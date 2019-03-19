Биография Алексея Текслера

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил временно исполняющим обязанности главы региона первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера.

Алексей Леонидович Текслер родился 19 января 1973 года в Челябинске. Позднее его семья переехала в г. Норильск Красноярского края.

В 1995 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "экономика и управление в металлургии", получив квалификацию "инженер-экономист". В 2018 году стал выпускником первого потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

С 1990 года работал на Норильском горно-металлургическом комбинате им. А. П. Завенягина и в горно-металлургической компании "Норильский никель". Начинал как техник экономического отдела комбината, позднее, в 1999-2001 годах, был начальником управления налогового планирования Норильской горной компании (с 2001 года - ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"). На этом посту сменил Александра Новака, который в 2012 году стал министром энергетики РФ.

В 2001-2005 годах - главный бухгалтер Заполярного филиала компании "ГМК "Норильский никель". В 2005-2006 годах - заместитель директора - руководитель многоотраслевой обеспечивающей дирекции Заполярного филиала "Норникеля". В 2006 году был генеральным директором дочерней компании холдинга - ООО "Норильский обеспечивающий комплекс" (специализируется на снабжении "Норникеля" металлоконструкциями, прокатом, железобетоном, продукцией деревообработки и др.).

По данным "Спарк-Интерфакс", в 2006 году был по совместительству директором Норильского горно-металлургического комбината.

В 2008-2009 годах - глава администрации (сити-менеджер) г. Норильска. Был утвержден в должности 8 марта 2008 года депутатами городского собрания по итогам конкурса. Срок его контракта составлял три года. Однако 30 июня 2009 года он покинул пост по "обстоятельствами личного характера".

С сентября 2009 года по декабрь 2011 года - руководитель Казахстанской бизнес-единицы золотодобывающей компании "Полюс золото" (в 2006 году образована из золотодобывающих активов ГМК "Норильский никель", является крупнейшей в России). Одновременно занимал должность генерального директора горно-металлургического концерна "Казахалтын" (объединяет месторождения Аксу, Бестобе и Жолымбет, расположенные в северной части Казахстана).

С декабря 2011 года по июль 2013 года - управляющий директор - руководитель Красноярской бизнес-единицы ОАО "Полюс золото" (с июня 2011 года ОАО "Полюс золото" принадлежало британской компании Polyus Gold International Limited).

С 20 июля 2013 года - заместитель, с 18 ноября 2014 года по 19 марта 2019 года - первый заместитель министра энергетики РФ Александра Новака. В ведомстве курировал департаменты государственной энергетической политики, бюджетного планирования и учета, корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях топливно-энергетического комплекса. Отвечал за подготовку сводного прогноза социально-экономического развития РФ в отраслях ТЭК, финансово-экономического анализа деятельности организаций ТЭК и др. 27 октября 2015 года распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Алексею Текслеру было объявлено замечание "за ненадлежащее исполнение" должностных обязанностей. 17 июня 2016 года дисциплинарное взыскание было снято главой правительства.

С марта 2015 года по декабрь 2016 года возглавлял совет директоров ПАО АНК "Башнефть".

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год составила 11 млн 408 тыс. руб., супруги - 234 тыс. руб.

Действительный государственный советник РФ II класса (2017).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2016).

Женат, имеет сына. Супруга - Ирина Николаевна Текслер (род. 1978), получила медицинское образование, также окончила школу журналистики, работала в Норильске на "Канале-7". Участница конкурсов красоты, "Вице-миссис Москва - 2016". По данным "Спарк-Интерфакс", зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности. Основательница спортклуба "Тонус клуб" на Арбате (Москва).