Биография врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова и назначил врио главы региона, председателя правительства республики Олега Хорохордина, заместителя руководителя секретариата вице-премьера РФ, председателя совета НП "ГЛОНАСС".

Олег Леонидович Хорохордин родился 3 апреля 1972 года в селе Глушинка Косихинского района Алтайского края.

В 1999 году окончил экономический факультет Алтайской академии экономики и права, в 2000 году - кафедру государственного и муниципального управления этой же академии. В 2003 году окончил очную аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте РФ (ныне - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС). Участник второго потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Кандидат социологических наук. В 2003 году в Российской академии государственной службы при президенте РФ защитил диссертацию на тему "Государство и малое предпринимательство: взаимодействие при формировании кадрового потенциала. Социологический анализ".

С 1989 по 1990 годы работал слесарем-ремонтником 2-го разряда на Алтайском моторном заводе в Барнауле.

С 1990 по 1992 год проходил службу в рядах Вооруженных сил.

После демобилизации работал в строительном управлении Барнаульских ТЭЦ, сначала плотником-бетонщиком 2-го разряда, затем водителем.

В марте 1994 года перешел на работу водителем в финансово-холдинговую компанию "Алтайэнергострой".

В 1997-2002 годы работал в ООО "Торговый дом "Алтайэнергострой". С декабря 1997 года был директором компании. В начале 2000 годов также был директором, совладельцем ООО "Рантье" (2002-2004). Обе компании занимаются арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом, в настоящее время их совладельцем является сын Олега Хорохордина.

Был владельцем ныне не действующих строительных ООО "Скиф-Барнаул" и зарегистрированного в Москве ООО "Энергоподряд".

С октября 2002 года по декабрь 2003 года - специалист сводно-аналитического отдела территориального управления Минимущества России (с 2004 года - Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом) по Московской области.

С сентября 2004 года по февраль 2006 года Олег Хорохордин работал в управлении Федеральной государственной службы занятости населения по Московской области главным специалистом отдела координации работы в Центральном федеральном округе (ЦФО).

Одновременно в 2002-2006 годы являлся советником по информационно-аналитическому обеспечению аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. Пост полномочного представителя главы государства в ЦФО в 2000-2011 годы занимал Георгий Полтавченко.

С февраля 2006 года - советник управления президента РФ по внутренней политике Администрация президента России, с января 2009 года - главный советник управления.

Был заместителем руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича.

В 2018 году занял должность заместителя руководителя секретариата вице-премьера РФ Максима Акимова.

Председатель совета некоммерческого партнерства "Содействие развитию и использованию навигационных технологий" (НП "ГЛОНАСС").

Действительный государственный советник РФ II класса (2014).

Государственный советник РФ II класса (2018).

Имеет благодарность правительства РФ (2016).

Женат, имеет двоих детей. Супруга - Светлана Александровна (родилась в 1972 году), окончила экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Сын - Данил (родился в 1990 году), дочь - Ярослава (родилась в 1998 году).

Увлекается горными лыжами, охотой, восточными единоборствами.