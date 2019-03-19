Итоги деятельности Бориса Дубровского на посту главы Челябинской области

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Врио главы региона назначен первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер. Борис Дубровский возглавлял регион с 15 января 2014 года (1889 дней). По продолжительности пребывания на посту занимал 30-е место среди действующих глав субъектов Федерации. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о некоторых итогах его руководства Челябинской областью в 2014-2019 годах.

Экономические показатели

За время пребывания Бориса Дубровского на посту губернатора валовой региональный продукт (ВРП) Челябинской области вырос на 35,68% - с 993 млрд 901 млн рублей в 2014 году до 1 трлн 348 млрд 565 млн рублей в 2017 году (Росстат; данные за 2018 год не опубликованы). По этому показателю в 2014 году регион занимал 14-е место в рейтинге субъектов РФ, в 2017 году - 12-е.

ВРП на душу населения за тот же период увеличился на 35,53% - с 284 тыс. 487 рублей до 385 тыс. 560 рублей (45-е место в 2014 году, 41-е - в 2017 году).

В 2014 году дефицит бюджета Челябинской области составил 4 млрд 73 млн рублей, доходы - 142 млрд 491 млн рублей (17-е место среди российских регионов), расходы - 146 млрд 564 млн (16-е). В 2018 году региональный бюджет был исполнен с профицитом в 12 млрд 591 млн рублей. По сравнению с 2014 годом доходы выросли на 44,80% - до 206 млрд 323 млн (14-е место), расходы - на 32,18% - до 193 млрд 732 млн (12-е место).

В бюджете на 2019 год заложен дефицит в размере 11 млрд 925 млн рублей. Доходы, как ожидается, снизятся на 15,22% по сравнению с 2018 годом - до 174 млрд 930 млн рублей, расходы - на 3,55% - до 186 млрд 855 млн рублей.

Инвестиции в основной капитал региона в 2018 году выросли на 13,20% по сравнению с 2014 годом и составили 259 млрд 366 млн рублей. По этому показателю область переместилась с 17-го места среди субъектов РФ в 2014 году на 18-е в 2018 году.

Социальная сфера

Численность населения Челябинской области с 2014 года сократилась на 0,4% - с 3 млн 490 тыс. человек на 1 января 2014 года до 3 млн 476 тыс. на аналогичную дату 2019 года (и в 2014, и в 2019 годах - девятое место). При этом рождаемость на 1 тыс. населения снизилась на 23,94% - с 14,2 человека в 2014 году до 10,8 в 2018 году. По этому показателю в 2014 году Челябинская область делила 27-28-е места с Республикой Коми, в 2018 году - 38-39-е позиции с Омской областью.

Смертность на 1 тыс. населения за тот же период снизилась на 5,07% - с 13,8 человека в 2014 году (регион делил 40-41-е места с Московской областью) до 13,1 в 2018 году (41-е место). Уровень безработицы в четвертом квартале 2018 году составил 5,5% (данные за весь год не опубликованы).

Размер среднемесячной заработной платы вырос на 26,36% по сравнению с 2014 года и составил в 2018 году 34 тыс. 980 рублей (в 2014 году - 31-е место, в 2018 году - 36-е). За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась на 30,23% - до 13 тыс. 968 рублей (22-е место, в 2014 году - 30-е).

С 2014 по 2018 год число преступлений на 100 тыс. человек выросло на 3,45% - с 1 тыс. 795 до 1 тыс. 857. По этому показателю Челябинская область ухудшила свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 24-го на 17-е место.