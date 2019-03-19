Биография Бориса Дубровского

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Врио руководителя региона назначен первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

Борис Дубровский возглавлял регион с 15 января 2014 года (1889 дней). По продолжительности пребывания на посту занимал 30-е место среди действующих глав субъектов Федерации.

Борис Александрович Дубровский родился 22 ноября 1958 года в г. Магнитогорске Челябинской области. Отец - Александр Владимирович (ум. 2014) - работал на коксохимическом производстве, мать - Валентина Алексеевна (ум. 2011) - бухгалтером-товароведом. Родители развелись, когда Борису Дубровскому было восемь лет.

В 1990 году с отличием окончил вечернее отделение Магнитогорского горно-металлургического института им. Г. И. Носова (ныне - Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова) по специальности "обработка металлов давлением", в 2001 году - Академию народного хозяйства при правительстве РФ (ныне - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "управление предприятиями и организациями".

С 1976 года работал учеником контролера 1-го разряда отдела технического контроля на Магнитогорском металлургическом комбинате.

В 1977-1979 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР.

После армии вернулся на Магнитогорский металлургический комбинат: работал слесарем по ремонту металлургического оборудования, бригадиром слесарей-ремонтников, старшим мастером и начальником прокатного отделения, заместителем начальника, начальником листопрокатного цеха, главным прокатчиком комбината.

В 2000 году был назначен заместителем коммерческого директора - начальником управления оборудования ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК).

В 2002-2003 годах занимал должность технического директора - главного инженера комбината. По совместительству являлся генеральным директором ОАО "Магнитогорский метизно-металлургический завод".

С 2003 года работал директором по сбыту на внутреннем рынке, затем директором по сбыту, в 2007-2008 годах - исполнительным директором ОАО "ММК". Одновременно в 2005-2007 гол являлся председателем совета директоров ОАО "Магнитогорский калибровочный завод", в 2005-2008 гг. - членом правления ОАО "ММК".

С 2009 по 2011 годы занимал должность первого заместителя генерального директора ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод".

С мая 2011 года по январь 2014 года - генеральный директор, председатель правления ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

С 2014 года - губернатор Челябинской области.

15 января 2014 года указом президента РФ Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности главы региона. Сменил на это посту Михаила Юревича.

14 сентября 2014 года одержал победу на выборах губернатора Челябинской области (баллотировался от партии "Единая Россия"), за него проголосовали 86,37% избирателей. Его ближайший соперник, руководитель фракции депутатов КПРФ в областном заксобрании Константин Нациевский, набрал 5,25% голосов. 24 сентября того же года Борис Дубровский официально вступил в должность главы региона.

С декабря 2018 года - член партии "Единая Россия".

Президент хоккейного клуба "Трактор".

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год составила 60 млн 418 тыс. руб., супруги - 2 млн 132 тыс. руб.

Награжден орденом Почета (2012), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2003).

Женат, имеет двоих детей. Супруга - Вера Геннадьевна, медик по образованию. Сын - Александр (род. 1983), предприниматель, директор магнитогорского ООО "Новатек" (специализируется в сфере управления недвижимостью). Дочь - Анна (род. 1992), живет в Москве, окончила факультет глобальных процессов Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В юности занимался дзюдо.