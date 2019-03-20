Биография экс-главы Калмыкии Алексея Орлова

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку главы Калмыкии Алексея Орлова и назначил врио руководителя республики Бату Хасикова, советника руководителя Росмолодежи, кикбоксера, многократного чемпиона мира.

Алексей Орлов возглавлял Калмыкию с 24 октября 2010 года (3069 дней). По продолжительности пребывания на посту занимал 15-е место среди действующих глав субъектов Федерации.

Алексей Маратович Орлов родился 9 октября 1961 года в Элисте Калмыцкой АССР (ныне - Республика Калмыкия) в семье Марата Намысовича и Светланы Алексеевны Орловых. По национальности - калмык.

В 1984 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (ныне - МГИМО МИД РФ) по специальности "специалист по международным отношениям".

С ноября 1984 года по октябрь 1985 года - старший инспектор внешнеторгового объединения "Сельхозпродэкспорт" (Москва).

С июня 1986 года по март 1989 года работал слесарем-сантехником на Московском опытном заводе "Агрегат".

В 1989-1991 годы - заведующий отделом, начальник отдела профсоюзного центра обслуживания МИД СССР.

В 1991-1994 годы - генеральный директор, затем заместитель генерального директора совместного российско-югославского предприятия "Сов-Юг" (Московская область; специализировалось на оптовой торговле).

В 1994-1995 годы - являлся заместителем генерального директора по внешнеэкономическим связям акционерного общества закрытого типа (АОЗТ) "Поиск" (Московская область; осуществляло контроль за деятельностью фондовых, товарных, валютных и бирж).

С февраля по июль 1995 года работал генеральным директором совместного российско-итальянского АОЗТ "МАГ". Компания, учрежденная в Москве, специализировалась на производстве изделий из кожи.

С мая 1995 года по январь 2003 года - постоянный представитель Республики Калмыкия при президенте РФ - заместитель председателя правительства региона.

С января 2003 года по октябрь 2010 года - первый заместитель председателя правительства - постоянный представитель республики при президенте РФ.

28 сентября 2010 года Народный Хурал республики (парламент) утвердил Алексея Орлова на посту главы Калмыкии по представлению главы государства Дмитрия Медведева. 24 октября того же года он официально вступил в должность. Во главе республики сменил Кирсана Илюмжинова.

6 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Алексея Орлова и назначил его временно исполняющим обязанности главы Калмыкии.

14 сентября 2014 года он победил на выборах главы Республики Калмыкия, получив 82,89% голосов избирателей (был выдвинут партией "Единая Россия"). Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ, Николай Нуров набрал 8,26%. 19 сентября того же года Алексей Орлов официально вступил в должность.

Член Высшего совета Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Возглавлял совет директоров футбольного клуба "Уралан" (Элиста; 2002-2004).

Общая сумма декларированного годового дохода за 2017 год составила 1 млн 236 тыс. руб., супруги - 171 тыс. 155 руб.

Владеет английским, индонезийским и малайским языками.

Женат. Супруга - Татьяна Бакинова, профессор кафедры агрономии аграрного факультета Калмыцкого государственного университета им. Б. Б. Городовикова. В 2010-2012 годы занимала должность министра Республики Калмыкии по земельным и имущественным отношениям.