского комитета КПСС, затем - первым секретарем горкома комсомола. В 1971 году стал вторым секретарем Темиртауского горкома КПСС.

В 1973-1977 годах занимал должность секретаря партийного комитета Карагандинского металлургического комбината.

С 1977 по 1979 год - секретарь, второй секретарь Карагандинского областного комитета партии.

В 1979-1984 годах был секретарем Центрального комитета Компартии Казахстана. Пост первого секретаря ЦК занимал в эти годы Динмухамед Кунаев.

Входил в состав Центральной ревизионной комиссии КПСС в 1981-1986 годах.

В 1984 году Нурсултан Назарбаев был назначен председателем Совета министров Казахской ССР. Возглавлял правительство союзной республики до 1989 года.

22 июня 1989 года он был избран первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, сменив на этом посту Геннадия Колбина. Одновременно с февраля по апрель 1990 года был председателем Верховного совета Казахской ССР.

В 1990-1991 годах - член Политбюро ЦК КПСС. Был депутатом Верховного совета СССР 10-го, 11-го созывов (1979-1989), народным депутатом СССР (1989-1992).

24 апреля 1990 года Верховный совет Казахской ССР принял закон об учреждении поста президента Казахстана и избрал Нурсултана Назарбаева главой республики.

В 1991 году он участвовал в переговорах о заключении Союзного договора, который должен был заменить СССР новой федерацией суверенных государств. Подписание документа было сорвано в результате попытки государственного переворота в СССР (так называемый августовский путч), организованной Госкомитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП). 14 ноября того же года главы семи союзных республик, включая Нурсултана Назарбаева, и президент СССР Михаил Горбачев договорились подписать 9 декабря новый Союзный договор.

1 декабря 1991 года Нурсултан Назарбаев был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах, которые проводились на безальтернативной основе (получил 98,7% голосов).

8 декабря 1991 года, накануне запланированного подписания Союзного договора, руководители Украины, России и Белоруссии на встрече в усадьбе Вискули (Беловежская пуща, Белоруссия) заявили, что переговоры о подготовке документа "зашли в тупик", и заключили соглашение о создании Содружества Независимых Государств. В преамбуле соглашения содержалось положение о том, что СССР прекращает свое существование.

Нурсултан Назарбаев на встрече в Вискулях не присутствовал, несмотря на приглашение президента РСФСР Бориса Ельцина. Однако 13 декабря в Ашхабаде вместе с главами среднеазиатских республик подписал заявление о поддержке Беловежского соглашения.

16 декабря 1991 года была провозглашена независимость Казахстана. 21 декабря по инициативе Назарбаева в Алма-Ате состоялась встреча руководителей 11 бывших республик СССР (кроме Грузии и стран Прибалтики), в ходе которой ими была подписана декларация о присоединении к СНГ.

29 апреля 1995 года по итогам референдума полномочия Нурсултана Назарбаева были продлены до 2000 года. 7 октября 1998 года парламент внес в основной закон ряд поправок, в связи с чем было принято решение о проведении внеочередных президентских выборов. 10 января 1999 года Нурсултан Назарбаев вновь был избран главой государства (79,78%). Переизбран 4 декабря 2005 года, набрав 91,15% голосов соответственно.

21 мая 2007 года в конституцию Казахстана были внесены поправки, дающие право Нурсултану Назарбаеву как первому президенту страны баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз. Впоследствии - 3 апреля 2011 года и 26 апреля 2015 года - он переизбирался на высший государственный пост с результатом 95,55% и 97,75%.

12 июля 2018 года вступил в силу закон "О Совете безопасности Республики Казахстан", в котором закрепляется право первого президента республики Нурсултана Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез страны.

Нурсултан Назарбаев являлся верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Казахстан (с мая 1992 года).

Председатель партии "Нур Отан" ("Светлая Отчизна"). Был избран главой партии в 1999 году, приостановил полномочия согласно конституции республики (президент не мог совмещать партийную деятельность с государственной). В 2007 году, после исключения соответствующей нормы из основного закона, возглавил "Нур Отан" в качестве ее председателя.

15 мая 2010 года парламент Казахстана принял конституционный закон о наделении Нурсултана Назарбаева статусом лидера нации (казах. - елбасы). Президент документ не подписал, однако не вернул его в парламент для повторного обсуждения. Согласно законодательству страны, закон, не возвращенный в парламент в течение 10 дней, считается подписанным. Документ вступил в силу 14 июня 2010 года. Статус лидера нации, в частности, предоставляет Нурсултану Назарбаеву и членам его семьи неприкосновенность, за нарушение которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. За порчу изображений лидера нации, публичные оскорбления и искажения фактов его биографии предусмотрены штраф или лишение свободы сроком от одного до трех лет.

