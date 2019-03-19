"Я бы хотел сделать демократию, как в Америке". Назарбаев о России, ядерном оружии и СССР

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 марта 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об уходе в отставку с поста главы государства. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку высказываний Назарбаева по разным темам.

О распаде СССР:

"Мне представляется, СССР погубило то, что, как казалось его лидерам, было у них полностью под контролем, а именно: экономика. Да, мы обладали ядерным оружием, да, население было покорно власти, но мало кто думал о том, что экономика - это наука со своими законами… Экономика СССР пошла под откос, по наклонной примерно с конца семидесятых. Я работал в этой экономике, чувствовал ее слабеющее дыхание. Однако невозможно было исправить ситуацию отдельными, пусть даже правильными решениями, менять надо было саму экономическую систему" (31 марта 2000 года, в интервью корреспонденту газеты "Век").

Об экономике:

"Вы посмотрите, если сейчас с вас, здесь сидящих, всю иностранную одежду снять, вы голые будете сидеть. У нас могут производить и костюмы, и рубашки. Надо их поддержать. Сегодня надо поддержать собственные товары. Я вам показывал: надевал и надеваю костюмы наших товаропроизводителей, которые не хуже и в десятки раз дешевле. Богатые стали казахстанцы, не смотрят уже на цены" (5 октября 2015 года, в обращении к народу).

О России:

"Россия - это исторический наш сосед, как говорится, Богом данный. И до нас жили, и мы живем, и наши дети будут жить в соседстве, дружбе и понимании. Мы построили очень близкие отношения, как образец межгосударственных отношений, между Россией и Казахстаном. Мы верны этому принципу, и мы должны его соблюдать, потому что это отвечает коренным интересам Казахстана. Уверен, что и для России тоже" (28 апреля 2018 года, на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана).

"Казахстан и Россию связывают прочные узы дружбы и братства, уходящие вглубь веков. Ключевыми факторами, цементирующими их, являются общность экономик, историко-культурных традиций и менталитет. Поэтому никому и никогда не удастся поссорить наши народы. Хотя попытки такие уже делались и продолжают делаться некоторыми безответственными политиками" (27 марта 1994 года, в интервью ТАСС).

О русском языке:

"Мы не отойдем от кириллицы и не забудем русский язык и культуру. Это невозможно для казахов. Через русский язык мы узнали мировую культуру, мировой прогресс. Поэтому он с нами навсегда" (27 апреля 2014 года, при общении с жителями Шымкента).

О ядерном оружии:

"Ядерное оружие - это казнь всего человечества. У девяти государств мира содержится 16 тысяч единиц ядерного оружия. Но даже половина процента ядерных арсеналов нарушит климат и вызовет глобальный голод. Это означает саморазрушение. Казахстан сделал свой выбор. Мы - последовательные сторонники ядерного разоружения и глобальной ядерной безопасности" (29 августа 2017 года, на церемонии открытия здания Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Астане).

О "цветных революциях":

"Мы все знаем, что так называемые цветные революции имеют различные методы и начинаются с надуманных митингов, убийств, стремления захватить власть. Эти признаки проявились и у нас. В странах, где прошло такое, сегодня нет ни государства, ни стабильности, там царят нищета и бандитизм" (8 июня 2016 года, в обращении к нации после теракта в Актобе).

О демократии:

"Я бы хотел сделать демократию, как в Америке, но где взять столько американцев в Казахстане?" (28 марта 2008 года, в интервью агентству Reuters).

О жизненных трудностях:

"Я сельский парень, который после войны жил в абсолютной бедности, не хватало, что надевать, никогда я не помню, чтобы до 15 лет я досыта наедался. Но может быть, от этого и здоровее становишься… Мы часто жалуемся в жизни: того не хватает, этого не хватает. Если сильно жизнь стала в тягость, иди, походи по больницам, в крайнем случае - походи по кладбищу. Тем, кто там лежит, намного хуже, чем тебе" (28 ноября 2018 года, на гражданском форуме в Астане).