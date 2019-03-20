Биография главы Республики Алтай Александра Бердникова

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 марта 2019 года глава Республики Алтай Александр Бердников на своей странице в Facebook сообщил, что подал заявление президенту РФ Владимиру Путину о досрочной отставке с поста руководителя региона. Такое решение он принял в связи с окончанием срока полномочий (истекает в сентябре 2019 года) и переходом на другую работу.

Александр Бердников возглавляет республику с 20 января 2006 года (4808 дней). По продолжительности пребывания на посту занимает четвертое место среди действующих глав субъектов Федерации.

Александр Васильевич Бердников родился 8 апреля 1953 года в городе Горно-Алтайске Горно-Алтайской автономной области (ныне - Республика Алтай) Алтайского края.

В 1978 году окончил Барнаульскую специальную среднюю школу подготовки начальствующего состава МВД СССР (ныне - Барнаульский юридический институт МВД России), в 1986 года - Алтайский государственный университет по специальности "правоведение".

С 1971 по 1973 год проходил службу в пограничных войсках Вооруженных сил СССР (служил в Сахалинской области).

С 1973 по 1974 год работал станочником мебельной фабрики в Горно-Алтайске.

В 1974-1976 годы - милиционер, участковый инспектор отдела внутренних дел (ОВД) Горно-Алтайского городского исполнительного комитета.

С 1976 по 1980 год - старший инспектор уголовного розыска, начальник отделения уголовного розыска ОВД Горно-Алтайского горисполкома.

В 1980-1982 годы работал старшим инспектором по особо важным делам, заместителем начальника отдела по борьбе с преступлениями против личности управления уголовного розыска Управления внутренних дел (УВД) Алтайского края.

В 1983-1990 годы занимал должность начальника ОВД Майминского районного исполнительного комитета Горно-Алтайской автономной области.

С 1990 по 1991 год - заместитель начальника УВД Горно-Алтайского областного исполкома.

В 1991-1992 годы - первый заместитель министра, начальник службы криминальной милиции МВД Республики Алтай.

С 1993 по 2002 год - министр внутренних дел Республики Алтай.

В 2001 года участвовал в выборах главы Республики Алтай. По итогам первого тура 16 декабря занял шестое место (9,67% голосов избирателей) и во второй тур не вышел.

В 2002-2005 годы работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Квашнина. 14 октября 2002 года был назначен главным федеральным инспектором в Алтайском крае, затем, 29 октября 2002 года, - в Республике Алтай и Алтайском крае, 6 марта 2003 года - в Алтайском крае.

13 декабря 2005 года президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного собрания - Эл Курултая (парламента) Республики Алтай кандидатуру Александра Бердникова для наделения полномочиями главы, председателя правительства республики. 22 декабря того же года парламент утвердил его в этой должности. 20 января 2006 года состоялась церемония инаугурации. На посту руководителя республики Александр Бердников сменил Михаила Лапшина.

12 января 2010 года Государственное собрание региона вновь наделило его полномочиями главы Республики Алтай по представлению президента РФ Дмитрия Медведева. Александр Бердников вступил в должность 20 января того же года.

2 декабря 2007 года баллотировался в Госдуму РФ V созыва от партии "Единая Россия", был первым номером в региональной группе №2 (Республика Алтай). После избрания отказался от депутатского мандата.

18 января 2014 года, в связи с истечением срока полномочий Александра Бердникова на посту руководителя Республики Алтай, президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.

14 сентября 2014 года был избран главой, председателем правительства Республики Алтай. Получил 50,63% голосов избирателей (был выдвинут партией "Единая Россия"). Его ближайший соперник, кандидат от "Гражданской силы" Владимир Петров, набрал 36,44%. 30 сентября того же года Александр Бердников официально вступил в должность. Одновременно является председателем правительства региона.

Член президиума политического совета регионального отделения партии "Единая Россия" в Республике Алтай.

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год составила 2 млн 608 тыс. руб., супруги -1 млн 49 тыс. руб.

Генерал-майор внутренней службы в отставке.

Награжден орденом Дружбы (2013), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2003).

Имеет медали "За безупречную службу" I, II и III степеней и "За содействие внутренним войскам", а также награду Русской православной церкви - орден Святого благоверного князя Даниила Московского.

Женат, имеет сына. Супруга - Татьяна Васильевна, возглавляла благотворительный фонд "Мама" (Республика Алтай). Сын - Андрей.