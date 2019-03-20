Биография Анатолия Адоскина

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 марта 2019 года в Москве на 92-м году жизни умер народный артист РФ, актер Театра им. Моссовета Анатолий Адоскин.

Анатолий Михайлович Адоскин родился 23 ноября 1927 года в Москве. После начала Великой Отечественной войны вместе с матерью на протяжении нескольких месяцев находился в эвакуации в городе Чкалов (ныне - Оренбург). Отец воевал на фронте. В конце 1941 года Анатолий Адоскин вернулся в Москву, работал сборщиком боеприпасов на Втором часовом заводе.

В 1942-1943 годах учился в автотранспортном техникуме, но не окончил его. Занимался в драматических кружках.

В 1948 году Анатолий Адоскин окончил студию при Театре им. Моссовета под руководством Юрия Завадского.

В 1948-1961 годах и с 1968 года до конца жизни являлся актером Театра им. Моссовета. В разное время исполнял роли в спектаклях: "Девочки" по пьесе Веры Пановой, "Трудовой хлеб" по произведению Александра Островского, "Сомов и другие" по драме Максима Горького, "Виндзорские насмешницы", "Король Лир" и "Венецианский купец" по произведениям Уильяма Шекспира, "Глазами клоуна" по роману Генриха Белля, "Петербургские сновидения" по роману Федора Достоевского "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы" по роману Федора Достоевского, "Вишневый сад" и "Чайка" по пьесам Антона Чехова, "Как важно быть серьезным" по комедии Оскара Уайльда и др. В последние годы участвовал в двух спектаклях: "Casting/Кастинг" по пьесе Юрия Еремина и "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" по мотивам повести Роберта Льюиса Стивенсона.

В 1961-1965 годах Анатолий Адоскин работал в театре-студии "Современник" при МХАТ (ныне - Московский театр "Современник"). Был задействован в постановках: "Третье желание" по пьесе Вратислава Блажека, "Четвертый" по произведению Константина Симонова, "Без креста" по повести Владимира Тендрякова "Чудотворная" и др.

В 1965-1968 годах был актером Московского театра им. Ленинского комсомола (ныне - Московский государственный театр "Ленком"). Исполнял роли в спектаклях: "До свидания, мальчики" по повести Бориса Балтера, "104 страницы про любовь" по пьесе Эдварда Радзинского, "Каждому свое" по драме Самуила Алешина и др.

Анатолий Адоскин также был известен в качестве киноактера. Дебютной для него стала роль Вали Жукова в приключенческом фильме Владимира Венгерова "Два капитана" по одноименному роману Вениамина Каверина (1955). Среди наиболее известных киноработ: Вадим Петрович Дементьев в комедии "Девчата" по повести Бориса Бедного (1961, режиссер Юрий Чулюкин), судебный следователь Николай Парфенович Нелюдов в экранизации романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы" (1968, Иван Пырьев), Анатолий Сидоров в комедии "Семь стариков и одна девушка" (1968, Евгений Карелов) и др.

Снимался в фильмах: "Наши соседи" (1957, режиссер Сергей Сплошнов), "Человек ниоткуда" (1961, Эльдар Рязанов), "Хотите - верьте, хотите - нет..." (1964, Игорь Усов и Станислав Чаплин), "Операция "Трест" (1967, Сергей Колосов), "Москва - Кассиопея" (1973, Ричард Викторов), "Отроки во Вселенной" (1974, Ричард Викторов), "Пеппи Длинныйчулок" по мотивам повести Астрид Линдгрен (1984, Маргарита Микаэлян), "Дом дураков" (2002, Андрей Кончаловский), "Четыре" (2004, Илья Хржановский) и др. Последняя роль - писатель-сатирик Сергей Владимирович в телесериале Александра Стефановича "Кураж" (2014). В общей сложности Анатолий Адоскин снялся в более чем сорока фильмах и сериалах.

Исполнял роли в телеспектаклях: "Собака Баскервилей" (1971), "Детство. Отрочество. Юность" (1973), "Цезарь и Клеопатра" (1979), "Версия" (1980), "Суд над судьями" (1986), "Живой труп" (1987) и др. Принимал участие в записи нескольких радиоспектаклей.

Выступал на телевидении с авторскими передачами о представителях русской культуры. Среди них: "Что мой Кюхля" (1975), "О, Дельвиг мой!.." (1980), "Василий Андреевич Жуковский" (1982), "Денис Васильевич Давыдов" (1984), "Наш доброжелатель Козьма Прутков" (1989), "Лира. Воспоминания о Царском селе" (2007) и др.

Анатолий Адоскин преподавал в Школе-студии МХАТ.

В прошлом занимался литературоведческой деятельностью, исследовал творчество Александра Пушкина.

Являлся членом Союза кинематографистов РФ.

Народный артист РФ (1996).

Был награжден орденом Почета (2008).

Автор книги воспоминаний "Ах, если бы вы знали, если бы слышали..." (2015).

Был женат на заслуженном деятеле искусств РСФСР балерине Ольге Тарасовой. Дочь - Мария, кандидат филологических наук.