Что известно о преемнике Назарбаева

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 марта 2019 года президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий главы государства с 20 марта. Согласно конституции республики, полномочия президента будут возложены на председателя Сената (верхняя палата парламента) Казахстана Касым-Жомарта Токаева. 20 марта в 12:00 по местному времени (09:00 мск) он будет приведен к присяге на совместном заседании обеих палат парламента. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Касым-Жомарта Токаева.

Касым-Жомарт Кемелулы (Кемелевич) Токаев родился 17 мая 1953 года в г. Алма-Ата Казахской ССР (ныне - Республика Казахстан).

В 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (ныне - МГИМО МИД России), в 1992 году - Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.

В 1998 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме "Азиатско-Тихоокеанские государства во внешней политике Казахстана". В 2001 году стал доктором политических наук, защитив диссертацию "Внешняя политика Республики Казахстан в период становления нового мирового порядка".

В 1975 году работал дежурным референтом МИД СССР. Затем был направлен в советское посольство в Сингапуре, где в 1975-1979 годах работал дежурным референтом, референтом.

В 1979-1983 годах, вернувшись в Москву, был старшим референтом, атташе, третьим секретарем центрального аппарата МИД СССР.

В 1983-1984 годах проходил стажировку в Пекинском институте китайского языка.

С 1984 по 1985 год - третий секретарь центрального аппарата МИД СССР.

В 1985-1991 годах был вторым, затем первым секретарем в посольстве СССР в Китайской Народной Республики.

После распада Советского Союза вернулся в Казахстан.

В 1993-1994 годах был заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.

С октября 1994 года по октябрь 1999 года - министр иностранных дел Казахстана в правительствах Акежана Кажегельдина и Нурлана Балгимбаева.

В марте - октябре 1999 года занимал пост заместителя премьер-министра республики Нурлана Балгимбаева.

С 1 по 12 октября 1999 года исполнял обязанности главы правительства Казахстана. 12 октября 1999 года был назначен премьер-министром республики. Занимал этот пост до 28 января 2002 года.

С января 2002 года по июнь 2003 года - государственный секретарь - министр иностранных дел Казахстана в правительстве Имангали Тасмагамбетова.

В 2003-2007 годах - министр иностранных дел Республики Казахстан в правительстве Даниала Ахметова.

В 2007-2011 годах занимал пост председателя Сената Парламента Республики Казахстан IV созыва. В 2008-2011 годах - заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

С марта 2011 года по октябрь 2013 года занимал должность заместителя генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, возглавлял Европейское отделение ООН в г. Женеве (Швейцария), являлся генеральным секретарем Конференции по разоружению.

С 16 октября 2013 года занимал пост председателя Сената Парламента Казахстана V, VI созывов (был переизбран 14 сентября 2017 года).

Член правящей партии "Нур Отан" (с июня 2007 года), член бюро политсовета партии.

Президент федерации настольного тенниса Республики Казахстан (с 2016 года). Почетный председатель Казахстанского совета по международным отношениям (с 2017 года).

Член Совета безопасности Республики Казахстан.

Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан (1995).

Награжден орденами "Парасат" ("Благородство", 1996), "Казакстан Тунгыш Президентi Нурсултан Назарбаев" (орден Первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, 2004), "Отан" ("Отечество", 2014), Дружбы (РФ, 2004), Князя Ярослава Мудрого III степени (Украина, 2008), Почета (РФ, 2017) и др.

Почетный доктор, профессор Дипломатической академии МИД РФ. Почетный доктор Женевского института дипломатии и международных отношений. Действительный член Всемирной Академии естественных и гуманитарных наук.

Автор книг и статей по вопросам международных отношений, в том числе: "Как это было: хроника волнений в Пекине (04.1989 - 06.1989)" (1993), "Организация Объединенных Наций: полвека служения миру" (1995), "Внешняя политика Казахстана в условиях глобализации" (2000), "Дипломатия Республики Казахстан" (2001), "Слово об отце" (2005), "Он делает историю" и др.

Владеет английским, китайским, русским и французским языками.

Женат, есть сын. Супруга - Надежда Давыдовна, сын - Тимур (род. 1984).

Увлекается игрой в настольный теннис.