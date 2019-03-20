Антимонопольные иски к Google. Обвинения и штрафы

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 марта 2019 года Еврокомиссия объявила о наложении штрафа в €1,69 млрд на компанию Google Inc. Штраф вынесен в рамках антимонопольного разбирательства по сервису контекстной интернет-рекламы AdSence. Европейская сторона сочла, что Google в 2006-2016 годах нарушал антимонопольные нормы, требуя от сайтов вместе с окошком поиска Google устанавливать AdSence и запрещал рекламировать через него своих конкурентов. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об антимонопольных исках в отношении Google.

Google владеет поисковой системой Google, запущенной в 1998 году. К 2003 году эта система стала самой популярной на мировом рынке, опередив Yahoo!. С 2015 года входит в холдинг Alphabet. Google неоднократно была фигурантом судебных разбирательств по обвинениям в нарушениях авторских прав, патентов, а также в области охраны личных данных. Доминирующее положение Google также привело к крупным антимонопольным процессам в разных странах.

Иск в США о зарплатном сговоре

В США компания Google заплатила крупный штраф по делу о зарплатном сговоре. 24 сентября 2010 года антимонопольное отделение министерства юстиции США подало иск в суд округа Колумбия к корпорациям Google, Adobe, Apple, Pixar и др. Компании были обвинены в зарплатном сговоре: по мнению обвинения, они договорились между собой не переманивать сотрудников напрямую, чтобы ограничить рост зарплат. В сентябре 2012 года иск был отозван после того, как корпорации согласились прекратить эту практику.

4 мая 2011 года в окружной суд Северного округа штата Калифорния был подан групповой иск от сотрудников Google, Intel и других компаний, в котором они потребовали крупной компенсации, обвиняя работодателей в занижении зарплат из-за сговора. Согласно вердикту суда от 9 июля 2015 года, Google, Intel, Apple и Adobe в совокупности выплатили истцам $415 млн.

Иск в США о предустановке приложений

Еще один антимонопольный иск против Google был подан в окружной суд Северного округа штата Калифорния. 1 мая 2014 года частными лицами - Гари Фейтельсоном и Даниэлем Макки. Они обвинили Google в давлении на производителей смартфонов Samsung и др. с целью установки по умолчанию своих приложений и поисковой системы, тем самым препятствуя свободной конкуренции. 20 февраля 2015 года иск был отклонен судом.

Иск Еврокомиссии

30 ноября 2010 года антимонопольное разбирательство против Google было инициировано Европейской комиссией. Формальное обвинение против компании было выдвинуто 15 апреля 2015 года. По мнению Еврокомиссии, Google предоставлял необоснованные преимущества для своих аффилированных компаний, предлагающих услуги по торговле товарами, заказу отелей, приобретению авиабилетов. При поисковых запросах в Google фирмы и продукты, связанные с интернет-компанией, получают приоритет в выдаче и занимают первые строки в результатах. Размер штрафа, который грозил Google по этому делу, по некоторым оценкам, мог составить до $7 млрд.

27 июня 2017 года Европейская комиссия оштрафовала американскую компанию Google на рекордную сумму в €2,42 млрд ($2,68 млрд) за злоупотребление доминирующим положением на рынке систем поиска в интернете. Кроме того, если в течение 90 дней Google не устранит выявленные нарушения, сумма дополнительных выплат должна будет составить до 5% ежедневного оборота его головной компании.

Из данного иска в апреле 2016 года были выделены два отдельных дела. Первое касалось операционной системы Android, которую разрабатывает Google. Второе - рекламной системы AdSence.

18 июля 2018 года Европейская комиссия оштрафовала Google на рекордные €4,34 млрд ($5 млрд) из-за монополии, связанной с Android. Как сообщила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, "Google полностью замкнул систему Android в закрытой и полностью подконтрольной ему экосистеме", обязав производителей устройств под Android продавать их только с предустановленным собственным браузером и системами поиска. Размер штрафа составляет около 4% от годовой выручки компании в 2017 году. Google обжаловала это решение Еврокомиссии 10 октября 2018 года.