Почти три десятилетия Нурсултан Назарбаев занимал высшую государственную должность. Под его руководством в Казахстане был осуществлен переход к рыночной экономике. По инициативе президента государство отказалось от четвертого в мире атомного арсенала, оставшегося после распада СССР. В стране был закрыт ядерный полигон в Семипалатинске. Все оставшиеся в республике с советских времен ядерные боезаряды вывезены в Россию. В 1996-2005 годах Казахстан полностью завершил делимитацию границ с соседними государствами, включая Россию. В 1997 году по инициативе президента столица республики была перенесена с юга на север - из Алма-Аты в Акмолу, позже переименованную в Астану. За эти годы Казахстан стал членом ряда международных организаций, в том числе ОДКБ, ШОС, ОБСЕ. Нурсултан Назарбаев выступил инициатором создания Евразийского экономического сообщества (с 2015 года - Евразийский экономический союз), Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и др.

Председатель совета по управлению Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" (с 2010 года). Возглавляет Ассамблею народа Казахстана, Всемирную ассоциацию казахов. Председатель Ассамблеи народа Казахстана, председатель Всемирной ассоциации казахов.

Награжден советскими орденами Трудового Красного Знамени и "Знак Почета" (1972), орденами Святого апостола Андрея Первозванного (РФ, 1998), князя Ярослава Мудрого I степени (Украина, 1997), Исмоили Сомони (Таджикистан, 2000), Белого орла (Польша, 2002), Хризантемы на Большой ленте (Япония, 2008), большим крестом ордена Почетного легиона (Франция, 2008), орденом Изабеллы Католической (Испания, 2017) и др. Всего у Нурсултана Назарбаева около 30 высших наград 25 государств и более 200 наград различных общественных организаций и объединений. Он удостоен высшего звания Казахстана "Халык Кахарманы" ("Народный герой"; 2011).

Академик Национальной академии наук Республики Казахстан, Академии социальных наук РФ, почетный член Белорусской академии наук и др. Почетный профессор и доктор ряда высших учебных заведений, в том числе Казахского государственного национального университета имени Аль-Фараби, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, МГИМО Университет МИД РФ, Кембриджского университета.

Автор книг "Нурсултан Назарбаев: без правых и левых", "На пороге XXI века", "Евразийский союз: идеи, практика, перспективы. 1994-1997 гг.", "Критическое десятилетие", "Казахстанский путь", "Стратегия становления постиндустриального общества и партнерство цивилизаций", "Эра независимости" и др.

Нурсултан Назарбаев женат (брак заключен в 1962 году), у него есть три дочери. Супруга Сара Алпысовна Назарбаева (род. 12 февраля 1941) возглавляет Международный детский благотворительный фонд "Бобек", фонд "SOS - детские деревни Казахстана". Старшая дочь Дарига Назарбаева (род. 1963) - доктор политических наук, председатель комитета Сената парламента Республики Казахстан по международным отношениям, обороне и безопасности. Кулибаева Динара (род. 1967), председатель совета директоров Казахстанско-Британского технического университета. Назарбаева Алия (род. 1980), руководитель строительной компании "Элитстрой".

Президент Казахстана увлекается конным спортом, горными лыжами, гольфом, играет в большой теннис.

Имя президента носят парки, улицы, учебные заведения в Казахстане, Иордании, Турции, Ингушетии и Чеченской Республике. В Казахстане не раз выдвигались предложения переименовать столицу республики в честь Назарбаева, последняя подобная инициатива была выдвинута в ноябре 2016 года депутатом парламента Куанышем Султановым.

Памятники и барельефы главе Казахстана установлены в Алма-Ате и Астане (Казахстан), Чолпон-Ате (Киргизия), Анкаре (Турция), Днепродзержинске (Украина). В его честь названа одна из государственных наград Казахстана, вершина Мало-Алматинского отрога в Заилийском Алатау - пик Нурсултан (бывший пик Комсомола).

1 декабря 2016 года Национальный банк республики выпустил в обращение новую купюру номиналом 10 тыс. тенге, посвященную 25-летию независимости Казахстана, с изображением Нурсултана Назарбаева.

В 2011-2016 годах на экран вышли четыре художественных фильма киноэпопеи "Путь лидера" режиссеров Рустема Абдрашова и Сергея Снежкина, посвященные жизни главы Казахстана.