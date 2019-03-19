Высказывания о Нурсултане Назарбаеве

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 марта 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об уходе в отставку с поста главы государства. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку высказываний о Назарбаеве российских и зарубежных государственных деятелей.

Президент России Владимир Путин:

"Что меня всегда, честно говоря, в Нурсултане Абишевиче радовало и удивляло, ведь он еще в советское время сделал карьеру, сделал блестящую карьеру, и удивляет до сих пор - это то, что, несмотря на советское прошлое, он человек, всегда устремленный в будущее. Это удивительное качество! Он умеет окружать себя очень дельными и эффективными людьми, молодыми людьми, и никогда не боится ставить рядом с собой сильных людей" (9 мая 2018 года в интервью генеральному директору Телерадиокомплекса президента Республики Казахстан Ерлану Бекхожину).

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев:

"Вы наш стратегический партнер и просто друг нашей страны, союзник России" (1 ноября 2018 года на встрече с Нурсултаном Назарбаевым в Астане).

Экс-президент СССР Михаил Горбачев:

"Мы знаем друг друга очень давно - много лет, несколько десятилетий. Я могу со всей ответственностью и искренностью сказать: ты прошел путь человека и политика, который делает честь и тебе, и твоей стране… Проницательный ум, интуиция политика, умение разбираться в сложных проблемах экономики и производства, понимание нужд людей - все это оказалось особенно необходимо, когда Казахстан обрел независимость и когда многое зависело от человека, которому выпало в это трудное время возглавлять республику" (6 июля 2015 года в поздравлении по случаю дня рождения Нурсултана Назарбаева).

Президент США Дональд Трамп:

"У Казахстана есть преимущества по сравнению с другими странами, которые, откровенно говоря, находятся в жесткой ситуации. Президент пользуется огромным уважением и проделал большую работу... Мы с вами уже встречались в Саудовской Аравии, где очень быстро нашли общий язык, и это действительно потрясающе - то, что вы сделали" (16 января 2018 года на встрече с Нурсултаном Назарбаевым в Белом доме).

Председатель КНР Си Цзиньпин:

"За 20 лет Казахстаном проделан огромный путь. В Китае хорошо знают и глубоко уважают Нурсултана Назарбаева, внесшего неоценимый вклад в развитие отношений между Казахстаном и Китаем" (6 апреля 2013 года в ходе визита Нурсултана Назарбаева в Китай).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган:

"Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - выдающаяся личность современности и аксакал тюркского мира. Авторитет президента Казахстана в тюркском мире очень высок" (16 апреля 2015 года на встрече в Астане).

Канцлер ФРГ Герхард Шредер:

"Президент Нурсултан Назарбаев своей политикой добрососедства внес значительный вклад в то, чтобы республика стала фактором стабильности в Центральной Азии" (в речи на бизнес-форуме в Астане 5 декабря 2003 года).

Экс-президент Франции Николя Саркози:

"Я искренне желаю, чтобы мой преемник продолжил замечательное партнерство между Францией и Казахстаном. Эффективное сотрудничество между нашими странами стало возможным также благодаря Вашему видению государственного деятеля и уникальным качествам, которые вы использовали для утверждения Казахстана в качестве лидера Центральной Азии и укрепления его позиций на международной арене" (в письме от 17 мая 2012 года).