В России

Дело в отношении компаний Google Inc. и Google Ireland Ltd. (ирландское подразделение корпорации) было возбуждено Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России 20 февраля 2015 года по иску интернет-компании "Яндекс". Истец пожаловался на то, что Google не разрешает предустановку приложений "Яндекса" на мобильных устройствах марок Fly, Explay и Prestigio. "Яндекс" также требовал от американской компании отказаться от обязательной привязки операционной системы Android к поисковику Google.

14 сентября 2015 года ФАС признала компанию Google нарушителем закона о конкуренции (часть 1 статьи 10 федерального закона "О конкуренции" - "Злоупотребление доминирующим положением"). Сообщалось, что размер штрафа может составить от 1% до 15% выручки Google на российском рынке в 2014 году (18 млрд рублей).

ФАС выдала Google предписание устранить нарушения. В частности, требовалось скорректировать договоры с производителями мобильных устройств, исключив из соглашений антиконкурентные требования, которые ограничивают установку приложений и сервисов других разработчиков. Согласно предписанию, американская компания также должна была уведомить всех пользователей мобильных устройств на ОС Android о возможности деактивации предустановленных сервисов Google, смены поиска в браузере Google Chrome, установки альтернативных приложений, которые по функциональности совпадают с сервисами из пакетов Google Mobile Services.

Осенью 2016 года корпорация оповестила пользователей о возможности выбора альтернативных приложений, однако не заявила о том, что соглашения с производителями скорректированы. Таким образом, предписание не было выполнено полностью. Компания Google оспорила решение ФАС в Арбитражном суде Москвы. 5 февраля 2016 года суд привлек "Яндекс" в качестве третьего лица по делу. По ходатайству Google административное дело рассматривалось в закрытом режиме. 14 марта 2016 года суд отклонил иск Google к антимонопольному ведомству. Корпорация подала жалобу, но в августе 2016 года апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции.

11 августа 2016 года ФАС объявила размер штрафа для Google, обязав корпорацию выплатить 438 млн рублей (9% от ее оборота на российском рынке за 2014 год плюс инфляция). Позднее, в октябре 2016 года, за неисполнение предписания полностью и в срок ФАС назначила для Google Inc. и Google Ireland Ltd. дополнительные штрафы по 500 тыс. рублей каждой. 8 декабря 2016 года ФАС подала судебный иск о принудительном исполнении решения по делу об ОС Android. Таким образом, дело перешло в область уголовного права. Глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев отмечал, что топ-менеджеры Google могут лишиться свободы на два года.

В январе 2017 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы Google Inc. по спору о законности двух штрафов по 500 тыс. рублей. Кроме того, 24 января 2017 года компания Google в рамках спора с ФАС подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ.

28 февраля 2017 года ФАС сообщила, что американская корпорация обратилась к ней с предложением о заключении мирового соглашения, условия которого на тот момент еще не обсуждались. 6 марта 2017 года глава ФАС Игорь Артемьев проинформировал журналистов о том, что ФАС начала консультации с Google о возможности заключения такого соглашения.

27 марта 2017 года Арбитражный суд Московского округа перенес рассмотрение основного дела ФАС и Google на 17 апреля. В конце марта замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил представителям СМИ, что американская корпорация согласна с предложенными ведомством базовыми принципами мирового соглашения (исполнение компанией решения и предписания ФАС, а также принятие мер для устранения нарушения и его последствий). Сторонами обсуждались детали мирового соглашения. Представители Google отмечали, что сотрудничают с ФАС и "Яндексом", "чтобы найти решение, которое оставит право выбора пользователю на каждом уровне взаимодействия с экосистемой Android".

17 апреля 2017 года Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение между Google и ФАС. Компания Google согласилась выплатить штраф в полном размере (438 млн рублей) без пеней, а также разработать "окно выбора" поисковой системы на существующих и будущих устройствах, использующих операционную систему Android. Кроме того, Google заключил одобренное ФАС коммерческое соглашение с интернет-компанией "Яндекс", предоставив последней дополнительные возможности для поискового сервиса в браузере Google Chrome.

Штраф Google выплатил в мае 2017 года.